Ера Джарти

Найдурнішим було б рішення призначити Могильова… Він вибудовував режим вічної влади... Кандидатур багато, але думки кримчан ніхто питати не буде…

Голова Ради міністрів Криму Василь Джарти помер. Йому було 53 років. Вихідець із суворого шахтарського краю керував республікою близько півтора року. Про тяжку хворобу прем`єра автономії знали, проте, така раптова смерть шокувала багатьох.

Василь Георгійович на початку серпня повернувся до Криму після лікування в Москві, хірургічне втручання лише на кілька тижнів продовжило йому життя. Цю неоднозначну людину вбив рак. За день до смерті Джарти встиг сповідатися. «Господь так влаштував, що я причастив його і в думках напучував у далекий шлях», – сказав митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар на панахиді біля будівництва собору Олександра Невського, який допомагав зводити Джарти. Владика не стримував сліз. Поставити свічку в дворику храму прийшли не більше двох сотень людей – в основному чиновники. А в будівлі кримського уряду в середу виставили книгу жалоби. Записи залишили як відомі політики, так і рядові сімферопольці.

Зараз складно проаналізувати все, що Джарти зумів зробити за півтора роки. Першою згадується його вказівка виділити землю кримським татарам під будівництво їх головного храму (війна за ділянку біля сімферопольського водосховища тривала близько семи років), початок добровільного зносу самозахоплень і виділення землі учасникам так званих «полян протесту», збільшення грошових надходжень із Києва (цього року Крим отримає 900 мільйонів гривень), вигнання ресторану із замку «Ластівчине гніздо» – символу південного берега – і створення там виставкового центру, купівля тролейбусів для Сімферополя і траси до Ялти, відкриття мережі соціальних аптек, ухвалення українським парламентом закону про Радмін, який лобіював Крим.

А ще згадується його обіцянка за десять років зробити Крим «перлиною України». «2013 рік – у нас стабілізація, 2017 – ефективне зростання, 2020 рік, згідно стратегії, «Крим – перлина України», і я хотів би ці етапи пройти в Криму», – говорив посивілий і змарнілий Джарти, повернувшись у січні на півострів після операції і курсу реабілітації в німецькій клініці.

А ще він завіз до Криму «макіївську» команду, збудував на півострові жорстку вертикаль влади і мав доступ до головного тіла країни.

А ще він затіяв війну за профспілкові здравниці. «Перше, що він зробив, ставши прем`єром півострова, запропонував президентові забрати в нас усі санаторно-курортні установи Криму... Знаєте, що буває з власністю в руках держави? Вона хиріє і, врешті-решт, йде до приватного інвестора. Абсолютно зрозуміло, навіщо потрібні розмови про відбирання цих об`єктів на користь держави. Для того, щоб потім спокійно прийняти рішення щодо долі цієї власності самим. І прийняти особисто в своїх інтересах», – казав якось глава Федерації профспілок України Василь Хара.

У чиновницькому середовищі нашіптування. Хто замінить Джарти? Слово – кримським експертам.

Леонід Грач, лідер Комуністичної партії робітників і селян:

КРИМ ПОЗБУВСЯ ЗЛА

Смерть Василя Джарти – втрата для близьких, а для Криму, можливо, це прозвучить огульно, – позбавлення від зла. У Криму закінчилася «ера Джарти»: ера беззаконня, яка, по суті, понівечила все, – і політичну, і економічну, і газову сфери. Дрібний і середній бізнес втомився від корупції і переділу власності, які культивувала привізна команда.

Джарти для себе придумав ось це «Крим – перлина України», але нічого ж не було зроблено і не могло бути зроблено! Реформа була одна, якщо її реформою можна назвати, це – перерозподіл політичного поля, це була правова ахінея, антидемократична, коли виконавський орган влади, якою є Рада міністрів, що формується і підпорядковується Верховній раді Криму, насправді підпорядкував Верховну раду собі і диктував свої умови.

Сьогодні кримський політикум має шанс заявити про те, що він кримська еліта, а не хлопчики на побігеньках на короткому повідці. Якщо він цього не зробить, його знесе через пару років з політичної авансцени саме життя і народ.

Для президента є шанс вийти з цього піке, в яке завели Крим, шляхом компромісного підходу до призначення нового прем`єр-міністра автономії. Джарти прикривався особистими взаєминами з президентом України. Тепер інших, як я розумію, людей з цієї когорти немає. А з тих можливостей, які могли б бути компромісними, я б назвав Володимира Яцубу (нині глава Севастопольської адміністрації. – Авт.). Більш-менш компромісна фігура.

Мустафа Джемільов, голова Меджлісу кримськотатарського народу:

НАЙДУРНІШИМ БУЛО Б РІШЕННЯ ПРИЗНАЧИТИ МОГИЛЬОВА

Час перебування Василя Джарти на чолі уряду автономної республіки, звичайно, не залишиться безслідним. Він був неординарною, яскравою, вольовою фігурою. З багатьма його рішеннями можна було не погоджуватися, але він керувався принципами. У ньому були якості, які, на жаль, не властиві багатьом політичним діячам України: мужність, принциповість, уміння приймати рішення незалежно від кон`юнктури. Як, скажімо, було з Соборною мечеттю. Він чудово знав, яким буде гавкіт з боку шовіністської преси, з боку всякого наброду, який хоче тут міжнаціональну ворожнечу, але, проте, прийняв рішення. Досить конструктивно він почав вести діалог з розв`язання земельних проблем, і вже намічалися якісь конкретні кроки виходу з цієї безвиході.

Якщо Київ хоче залишити тут, в Криму, макіївський «десант», то, мабуть, поставлять кого-небудь з них, видно, Бурлакова (нині перший віце-прем`єр автономії. –Авт.).

А якщо керуватися іншими міркуваннями, то не обов`язково привозити з-за меж Криму, адже й тут досить багато фахівців, які могли б впоратися з повноваженнями глави уряду.

Найдурнішим було б рішення прислати сюди Могильова (нині міністр внутрішніх справ України. – Авт.). Це було б схоже на провокацію. Людину, що натворила стільки всього негативного в Криму і наговорила гидоти в пресі не тільки про кримських татар, але й усі депортовані народи, ставити на чолі уряду виглядало було вкрай нерозумним.

Я не думаю, що Присяжнюк (нині губернатор Київщини. – Авт.), якщо у нього питатимуть, погодиться залишити Київську область і переміститися сюди. Хоча, звичайно, якщо Янукович скаже, той піде і на підводний флот.

Олександр Форманчук, політолог:

ВІН ВИБУДОВУВАВ РЕЖИМ ВІЧНОЇ ВЛАДИ

Джарти був класичним втіленням людини, якій вдалося на кримському рівні збудувати режим вічної влади, що став продовженням тієї вертикалі, яку вибудовував у країні президент Янукович. Якщо пам`ятати про те, що президентський термін триватиме до 2015 року, то в Криму після передчасної смерті Василя Георгійовича збережеться інерція того режиму, який він утілював. Наступником Джарти стане людина, якої визначить президент і який продовжуватиме те, що робив Василь Георгійович. Різких змін у владних кримських ешелонах не буде.

Можливо, у когось в кримському політикумі можуть виникнути ілюзії, що сьогодні можна відреваншуватися. Але реваншу бути не може апріорі. Джарти прискорив банкрутство тих політичних сил у Криму, які самі по собі відмирали, але ще намагалися ворушитися.

Андрій Нікіфоров, політолог:

КАНДИДАТУР БАГАТО, АЛЕ ДУМКИ КРИМЧАН НІХТО ПИТАТИ НЕ БУДЕ

Кандидатів – сила-силенна. На одній руці пальців не вистачить перераховувати тих, кого розглядають як реальні кандидатури. Говорять активно про нинішнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Оскільки в Криму зараз дуже багато вихідців з Макіївки, вони видають бажане за дійсне. Могильов теж із Макіївки, і їм хотілося б, напевно, щоб ними керував їх земляк. Є кандидатура пана Яцуби, який з`явився в Криму, коли у Джарти почалися проблеми зі здоров`ям, багато хто бачив у ньому такого, скажімо, дублера Джарти. Є Бурлаков, який ось уже півроку з перервами на повернення Джарти з місць лікування керує, по суті, кримським урядом. Я не думаю, що це – центральна фігура, але, проте, якщо не буде досягнуто визначеності, то не виключено, що на цій кандидатурі можуть зупинитися. Є кандидатура пана Присяжнюка. Одним словом, є з кого вибирати. Думки кримчан, навіть кримських політиків, при цьому виборі враховані не будуть абсолютно точно. Це призначення цілком знаходиться в руках, перш за все, президента України.

Вперше призначення прем`єр-міністра Криму здійснюватиметься за законом України, до цього існували певні норми, тепер вони регулюються законом. Отже, дивлячись у закон, все це можна зробити в терміни, акуратно і за всіма правилами.

Віра Стриж, Крим