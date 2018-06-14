Москаль: Взаємини між Путіним і Януковичем загострилися через Тимошенко

Верховна Рада таки зареєструвала законопроект авторства Геннадія Москаля про амністію Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. БЮТ такій ініціативі не зрадів, ще раніше категорично заявивши, що Тимошенко і Луценко не потребують амністії, оскільки є невинуватими і не скоювали приписуваних їм злочинів. Пропозицію ж Москаля у “Батьківщині” назвалине просто необґрунтованою та недоречною, а навіть провокаційною. Про своє бачення амністії для лідерів опозиції, а також про газову війну з РФ і перешкоди до європейської інтеграції України в інтерв’ю УНІАН розповів Геннадій Москаль.

Геннадію Геннадійовичу, чим ви керувалися при підготовці законопроекту про амністію і хто, на вашу думку, його підтримає у парламенті, якщо теоретично найбільш зацікавленій фракції – БЮТ – він не до вподоби?

Вони казали це тоді, коли не читали його. Після того, як зареєстрували, ніхто вже нічого не казав. Це перше.

Друге. Якщо хтось знає, як зробити краще, щоб звільнили Тимошенко і Луценка, щоб при тому вони не мали судимості і не була досягнута мета влади – не допустити їх до виборчого процесу, – хай внесе свій законопроект, і я через секунду відкличу свій. Не треба кричати: ми не будемо голосувати – дайте краще вирішення проблеми. Не треба казати, що Москаль - дурак. Покажіть, що він дурніший, конкретним проектом закону. Але ж нічого іншого ніхто не пропонує!

Як написано в статті 6 частині 4 КПК: кримінальна справа підлягає закриттю в результаті акту амністії. Коли буде винесений вирок – ця моя ініціатива втрачає будь-який сенс. Після вироку ні про яку амністію говорити не можна. Законопроект абсолютно не говорить про винуватість Луценка і Тимошенко. А там назву прочитали і заголосили. Зрозуміли, що це ніби, як судимих амністують до Дня незалежності. Це зовсім інше. Це акт політичної амністії. І треба, щоб він був прийнятий на наступному тижні, до винесення вироку. Сам Кірєєв дав таку можливість, оголосивши тривалу перерву. Ми можемо прийняти акт амністії, його підшивають у справу і справу одразу закривають. Ще й Родіон Кірєєв після закриття справи може стати героєм України (сміється).

Там нічого нема про злочини, там йдеться про усунення перешкод до інтеграції України в ЄС, про створення позитивного іміджу України. Адже сьогодні перешкодою для цього є арешт Тимошенко і Луценка.

Вже читаю у сьогоднішній пресі, що Партія регіонів заявила, що вона за цей законопроект ні в якому разі голосувати не буде. Так вона цим самим показує, що до цих процесів має відношення.

Суддя Родіон Кірєєв оголосив безпрецедентну за тривалістю перерву у справі Тимошенко. Кому вона потрібна?

Пауза явно потрібна владі. Це була несподіванка і для захисту, і для Тимошенко, і для державного обвинувачення. Це ще раз доводить, що рішення приймаються не в межах Печерського суду і не в межах КПК. Приймаються політичні рішення, які потім накладаються на юридичну площину з численними порушеннями.

Влада заплуталася, не знає, що робити і бере тайм-аут, щоб подивитися ще раз на реакцію міжнародної спільноти, ще раз подумати, як вийти з цієї ситуації.

Чого ми не хочемо відкрити правду, що взаємини між Росією і Україною, особисто між Путіним і нинішньою владою, загострилися через Тимошенко?

І тепер всі ці плачі доречні тільки біля Стіни Плачу в Єрусалимі, а не біля стін Кремля. Москва сльозам не вірить (сміється).

Для чого Україна почала ці кримінальні справи напередодні парламентських і президентських виборів в Росії? В яку ситуацію Україна поставила Путіна? Він підписував всі ці газові угоди. Тепер один з цих підписантів сидить у тюрмі, а він як має почуватися? Я б теж це вважав ударом по іміджу. Власне кажучи, іншої реакції від Москви не можна було чекати.

Оточення президента має прибрати особисті амбіції, які вони мають щодо Тимошенко, і перевести цей процес у правове русло. А правове русло може бути лише одне – закриття кримінальної справи проти Тимошенко. У крайньому випадку – якась перекваліфікація на статті, де не передбачено позбавлення волі.

Вони хотіли не допустити Тимошенко і до парламентських, і до президентських виборів. Бо якщо вона приходить у парламент – це явно наступний президент України. А щоб не допустити її, є у законі стаття: якщо на момент реєстрації має судимість – балотуватися не можна. Як догодити Заходу, як догодити Росії і як одночасно не пустити Тимошенко на вибори – ось який головний біль сьогодні у влади. А ви питаєте, чому взяли таку велику паузу…

Ви кажете, що відносини між Україною і Росією загострилися через Тимошенко. Тобто якщо її завтра випускають, одразу настає перемир’я з дешевим газом?

Дивлячись, як випускають. Якщо пишуть, що немає складу злочину, думаю, тоді можливе потепління у відносинах.

Далі так не можна тягнути. Всі розуміють, що краще поганий мир, ніж війна, яка сьогодні розпочалася.

Ну не привеземо ми газу з Туркменії, бо труба російська. Скраплений газ – це така сама утопія, як комуністичне суспільство Маркса…

Ми можемо подати до суду. Але з ким ми нові угоди будемо після суду підписувати? Після розірвання шлюбу сім’ї, як правило, не сходяться. Коли на суді починається публічний поділ гречки і спідньої білизни, то не думаю, що після цього можлива спільна любов, повага і дружба.

Тобто заява Януковича про готовність подати до арбітражного суду на Росію – це блеф?

Звісно!

Нам нема куди йти. Знову доведеться йти до Росії. А якщо програють Стокгольмський суд? Одразу постане запитання: а за що ж ви тоді Тимошенко засудили, якщо суд визнав угоди правильними, законними, такими, які не підлягають перегляду в судовому порядку?

Адвокати кажуть, що залишати Луценка в СІЗО з таким діагнозом не можна за законом...

Ну зрозуміло. Чітко прописано, що люди з онкозахворюваннями, цирозом печінки, відритою формою туберкульозу – цих захворювань не так багато – повинні бути звільнені судом.

Два авторитетні фахівці зробили медичне обстеження Луценка, вони написали, що він негайно потребує лікування у спеціалізованій клініці. Людині загрожує реальна небезпека, а їй не дають можливості лікування.

Чому? Влада хоче позбавитися Луценка фізично?

Якщо дивитися по діях влади, то виходить, що так.

Сьогодні виводять з-під слідства і випускають на волю людей з менш небезпечними діагнозами.

Ми звернулися і до Уповноваженої з прав людини, і до міністра охорони здоров’я, і до Державної пенітенціарної системи, і до Генпрокурора: якщо ці професори вас не влаштовують, зробіть ще обстеження, переведіть в клініку, хай там повністю дообслідують. А виходить, що людину лишають помирати через День міліції, який Луценко відзначав разом з усією міліцією України, чи через отруєння Ющенка, який навіть не хоче здати кров, щоб підтвердити, було це отруєння чи ні.

З одного боку, справа Луценка розвалюється на очах, потерпілі під час допиту відмовляються від потерпілості, свідки обвинувачення стають на бік підсудного, але з іншого боку, свідків у справі Луценка нараховується 148 чоловік і засідання проводяться з періодичністю раз на тиждень чи навіть два тижні, тож тримати екс-міністра «в клітці» планують ще довго…

Ви бачите, як справа йшла день у день, а коли здоров’я Луценка погіршилося, справу почали розтягувати. Нема людини – нема кримінальної справи – нема проблеми, – мені такий дурний висновок лізе в голову. Будуть тягнути: а раптом не доживе, а раптом щось з ним станеться. Бо судити нема за що абсолютно.

Влада боїться Луценка. Не бояться його на виборах 2012 року, як Тимошенко, бо “Народна Самооборона” сьогодні у такому стані, що її майже немає і брати участь самостійно у виборах вона не буде, а блокування не буде згідно законодавства. Питання інше – його бояться як лідера мас. Зараз всі кажуть про протестні настрої. І вони будуть зростати. І непопулярні реформи з боку влади будуть посилювати ці протестні настрої. Але вони можуть так і лишитися протестними настроями, якщо не буде лідера. Хто візьме від Рахова і сніговою лавиною поведе на Київ? Зібрати людей – то не проблема, але потрібен прапор, який буде попереду. А прапори сьогодні закриті по в’язницях...

Раз ви вже заговорили про вибори. На парламентські вибори з ким підете, якщо не вбачаєте перспективи “Народної Самооборони”?

Я не те, що не вбачаю, я говорю, що є. Ну чого я буду лукавити?

Ми нічого не маємо. На жаль, так сталося з різних причин. Назад не вернеш і шукати крайніх не потрібно…

Давайте дочекаємося закону про вибори, який зараз в муках народжується, і моделі якого ще не знає вище керівництво держави. Закон буде прийматися під ту політичну ситуацію, яка буде на день його прийняття.

Мажоритарки вони теж бояться. Вони вважали, що через сито просіють тільки потрібних мажоритарників, але сьогодні це неможливо – потраплять такі люди, які так само можуть купити собі фракцію, як і партія влади. Є такі у нас лідери, які вже собі приміряють округи, і явно на них переможуть.

Вже такої послушної і комфортної для влади Верховної Ради у 2012 році не буде, який би закон не придумали.

Хоча Кучма весь час працював при опозиційній до нього ВР – і нічого страшного не було. І ні ЄС на нас не нападав, ні Росія.

Розмовляла Анна Ященко