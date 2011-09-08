БЮТ: Тимошенко і Луценко не потребують амністії

Ні екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, ні колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не потребують амністії, оскільки є невинуватими і не скоювали приписуваних їм злочинів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», «сфальшовані за наказом Президента кримінальні справи проти опозиціонерів на очах українського народу та всієї світової громадськості розсипалися в порох навіть у замовних судилищах».

Відтак у "Батьківщині" пропозиції "амністувати" Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА вважають не просто необґрунтованими та недоречними, а навіть провокаційними.