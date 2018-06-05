Як столична влада «кинула» колектив «Сяйва»

Після півторарічної судової тяганини і довгоочікуваної перемоги співробітники книгарні “Сяйва” полегшено зітхнули. Вони вже будували плани, як розпочати роботу і розраховуватися з боргами з видавництвами, аж раптом новина від столичної влади – з “Сяйва” зроблять комунальний книжковий магазин, в якому для ТОВ “Сяйво”, яке десятиліттями орендувало приміщення книгарні, місця немає.

Історія питання

Вже років п`ять поспіль кожного дня, повертаючись з УНІАН додому, я проходила повз книгарню “Сяйво”. І кожного вечора в ній, як в вулику, кипіло життя. Солідні чоловіки з дипломатами приглядалися до дорогих фоліантів і сувенірних книжок, студенти гуртувалися біля полиць з класикою у м’якій зеленій обгортці, іноземці розглядали яскраві мапи і туристичні путівники… Все минулося після силового захоплення “Сяйва” у лютому 2010 року. Вхід до магазину заварили металевими листами, підігнали два крази, з яких потихеньку виливався мазут, поширюючи навкруги сморід, і поряд постійно чергували дебелі молодики у чорних шапках і куртках. Відтоді Червоноармійську,6 краще було обходити іншою дорогою.

Але колектив “Сяйва” не опускав рук, уповаючи на торжество справедливості, і вів юридичну боротьбу. І у травні 2011 року Госпсуд Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу приміщення книгарні і повернув його в комунальну власність. (Шевченківська РДА продала приміщення ТОВ «Абріль-студіо», тоді ж у магазині і з’явилися нові власники).

Прокурор Києва Анатолій Мельник в свою чергу заявив, що посадовими особами Шевченківської районної адміністрації в м. Києві ради було “незаконно відчужено приміщення колишньої книгарні “Сяйво”, і оголосив попередню суму збитків – 9 млн. грн.

Наприкінці серпня представники столичної влади у присутності членів трудового колективу “Сяйва” нарешті змогли потрапити у заблоковане приміщення. Вхід до книгарні перетворився на цілу спецоперацію із залученням спецтехніки.

Тоді ж і виявилося, що приміщення книгарні, на виконання рішення суду, передано представникам міської влади – комунальному підприємству “Київспецжитлоексплуатація”, яке мало здійснити ремонт.

На запитання, чи передадуть приміщення попередньому орендарю – “Сяйву” – після ремонту, завідувач сектора моніторингу та аналізу судових справ щодо захисту інтересів КМДА у судах загальної юрисдикції Сергій Скобельський відповів:

– Я думаю, що це передчасне питання... Але безумовно, як неодноразово заявляло керівництво КМДА, робота книжкового магазину буде відновлена. В тому чи іншому форматі, за участю тих чи інших юридичних осіб книгарня буде працювати в цьому приміщенні.

Керівництво ТОВ “Сяйво” сподівалося, що Київрада продовжить їм оренду приміщення, де була книгарня. Але столична влада вирішила не здавати приміщення в оренду, а зробити у ньому муніципальну книгарню

За версією голови КМДА Олександра Попова, міська влада разом із судовими інстанціями та правоохоронними органами повернула книгарню киянам, а тепер одна з комерційних структур забажала повернути цей об’єкт.

– Я вже говорив, і ще раз повторюю: книгарня “Сяйво” належить киянам. Бізнес більше ніколи не управлятиме цим магазином. Це власність територіальної громади, і саме вона буде власником магазину, – наголосив Попов.

Адвокат “Сяйва”: нас просто “кинули”

– Нас просто “кинули”, – обурюється адвокат книгарні Олег Король на прес-конференції в УНІАН. – Міська влада подякувала нам, образно кажучи, поплескала по плечу, мовляв, ви молодці... Адже саме за нашим позовом – за позовом ТОВ “Книгарня “Сяйво” – була виграна справа №3620 в Господарському суді і в результаті повернуто в комунальну власність приміщення на вул. Червоноармійській, 6. При цьому КМДА не була стороною у справі і навіть третьою особою не була… 26 серпня ми потрапили в приміщення книгарні перший і останній раз. Тепер нас навіть не пускають подивитися, що там твориться. Нові загарбники книгарні знову усувають безпідставно товариство, не оформивши юридично коректно передачу, не перервавши договір… Ми ніколи не були ніякою бізнесовою структурою. Це товариство, яке було правонаступником книгарні Спілки письменників “Сяйво”. І назва та сама лишилася… ТОВ “Книгарня “Сяйво” не претендує ні на яку власність на це приміщення, а просто просить відновити статус-кво – повернути трудовий колектив туди, де вони орендували бездоганно, претензій не було. Ніхто не може слова дорікнути, що щось не так робила книгарня. А пан Попов каже: “Обійдуться”. І ця людина претендує на мерство!

За інформацією Короля, міською владою повністю ігнорується думка членів трудового колективу “Сяйва” щодо подальшого функціонування книгарні. А пропозиція КМДА працівникам “Сяйва” перейти до трудового колективу комунального підприємства, яке господарюватиме в новому магазині на вул. Червоноарміська, 6 залишилась лише на словах.

– Просимо надати проект положення цього комунального підприємства, муніципальної книгарні, штатний розпис, організаційно-правову форму визначити, яким чином буде функціонувати трудовий колектив, якщо його запрошують, які умови пропонуються – нічого не надається. Ніяких проектів. Ми просимо вже котрий тиждень. Це як в тому анекдоті: приходьте, куме, їсти борщ. - Так у вас же злий пес! - Так отож…– не стримуючи емоцій розповідає юрист.

Трудовий колектив “Сяйва” намагається потрапити на особистий прийом до Попова, щоб отримати пояснення щодо існуючої ситуації. Але, за словами адвоката, він уникає зустрічі.

Директор “Сяйва” Алла Лазуткіна каже, що її навіть на поріг книгарні зараз не пускають.

– У нас вийшла ситуація як у старому радянському фільмі: червоні приходять – грабують, білі приходять – грабують, – з сумом констатує Лазуткіна.

– Попов каже, що він разом з судовою владою повернув книгарню, – зазначає громадський захисник книгарні Костянтин Клімашенко. – Як може чиновник разом з судовою владою повернути щось? Він що – домовився з судовою владою?!.. Це повне свавілля. З одними рейдерами поборолися – прийшли інші і творять ще і гірше. Ці хочуть зробити якийсь стандартизований напівсклад-напівсупермаркет і поставити туди якусь величезну друкарську машину, яка окупиться через триста років. І Київрада ухвалила рішення виділити 2 мільйони гривень на цю друкарську машину.

(Як раніше повідомляв голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, в колишній книгарні «Сяйво» київська влада планує розмістити ще й кафе та друкарню).

Король також розповідає, що наразі в книгарні ведуться ремонтні роботи з перебудовою приміщень, які, на його переконання, проводяться без погоджень відповідних служб і є протизаконні.

За словами представників колективу ТОВ “Сяйва”, вже зруйнована в приміщенні книгарні “Ятка письменників” – спеціальний відділ, де влаштовували свої творчі вечори Максим Рильський і Павло Тичина, Остап Вишня і Павло Загребельний.

– Зараз ми з жахом дізналися, що без належних дозволів, без належної документації руйнується це все. В історичній будівлі руйнується стіна. Це може бути загрозою руйнації взагалі всієї будівлі. І все це знову таємно. Ніхто ні з ким не радиться, – обурюється Король.

“Дивіться шедеври мистецтва, поки їх не вкрали”

Костянтин Клімашенко запевняє, що “Сяйво” готове подавати до суду і не тільки в Україні, а й до Європейського суду з прав людини.

Терміни тяганини в судах, на думку адвоката, залежатимуть “від того опору явного і прихованого”, який буде чинитись юристами, зокрема, КМДА.

– Важко це зараз спрогнозувати. Я думаю, що реально це від півроку – до одного року буде треба, щоб розставити крапки над “і” і зафіксувати наше право і повернути законного орендаря в ті приміщення на вул. Червоноармійській, 6, які він плекав, беріг, орендував сумлінно і платив податки.

Готуючись до подальшої судової боротьби, колектив “Сяйва” не оминув увагою голову КМДА Попова. Для столичного очільника представники “Сяйва” придбали на аукціоні картину, яку планують подарувати йому при зустрічі.

На картині, намальованій 35 років тому, зображені чоловік і жінка на художній виставці. У правому кутку картини напис російською: “Дивіться шедеври мистецтва, поки їх не вкрали”, а внизу підпис: “Там, где капитал имеет власть, с каждым днем растет искусство красть”.

У “Сяйві” сподіваються, що ця картина нагадуватиме Попову про те, де зараз Черновецький і його “молода команда” і упереджатиме від таких кроків, через які його може спіткати така ж доля.

Анна Ященко