Віхи тижня. Пристрасті за декриміналізацією, Мінфін на межі нервового зриву і євразійських планів купа

Напередодні оголошення вироку у справі Тимошенко представники влади продовжили тягучі торги з опозиціонерами, але без особливих успіхів. Міністрові фінансів пророкують швидке звільнення. Володимир Путін розкрив «дорожню карту» нової президентської каденції

Парламентська дволикість

Кумедною ілюстрацією стану справ в українському парламенті стали дві грані образу голови Верховної Ради. З одного боку, Володимир Литвин пообіцяв не дозволити «витирати об парламент ноги», закликав міністрів доводити розроблені урядом законопроекти. Навіть підключив до роз`яснювальної роботи з урядом Віктора Януковича, якому виявилося простіше гаркнути на прем`єра, ніж вислуховувати спікерські голосіння. З іншого – Литвин, як з`ясувалося, пересувається дорогами країни з бойовим у всіх сенсах супроводом: за словом у кишеню не лізуть, грубіянять професійно, інколи готові й дрібної шкоди нерозторопним автоаматорам завдати, якщо ті не поступаються дорогою спікерському кортежу.

Чи варто дивуватися, що парламентарії так і не зважилися створити підстави для звільнення з-під варти Юлії Тимошенко, декриміналізувавши відповідну статтю Кримінального Кодексу. Парламентська більшість геть позбавлена самостійності, і чекає команди, щоб назвати біле білим, а чорне чорним. «Більшовики» успішно завалили всі варіанти закону про вибори, розчищаючи дорогу президентському законопроекту, але глава держави не поспішає представляти власні ініціативи з цього питання. Мабуть, на Банковій чекають висновків Венеціанської комісії, щоб не погодитися з деякими з них, при цьому прийнявши окремі побажання охоронців демократії як керівництво до дії. Опозиція не така численна, але куди більш розрізнена. Бютівці не хочуть для свого лідера милості від Януковича, а фракція НУ-НС перебуває в стані постійної імітації активної політичної діяльності.

Претенденти на виліт

Поки законодавці готуються визначати правила майбутніх виборів і розмірковують, чи сприяти звільненню Юлії Тимошенко з-під варти, у виконавчій владі почався «розбір польотів». Реформи буксують зі всією очевидністю, і ситуація вимагає знайти цапа- відбувайла. З високим ступенем ймовірності крайнім призначать міністра фінансів Федора Ярошенка, у відомстві якого з подачі Президента проводиться широкомасштабна перевірка. Федір Олексійович, як відомо, є єдиною вцілілою людиною Азарова в нинішньому складі уряду, і його швидке звільнення серйозно ослабить позиції прем`єра. Раз главу Мінфіну вирішили міняти в ході бюджетного процесу, значить, не все гаразд в урядових справах.

Цікаво, як відреагує глава держави на криваву драму в Одесі. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов знайшов оригінальний вихід, звалив усю вину на «помаранчевих» попередників і зажадав збільшення фінансування МВС. Необхідність закупівлі нових засобів захисту для співробітників правоохоронних органів очевидна всім. Цікаво, скільки бронежилетів можна було б купити, якщо продати розкішний Cadillac Escalade, подарований Могильову невідомими благодійниками минулого року? Таких питань до головного міліціонера країни стає все більше.

Микола Азаров тим часом закликав підлеглих міністрів шукати нові шляхи комунікації, після чого зустрівся з популярними блогерами. Правда, йшлося не стільки про розвиток українського сегменту Інтернету, скільки про успіхи очолюваного Миколою Яновичем Кабінету Міністрів. Про це можна й на офіційному порталі виконавчої влади прочитати, але важко на своєму рівні добробуту відчути.

Євразійські заморочки

Тим часом із Москви прозвучали заяви, які примусять українське керівництво напружитися. Прем`єр Володимир Путін оголосив про наполеонівські плани щодо створення Євразійського Союзу, який об`єднає Росію, Казахстан і Білорусь. Україну російський лідер поки «тримає в думках», заразом зневажливо відгукуючись про перспективи євроінтеграції нашої країни і розписуючи неочевидні переваги членства в Митному Союзі. Отже Україні доведеться скоріше визначатися – в Європейському чи Євразійському Союзі бачить вона своє майбутнє.

Євген Магда