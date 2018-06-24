Олександр Єфремов: Ми Росії ні на йоту на поступки в суверенітеті не підемо

Правильно влаштовані журналісти не люблять владу. Навіть коли політсила, якій вони симпатизують, стає владою, вони інстинктивно дистанціюються. З відстані ясніше можна побачити і оцінити тих, хто керує політикою країни. Зараз сила, яка стоїть біля керма країни, - це Партія регіонів. Представники фракції цієї політсили у парламенті говорять, що вона найбільша серед усіх фракцій Європи.

Наше інтерв`ю з лідером фракції Регіонів Олександром Єфремовим - це спроба зрозуміти дії парламентаріїв, які своїм голосуванням півтора року безперебійно і безвідмовно забезпечують політику глави держави. Ми записували це інтерв`ю 7 жовтня, коли ще активно обговорювалося питання, чи випустять Юлію Тимошенко з в`язниці. За день до вироку матеріал був уже в приймальні Олександра Сергійовича. Але лідер фракції читав його впродовж усього наступного тижня. Точніше, як нам пояснили помічники, він працював на окрузі з виборцями і не мав можливості почитати. Інтерв`ю нам надіслали тільки вчора, воно, зрозуміло, не містить питань, що стосуються самого вироку, міжнародної реакції і другої кримінальної справи проти лідера опозиції Юлії Тимошенко. «Довидзвонити» ці питання теж не уявляється можливим: як нам пояснили помічники нардепа, зустрічаючись із виборцями, Олександр Сергійович не бере слухавку. Після вичитки з інтерв`ю зникли обережні припущення лідера фракції Регіонів, що Тимошенко можуть випустити після рішення Апеляційного або Верховного суду, зникли оцінки представників «афганців» і окремі оцінки європейських політиків.

«МИ ПРИБЕРЕМО ВСІ ТАК ЗВАНІ ПІЛЬГИ НАРДЕПАМ ВЖЕ У 2012 РОЦІ»

Олександре Сергійовичу, я хочу згадати недавній бунт афганців і чорнобильців під будівлею парламенту. Вони протестували проти скорочення їм виплат. Зміна системи пільг - це той крок, який вважається необхідним для реформування економіки. Але він виглядає абсолютно неетичним на тлі зростаючих витрат парламенту. Як ви це прокоментуєте?

Що ви маєте на увазі під збільшенням витрат парламенту?

Рада в 2011 році коштувала платникам податків на сто мільйонів дорожче, ніж у 2010, і на 150 мільйонів дорожче, ніж у позаминулому ... Я вже не кажу, про «дрібниці» для виконавчої влади ...

Витрати на Раду збільшилися не більше у пропорційному відношенні, ніж витрати на соціальні виплати. Це один момент. Другий момент - це те, що, на жаль, наші попередні колеги не оплачували жодних робіт, які проводилися для парламенту. Наприклад, ремонтувалися приміщення Верховної Ради на вулиці Садовій, 3а - там боргів було на 26 мільйонів гривень. Треба ж було їх віддавати будівельним організаціям, які зробили ці роботи. І там немає ніякої корупції.

На сьогоднішній день я дав доручення керівникові Регламентного комітету, і ми створили спеціальну групу для вивчення так званих пільг для депутатів. Я сподіваюся в законодавчому порядку прибрати їх ще до прийняття бюджету 2012 року. Там є смішні витрати, які навіть не виплачуються парламентаріям. У нас їх 450, але під цю марку пільгові статті «освоює» обслуговуючий персонал Верховної Ради. Все те, що супроводжує і забезпечує депутатську роботу, в бюджеті залишиться. Те, що не супроводжує, має бути прибране. Цього року, я думаю, нам вдасться це зробити.

Тепер що стосується протестів «пільговиків». Ми не зменшуємо соціальні пільги. Ви не знайдете прикладу, щоб ми, закладаючи бюджет-2012, комусь зменшили соціальні пільги. І навіть коли ми готували законопроект щодо виконання рішень судів (передбачалося, що з його прийняттям будуть заморожені багатотисячні виплати - авт.), Там було принципово, і я наполіг на цьому, що Кабмін при визначенні суми виплат повинен керуватися тим, що виплати мають бути не меншими, ніж на момент прийняття закону. Це обов`язкова норма.

Яким ви бачите реформування пільгової системи?

У нас є розуміння, як це робити. До 2003 року включно законодавці, збільшуючи привабливість перед виборцем, прийняли закони, які як тоді, так і тепер не забезпечені в бюджеті на 160 мільярдів гривень. І це факт, від якого важко абстрагуватися. На сьогоднішній день ми нікому зменшувати виплати не будемо. Але при дисбалансі бюджету в 160 мільярдів заганяти країну, коли окремі люди будуть відсуджувати по 700 тисяч, а ветеран або інвалід війни 1-ї групи буде отримувати пенсію в 1800 гривень, напевно, в цьому немає справедливості.

Тому ми повинні зафіксувати те, що є на сьогоднішній день, і далі людям сказати: у процесі розвитку нашої держави ми будемо збільшувати вам виплати. Припустимо, цього або минулого року ви отримували 8%, у наступному році буде до 10%, потім - до 12% і так далі. Так, це вимагає тимчасового періоду і додаткових державних витрат. Але це потрібно робити.

«СВІЙ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР МИ ЗАКРІПИЛИ ЗАКОНОДАВЧО»

24 вересня в Москві на з`їзді «Єдиної Росії» оголосили, що Путін повертається в президентське крісло. Російська інтелігенція обурилася цим другим пришестям, незалежні журналісти теж. А в ефірах російських телеканалів серед учасників з`їзду «Єдиної Росії» побачили вас. Навіщо ви їздите на з`їзди правлячої партії держави, яка нас не поважає?

Якщо ми не подолаємо негативного ставлення один до одного з якихось політичних мотивів, то у нас не вийде держави. Нам треба відійти від цього, піти від генетичних та історичних процесів. А якби я поїхав на з`їзд, наприклад, соціал-демократичної партії Німеччини, Вам було б приємно?

У Німеччині - так.

А на з`їзді східного сусіда - у вас викликає роздратування? .. Я дивлюся на це питання трохи по-іншому. Ми повинні відстоювати інтереси нашої держави скрізь, де це можливо. І кращого способу відстоювати інтереси, ніж наведення особистих стосунків з керівниками інших країн ніхто не придумав. В історії нічого не змінюється. Світ таким чином влаштований, що всі питання вирішуються в результаті особистісних симпатій або антипатій. Щоб наша держава розвивалася, біля її керма мають бути такі керівники, які викликають симпатію у всіх без винятку країнах. Ми сьогодні зав`язані економікою з РФ на 40%. Там є потенційний ринок, який ми повинні розвивати, і який від нас, на жаль, сьогодні намагаються закрити. Кілька тижнів тому я був у Європарламенті, зустрічався з представниками всіх фракцій, виступав там. Я в рівній мірі брав участь і в з`їзді «Єдиної Росії». І, з моєї точки зору, чим більше ми будемо представлені в різних країнах, тим більше можливостей для нас відкриється.

Але путінська Росія не залишає Україну можливості паритету. Вони готові душити нас в обіймах будь-якого інтеграційного проекту, СНД, ЄЕП чи Євразійського союзу ...

Є такий політик, Шарль де Голль, визнаний керівник з гарним іміджем, чи не так? Він говорив, що європейські політики мають зрозуміти: або буде велика Європа від Атлантичного до Тихого океану, або від Атлантичного до Тихого океану буде великий Китай. Тому не будемо мислити рамками свого села. Давайте подивимося на світ навколо нас. Діалог європейських країн і Росії розвивається дуже динамічно. Розмовляючи з європейськими політиками, ми відчуваємо, що вони і в діях, і в словах враховують позицію РФ.

А особисто вам, Олександре Сергійовичу, який варіант краще: Україна, остання з європейських країн, яка замикає ворота Європи в Азію, чи вона частина цивілізаційного простору, яким відкриваються ворота Азії в Європу?

Я постійно дивуюся цьому питання стосовно до нас. Ви не бачите або не хочете помічати якихось речей? Ми - єдина політична сила, яка вклала це в закон. Одним з перших документів, які ми прийняли, був Закон «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики», де чорним по білому написано, що Україна обрала для себе євроінтеграційний шлях розвитку. І Президент, і уряд, і ми як представники парламенту говоримо, що ми визначилися. Інша справа, коли з того боку нам диктують правила, які сприймаєш із великим здивуванням. Наприклад, як із заявою щодо мажоритарки одного з членів Венеціанської комісії. Ми - не африканська країна, ми давно вивчили курси європейських університетів. Ми - інші люди.

Мажоритарна система виборів - це неоднозначна тема. А не краще було б прийняти систему відкритих партійних списків? Ніби й демократично. І Європі подобається?

У більшості європейських країн пропорційна система виборів. А відкриті списки - це окрема розмова. Вони хороші для федеративних країн. А якщо ми говоримо в нас про відкриті списки, то деякі люди повинні подумати про те, що тим самим ми закладаємо у нас політичну федерацію. Я взагалі-то не боюся цього терміну і, більше того, кажу: ще не зрозуміло, що краще - федеративна чи унітарна республіка. Інші ж бачать загрозу державі. Я вважаю, що держава може розвалитися тоді, коли люди перестануть вірити в неї. А в іншому випадку, якщо держава буде сильною, і люди будуть її поважати, то вона не розвалиться ні при федеративному, ні при унітарному устрої. Знаєте, як Окуджава сказав:

Вселенский опыт говорит,

Что погибают царства

Не от того, что тяжек быт,

Или сложны мытарства.

А погибают от того,

И тем страшнее, чем дольше,

Что люди царства своего не уважают больше.

«Я БІЛЬШ НІЖ УПЕВНЕНИЙ, НЕ БУЛО Б ПРОЦЕСУ НАД ТИМОШЕНКО, ПРО НЕЇ БИ ДАВНО ВЖЕ ЗАБУЛИ»

Ваш прогноз: якими будуть російсько-українські відносини за новогоу-старого президента Путіна?

Путін як прагматичний керівник буде відстоювати інтереси своєї держави. Він буде відстоювати вплив своєї держави в регіоні. Ми готові спілкуватися і дружити з Російською Федерацією, ми готові робити спільні проекти з РФ, радіти її успіхам і засмучуватися від недоліків. Але при цьому ми - суверенна держава, і ні на йоту на поступки в суверенітеті не підемо.

Україна в Митному союзі - це ефект, коли одну відсталість множать на іншу відсталість. Така думка економічних аналітиків. Її поділяють члени вашої фракції?

Можна говорити так. Можна говорити по-іншому. Путін каже про те, що ми втрачаємо 13 мільярдів доларів щорічно.

Смішно, правда?

Я б не сміявся. У нас товарообіг з Росією в цьому році буде близько 50 мільярдів доларів. І це факт.

Це з урахуванням того, скільки і за якою ціною ми купуємо у них газу?

Так, з урахуванням газу. Так от, у нас товарообіг 50 мільярдів доларів. Уявіть собі, завтра вони закриють кордон, введуть квоти на всі наші товари, а ми в цьому товарообороті маємо близько 25 мільярдів ... Тут потрібно дуже розсудливо і з олівчиком в руках рахувати. Звичайно, я думаю, що ми завжди зможемо домовитися, але переходити в конфронтацію невигідно ні їм, ні нам. Навіть у плані газових поставок. Україна на поточний рік - найбільший споживач російського газу. Ми споживаємо 37,5 млрд. кубів, друге місце займає Німеччина, третє - Туреччина. Я б не був скорим на розправу, і не рубав голови. Ми повинні вирішувати, а не заговорювати проблеми.

До слова, це правда, що Янукович на зустрічі з Путіним пообіцяв випустити ЮВТ у День його народження? Ми якраз у день народження Путіна говоримо ...

Що значить пообіцяв? Йде судовий процес. Президент скрізь заявляє, що в судовий процес, за нашим законодавством, ніхто не має права втручатися.

Але зараз у СІЗО сидить лідер опозиції. І хіба не потрібно шукати вихід із ситуації?

Йде кримінальний процес проти прем`єр-міністра Ісландії. Судять Міттерана у Франції, але ніхто не тисне на Саркозі. Притягують до відповідальності колишнього прем`єра Сербії, його затримали нещодавно в Австрії. У нас далеко не поодинокий факт. Але ті держави мають право це робити, тому що вони в Європі, і у них інша система взаємин. А ми не маємо права голосу в ЄС, і нас можна шантажувати. Мене буквально атакують наші опозиційні колеги. Кілька днів тому один із представників Європарламенту розповів, звідки вітер дме. Цікава картинка виходить, хто чиї інтереси представляє.

Хто і чиї інтереси висловлює?

Якщо європолітики співають з тексту, який написаний українською опозицією, а опозиція заздалегідь знає, яка команда європейськими політиками буде даватися керівництву нашої країни, то мене це дуже насторожує.

Може, амністія Тимошенко буде?

Ви знаєте, я не ворожка. Я - політик. Я знаю, що в період судового процесу не можна втручатися в нього, що в цивілізованих країнах політик у бік судді під час судового процесу не скаже жодного слова. У нас все відбувається по-іншому. У нас на лаві підсудних можна обзивати суддю, у нас у залі засідань парламенту можна говорити капості на адресу і судді і керівництва країни.

Політика - це те, що ми з неї робимо. Якщо Тимошенко за гратами - це остання перешкода на шляху асоціації, то хіба не треба проявити силу і мудрість і придумати щось, щоб вона опинилася на волі?

Мудрість і сила полягає в тому, щоб не робити помилок в екстремальній ситуації. Якщо Європа показує пальцем і каже «робіть так, і ми так зробимо», то завтра і ставитися до нас будуть так само самі європейці. В даному випадку ми говоримо про нашу державу, тому давайте шукати свої шляхи вирішення тих проблем, які у нас виникають.

Я більше ніж упевнений, не було б процесу над Тимошенко, про неї б давно вже забули. Нічого конструктивного вона генерувати в опозиції не здатна, вона може тільки руйнувати.

Чи випустять Юлію Тимошенко?

Не знаю.

«НАШІ КЕРІВНИКИ ПЕРЕВЕРНУЛИ ВСЕ ДОГОРИ ДНОМ І ПОБУДУВАЛИ ЗА ПІВТОРА РОКУ ТЕ, ЩО ЗДАВАЛОСЯ НЕМОЖЛИВИМ»

Прийняття закону про біометричні паспорти і цілої низки документів. Зараз окремі аналітики трактують це, як масштабний корупційний акт з боку парламенту. Закон виписаний під конкретного виробника?

Були два законопроекти. Один був підготовлений Міністерством юстиції, другий - депутатом нашої фракції Валерієм Коновалюком. Ми уважно підійшли до розгляду цього документа у себе на фракції. І, виходячи з того, що мені доповіли експерти, документ, який був підготовлений народним депутатом, не ніс ніякого фінансового навантаження. При прийнятті документа Мін`юсту потрібне було виділення певної суми бюджетних коштів. Схвалений нами законопроект не носить обов`язковий характер. Нікого не зобов`язують замовляти ці паспорти. Але зауважу, що у всіх країнах ЄС вводяться електронні паспорти. І якщо ми прагнемо туди, і якщо ми повинні якось зістиковувати законодавства, то потрібно мати такі ж зразки документів. Виходячи з цього, ми приймали рішення. Потім я побачив у ЗМІ, що за цей вид бізнесу хтось бореться. Наскільки я розумію, є тільки одна компанія, яка виготовляє ці паспорти. Якщо представники інших компаній мають подібні можливості, то чому б не заявити про це? До цього питання я підійшов зовсім нейтрально, з усіх аналітичних документів ми вибирали, що більш корисно державі.

Президент відкрив НСК «Олімпійський». Гарний стадіон. А я вкотре задаюся питанням. Чи має право країна, в якій не вирішені елементарні і найбільш нагальні проблеми, проводити Євро 2012 в основному за гроші бюджету?

Дозволю собі зауважити, що ще кілька років тому абсолютна більшість журналістів захлинаючись розповідали про те, як здорово, що «помаранчеві» підписали право на Євро-2012. Потім тему угробили настільки, що Україна мала великі шанси виглядати недієздатною в Європі. Коли прийшли наші керівники, перевернули все догори дном і побудували за півтора року те, що здавалося неможливим. Коли Колесніков уперше сказав, що восени відкриємо «Олімпійський», ніхто ж не вірив. Ну, давайте хоч з дещицею поваги ставитися до зробленого і до професіоналізму тих людей, які це зробили. Стадіон залишиться, ми будемо туди приходити і радіти тому, що там відбувається.

Маленьке уточнення. А коли країна отримала право на Євро-2012, ви самі не дуже тішилися?

Я і тоді, і сьогодні в захваті. Якщо у нас пройде чемпіонат, ми будемо ближче до Європи і до всього світу.

Розмовляла Лана Самохвалова