Королевська: українські демократи об'єднуються за 5 хвилин до розстрілу

Юлія ТИМОШЕНКО, як була лідером української опозиції, так і залишається, – альтернативи їй бути не може. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час прямої лінії в газеті «ВВС».

«Вона (Юлія ТИМОШЕНКО), як була лідером, так ним і залишається. І я вважаю, що сьогодні немає альтернативи в Україні, хто міг би реально претендувати на цю позицію», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат нагадала, що у справі екс-прем`єр-міністра подано скаргу до Апеляційного суду Києва. «Юлія ТИМОШЕНКО має бути на волі і брати участь у виборах до парламенту в 2012 році. Подано апеляцію. Якщо ми цю процедуру успішно завершимо до Нового року, я думаю, не буде ніяких дискусій, і Юля зможе очолити список «Батьківщини» на виборах. Цього не так легко домогтися, однак звільнення Ю.ТИМОШЕНКО – наше пріоритетне завдання», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Справжні українські демократи об`єднуються за п`ять хвилин до розстрілу. Так у нас і відбулося - наступного дня після арешту Ю.ТИМОШЕНКО було створено Комітет опору диктатурі. Безумовно, якби це сталося раніше, опозиція виступила б єдиним фронтом і показала реальну силу – як владі, так і людям, – можливо, було б й інше рішення суду», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.