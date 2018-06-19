Путін - Азарову: «Ви у нас кров п'єте»

Саміт СНД: у стилі ностальжі

Учора в Москві відбувся неформальний ювілейний саміт президентів країн СНД. Глави держав за запрошенням Дмитра Медведєва прибули до Москви на святкування 20-річчя Співдружності. У цей день у російській столиці висадився і український «тандем». Поки Віктор Янукович представляв країну на саміті СНД, український прем`єр-міністр Микола Азаров вирішував більш насущні і важливі питання - домовлявся з Володимиром Путіним про зниження вартості газу для України і ціну, яку наша країна повинна за це заплатити.

Янукович прибув у Кремль після обіду. З ранку там пройшло вже засідання Ради колективної безпеки ОДКБ за участю президентів Росії, Вірменії, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, та Узбекистану.

А коли до них приєдналися глави України, Азербайджану та виконуючий обов`язки президента Молдови, почався саміт СНД.

У Червоній вітальні Великого Кремлівського палацу українського президента зустрічав особисто Медведєв. Після обіймів, тривалого рукостискання і широких усмішок для фотокамер глави держав відправилися за круглий стіл. У Залі ордена Святої Катерини зібралися президенти майже всіх країн СНД. Саміт був неформальним - його присвятили 20-річчю СНД. Тому, напевно, і особливого резонансу від прийнятих на ньому рішень не було. Присутні президенти здебільшого ностальгували про минулу велич СРСР і, здавалося, переконували один одного в успішності Співдружності, його незамінній ролі на пострадянському просторі за останні 20 років. Всі як один твердили, що співдружність не померла, і буде жити.

- СНД стало важливим фактором стабільності на пострадянському просторі, і насправді стало впливовим регіональним об`єднанням, навіть незважаючи на ті витрати, які ми завжди бачили і які на сьогоднішній день зберігаються, - на правах господаря заявив Медведєв.

Янукович, взявши слово одразу після російського президента, відзначив важливість таких самітів, оскільки, на його думку, вони дозволяють обговорити, як саме зробити країну сильнішою в глобалізованому світі. Такий формат, підкреслив пан Янукович, в перспективі повинен бути збережений, а робота самого СНД - удосконалена. Окремо він зупинився на довгоочікуваному договорі про зону вільної торгівлі СНД, який, за його словами, в Україні дуже довго чекали.

- Я пам`ятаю це обговорення ще у двохтисячні роки. Я пам`ятаю, як ми говорили, що Росія повинна бути поступливішою у деяких питаннях. Сьогодні мультимедіа вільного пересування товарів і послуг створюються, - сказав він.

Янукович підкреслив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами Співдружності незалежних держав угоди про створення зони вільної торгівлі.

Те, що СНД необхідне, пізніше заявив і глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв. А президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав, що всі нові інтеграційні утворення на пострадянському просторі виросли і з`явилися «зі штанів» СНД. Але оригінальнішим за всіх став Туркменистан, який відправив замість президента на саміт СНД чиновника третього розряду в статусі віце-прем`єра. Хоча в наступному році головування в СНД вирішили передати саме Туркменистану.

Але, незважаючи на формальність зустрічі в Кремлі, видно було, що українська сторона мала намір використати цей привід для вирішення більш нагальних проблем з російськими колегами.

Зустріч Януковича - Медведєва: запланували, скасували, провели

За програмою візиту Януковича в Москві, яку роздали журналістам, відразу після багатосторонньої зустрічі повинні були відбутися його двосторонні переговори з Медведєвим. Проте прес-служба Кремля розчарувала українську сторону і заявила, що ця зустріч не відбудеться. Російський президент цей час вважав за краще присвятити іншому, очевидно, більш важливому для нього заходу. Одразу після саміту він поїхав вітати російських спецслужбістів з професійним святом.

Пізніше все-таки з`ясувалося, що українсько-російські переговори відбудуться. Як стало відомо УНІАН, пізно вночі Віктор Янукович поїхав в Горки - заміську резиденцію глави Росії, а прибулий ввечері в Москву Азаров, лише зійшовши з трапа літака, відразу відправився на зустріч до Путіна в його підмосковний будинок в Ново-Огарьово. Обидві зустрічі пройшли без участі української преси. І там, і там говорили про газ.

Азаров - Путін: Бойко сів на бік Росії

Якщо президент України полетів додому вже до години ночі за московським часом, то «газові» переговори прем`єрів затягнули набагато довше. При цьому очевидно, що зустріч двох прем`єрів і формат переговорів в цілому узгоджувалися в останні хвилини. Адже ще ввечері Путін був у чеченському Гудермесі, де, як і Медведєв, вітав працівників місцевого відділу ФСБ з професійним святом - Днем працівника органів безпеки Російської Федерації.

Судячи зі стенограми зустрічі Азарова і Путіна, частина якої є у ​​розпорядженні УНІАН, розмова почалася в жартівливому тоні:

М. Азаров: Добрий день, Володимире Володимировичу.

В. Путін: Доброї ночі!

М. Азаров: Доброї ночі! У вас ніч, у нас ще вечір.

В. Путін: Тому-то ви у нас кров і п`єте. Сідайте ...

Щоб згладити гостроту жарту, глава російського уряду одразу повідомив, як добре розвиваються торгово-економічні відносини між Україною і РФ. При цьому додав, що в енергетичній сфері треба шукати «шляхи розвитку», адже «наші колеги в постійному контакті один з одним знаходяться».

Діалог продовжився:

В. Путін: Юра (міністр палива та енергетики України) хотів вже на наш бік сісти.

М. Азаров: Уже втратив орієнтацію.

В. Путін: Міллер (глава Газпрому) скоро до вас пересяде, я відчуваю. Загалом, я радий вас бачити. Поговоримо із задоволенням.

Український прем`єр, теж коротко зазначивши ріст товарообігу, перейшов до суті, тобто до питання, через яке, за його словами, «керівники енергетичних відомств обох країн зараз не сплять, вдень і вночі працюють, хочуть, так би мовити, врегулювати» . Азаров підкреслив, що в Україні "готові шукати і компромісні рішення, але, насамперед, взаємовигідні рішення».

- Тому я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова дасть імпульс пошуку остаточного рішення. Хоча вона і пізня, але призведе до позитивних результатів, - висловив надію Азаров.

За інформацією УНІАН, розмова прем`єрів в Ново-Огарьово закінчилася тільки о 2 годині ночі. Але чи вдалося до чогось домовитися з Росією, поки таємниця. Залишається сподіватися, що це питання, можливо, проясниться сьогодні.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Росії

Фото УНІАН