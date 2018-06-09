Українська Феміда-2011: «Маска, я тебе знаю!»

У 2011 році судили лідерів опозиції – Юлію Тимошенко і Юрія Луценка, судили чиновників, так чи інакше пов’язаних з українсько-російськими газовими контрактами 2009 року, як то Ігоря Діденка і Анатолія Макаренка, судили екс-президента Леоніда Кучму, судили тризубівців, які відпиляли голову Сталіну, судили підприємців, які нібито пошкодили плитку на Майдані, судили студентку, яка смажила яєчню на вічному вогні... Список можна довго продовжувати.

Головуючі у гучних справах перетворилися на шоу-зірок. Кірєєви і Вовки дивилися на нас з екранів телевізора і шпальт газет.

Хто вони – ті, від рішень яких (а є підозри, що не ними писаних) залежить подальша доля підсудних, а іноді – і доля України?

УНІАН пропонує свій “рейтинг” служителів Феміди, які особливо відзначилися за минулий рік.

1. Родіон Кірєєв як уособлення українського правосуддя

Його ім’я стало називним. Сьогодні Родіон Кірєєв – це уособлення українського правосуддя з усіма його вадами.

Працював собі чоловік у Березанському суді на Київщині, аж в травні 2011 його раптом переводять до славнозвісного Печерського суду, та ще й найгучнішу справу йому дають, у якій обвинувачують екс-прем’єра, а свідками проходять екс-президент, нинішній прем’єр, колишні міністри і високопосадовці. Досвідом розгляду серйозних справ Родіон Кіррєв теж похизуватися не міг – то порушення правил дорожнього руху, то аліменти, то несплата комунальних послуг…

Відомі юристи переконані, що суддя Кірєєв був антиконституційно призначений на цю посаду і не мав права вести цей процес. “Хоча б тому, що Родіон Кірєєв був переведений до Печерського райсуду Києва указом президента, що явно виходить за межі його конституційних повноважень”.

Спочатку Кірєєв оголосив рішення про арешт Тимошенко, звинувативши її в неповазі до суду. А згодом і засудив екс-прем’єрку до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. І не забув додати: враховуючи “суспільно небезпечні дії Тимошенко”, він не бачить підстав для пом’якшення вироку.

Важко уявити, чому він спокусився на роль ката Тимошенко. І він свідомо обрав цей шлях. Інакше б він скористався своїм правом як судді взяти мотивований самовідвід. Та сама відсутність досвіду може бути мотивацією для самовідводу.

Пізніше Венеціанська комісія у своїх висновках назвала Кірєєва «тимчасовим суддею».

«У Венеції було відмічено, що тимчасові судді – ті, хто повинен пропрацювати 5 років до отримання статусу постійних – не є повністю незалежними, оскільки перебувають під наглядом перед отриманням призначення. Суддя, який судив колишнього прем`єр-міністра, був, насправді, все ще тимчасовим суддею», – наголошується у висновках Венеціанської комісії.

Деякі старші і більш досвідчені служителі Феміди не розуміли такого кроку.

"Коли я побачив по телевізору, як у нього смикається брова, сам весь тремтить - мені стало його шкода. Пішов би тихенько з цієї справи. Краще б сказав, що захворів. Брати самовідвід - це смішно. Задовольнити відвід захисту - теж не підходить. А через хворобу піти - у самий раз", - ділився колишній голова Печерського райсуду Микола Замковенко. Втім, Кірєєв погодився. Значить знав, на що чи за що…

Дуже влучно висловилася про роль судді в справі Тимошенко Тетяна Монтян: “Безглуздо обговорювати сокиру, якою тобі будуть відрубувати голову, треба обговорювати руку, яка цю сокиру тримає”.

У нас була одна рука, яка нічого не крала, інша тепер ні на кого не тисне…

Протягом року Кірєєв засвітився і в інших гучних справах. Приміром, саме він поновив кримінальну справу проти екс-майора Миколи Мельниченка.

Але були в діяльності Родіона Кірєєва і “просвітлення” в цьому році - він звільнив під підписку про невиїзд активістку об`єднання "Братство Св. Луки" Ганну Сіньковую, яку звинувачували у смаженні яєчні на Вічному вогні в київському парку Слави.

2. Галина Супрун: “відбілити” Кучму і запроторити Тимошенко

Суддя Печерського суду Галина Супрун цього року чинила правосуддя у справах віпів – Юлії Тимошенко, її доньки Євгенії, Леоніда Кучми і Леоніда Черновецького.

У травні суддя Супрун розглядала скаргу екс-прем’єра про порушення проти неї справи щодо підписання газових контрактів з Росією. І “несподівано” визнала законною постанову ГПУ.

"Достатньо підстав для порушення кримінальної справи та для того, щоб розпочати процедуру розслідування кримінальної справи, а тому скарга задоволенню не підлягає. Суд постановив: залишити скаргу Тимошенко без задоволення", – оголосила пані Супрун.

А от Леоніда Кучму суддя Супрун від справи Гонгадзе “відмила”. Служителька Феміди вирішила, що в цьому випадку Генпрокуратура “безпідставно” порушила кримінальну справу щодо екс-президента.

“У першого заступника Генпрокурора не було достатніх підстав для винесення постанови про порушення кримінальної справи, отже, скарга захисників Сергія Ульянова та Віктора Петруненка (адвокатів Кучми. – Авт.) підлягає задоволенню”, – ідеться у судовому рішенні.

А ще пані Супрун розглядала позов на адресу доньки Тимошенко Євгенії та зятя Шона Карра за перепланування приміщень по вулиці Шота Руставелі у Києві без відповідних дозвільних документів. Суддя постановила, що за цей суд донька Тимошенко заплатить 45 гривень.

3. Андрій Трубніков: суддя "на виїзд"

У той час як хвора Юлія Тимошенко лежала в СІЗО в очікуванні апеляції, їй “дошивали” нову кримінальну справу по ЄЕСУ.

Суддя Шевченківського райсуду міста Києва Андрій Трубніков не переймався здоров’ям Леді Ю і вирішив: оскільки Юлія Володимирівна не може дійти до суду, суд прийде до неї. Прямісінько в камеру СІЗО.

І ось він у мантії у супроводі секретаря, слідчих СБУ, прокурорів, представника Державної судової адміністрації та з охоронцями стоїть над ліжком Тимошенко…

Це був прецедент не тільки суддівського немилосердя, а й тривалості засідання. Допит лежачої лідерки “Батьківщини" тривав 11 годин. На територію СІЗО не допустили ні народних депутатів, ні журналістів. Виїзне засідання завершилося ухвалою про другий арешт екс-прем’єрки. Таким чином Трубніков задовольнив СБУ, якому дуже хотілося заарештувати вже заарештовану в "газовій справі" Тимошенко.

Це, до речі, не перший випадок, коли Трубніков задовольняє Службу безпеки. У листопаді служитель Феміди видав санкцію на арешт Миколи Мельниченка – на прохання СБУ. Щоправда, екс-майор вчасно відправився на пошуки правди за кордон. І повернення на Батьківщину для нього нині буде згодою на арешт.

4. Олена Сітайло: від аліментів до економічних злочинів

За день до розгляду апеляції Юлії Тимошенко на вирок Родіона Кірєєва суддю у її справі замінили: з Ірини Горб на Олену Сітайло.

До Апеляційного суду міста Києва пані Сітайло прийшла навесні 2011 року. До того часу вона працювала у суді Дніпровського району і розглядала справи про крадіжки, розлучення, виплати аліментів, вбивства на побутовому ґрунті.

А тут раптом – гучна справа екс-прем’єра. Звісно, всі заяви захисту про відвід вона відхилила, бо її вибрано «автоматизованою системою».

У перший день свого суддівства служителька Феміди трохи нервувала, заговорювалася, кілька годин сиділа у нарадчій кімнаті, щоб повернутися з відмовою на одному аркуші паперу...

Увечері того самого дня у приміщенні суду пані Сітайло ставила на ноги «швидка».На що захворіла суддя, так ніхто і не повідомив.

Олена Сітайло вирішила, що розглядати апеляцію цілком можливо і без апелянта. Навіть більше, ця пані оприлюднила діагноз Тимошенко, хоча це вважається інформацією з обмеженим доступом. Адвокати ЮВ переконані, що за такий крок суддю мають притягнути до кримінальної відповідальності.

Після кількатижневої тяганини суддя Сітайло повідомила цілком прогнозоване рішення: «Вирок Печерського районного суду залишити без змін».

Тимошенко залишилася за ґратами…

5. Сергій Вовк: суддя “на гачку”

Суддя Печерського суду Сергій Вовк головував і продовжує головувати на процесах чи не всіх опозиціонерів – екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка, «нафтогазових» підсудних – Діденка, Макаренка і Шепітька.

«Коли Тимошенко була прем`єром, суддя Вовк слухняно приймав рішення про заборону антиреклами леді Ю, пізніше непохитною рукою він же знімав з реєстрації її місцеві організації у Київській та Львівській областях. Але варто відзначити: Вовк, на відміну від колег по Печерському суду, які часто просто ретранслюють рішення, спущені зверху, намагається хоча б аргументувати вирок з точки зору закону», - характеризували суддю адвокати .

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко від самого початку вимагав змінити суддю, у зв`язку з тим, що Вовк є заангажованою особою, адже справу проти нього порушували за часів міністра Луценка.

Про притягнення Вовка до кримінальної відповідальності кілька років тому і не закриті судові справи не писав хіба що лінивий. Як зазначали деякі ЗМІ, від звільнення за порушення присяги суддю Вовка врятував Андрій Портнов, будучи заступником голови АП Віктора Януковича Тож тепер Вовк відпрацьовує…

Він, як більшість українських служителів Феміди, активно застосовує арешт як міру запобіжного заходу і не особливо зважає на погіршення стану здоров`я, як це було і у Луценка, і у Іващенка.

Його дії змусили обох опозиціонерів оголосити голодування. Втім, безрезультатно…

До речі, екс-міністра внутрішніх справ взяли під варту терміном на два місяці, а він там сидить уже більше року…

Наразі суддя Вовк планує встановити інформаційну блокаду і, як скаржаться представники Народної Самооборони, забороняє будь-які контакти народних депутатів з екс-міністром внутрішніх справ. Йдеться не тільки про відмову у побаченнях в СІЗО - не можна навіть слівцем перекинутися у залі засідання, та навіть наближатися до Юрія Віталійовича вже заборонено.

Та поки Вовк продовжує смиренно виконувати свою місію, захист Луценко активно проторує доріжку до Європейського суду з прав людини.

6. Ольга Єфімова: місія - виправдати арешти Тимошенко

Суддя Апеляційного суду міста Києва Ольга Єфімова відзначилася впертістю і послідовністю у відстоюванні “справедливості” арештів Тимошенко.

У серпні Ольга Єфімова розглядала скаргу Тимошенко на рішення Печерського суду про її арешт. Екс-прем`єра тоді не привезли з СІЗО до суду, хоча вона напередодні подавала заяву з проханням дозволити їй бути присутньою. Як заявила суддя Єфімова, “обв’язковою є лише участь прокурора на засіданні, інші учасники процесу можуть бути викликані, але їх участь не є обов’язковою. Тому клопотання задоволенню не підлягає”.

Суддя була доволі різкою і постійно погрожувала вигнати присутніх то за гул, то за дзвінки на мобільний.

На тому засіданні стався скандал через місця. Журналістів і депутатів до невеличкої зали пропускали з боєм, бо, мовляв, нема де розмістися. І зайшли далеко не всі. Натомість “заслані козачки”, співробітники суду, спокійнісінько розмістилися в перших рядах, наче в партері театру. Втім, спектаклю не вийшло. Суддя Єфімова відмовилася приймати до розгляду по суті скаргу на арешт екс-прем’єра.

У грудні пані Єфімова знову взялася за розгляд апеляційної скарги екс-прем’єр-міністра, тепер вже на її повторний арешт у справі ЄЕСУ вже Шевченківським судом. Цього разу Юлія Володимирівна не бачила сенсу приходити до суду. "Прошу проводити так зване судове засідання за моєї відсутності", - процитувала суддя Єфімова заяву Тимошенко. Повністю оголошувати доволі коротку фразу ЮВ головуюча у справі не стала, хоча на цьому наполягав захист екс-прем’єра. Тоді Сергій Власенко сам зачитав заяву своєї підзахисної: "Рішення буде ухвалюватися не в суді, а в кабінеті Януковича, тому прошу розглядати скаргу за моєї відсутності". Чому “незалежна” суддя побоялася згадати Януковича, залишається тільки здогадуватися… Чи варто додавати, що Апеляційний суд в особі головуючої Єфімової залишив Юлію Тимошенко двічі заарештованою…

А ще Ольга Єфімова вирішила, що пенсіонерку Галину Швидку, яка відрізала стрічку від вінка Януковича, заарештували на 10 діб цілком справедливо. Апеляційний суд Києва в особі Єфімової підтвердив законність постанови Шевченківського райсуду Києва. Нагадаємо, Галина Швидка зрізала стрічку з вінка, який президент поклав до пам`ятника Тарасу Шевченку.

7. Андрій Аблов: винищувач мирних акцій і любитель землі

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Андрій Аблов відзначився цього року двічі.

Перший раз – заборонивши у травні проведення "Дня гніву" біля Верховної Ради. Це рішення обернулося бійкою мітингувальників з міліцією у Маріїнському парку, затриманнями та заведенням адміністративних справ.

А згодом Андрій Аблов постановив заборонити мирні акції біля Печерського суду і Лук`янівського СІЗО, де збиралися прихильники Юлії Тимошенко.

Ще одним своїм рішенням у березні 2011 року Аблов відмовив академіку Борису Патону, який судився з КМДА за знищення зеленого парку заради будівництва підстанції для НСК «Олімпійський».

Суддя Аблов переїхав до Києва після приходу до влади Віктора Януковича. Президент особисто підписав указ про його переведення. До того часу він працював в Окружному адміністративному суді Одеської області

8. Інна Отрош: суддя суддів

Ім’я голови Печерського суду Інни Отрош не особливо активно фігурує у гучних справах, якими займаються її підлеглі. Та їй цього і не потрібно. Її завдання – координувати зусилля своїх підопічних, слідкувати за “чесним розподілом справ”.

Втім, як запевняють захисники Тимошенко, до найгучнішої справи року Інна Отрош долучалася не тільки побічно. Печерський райсуд 28 листопада відмовився скасувати постанови про порушення двох кримінальних справ проти екс-прем`єра не без допомоги головної судді.

"Суддя Інна Отрош сказала, що Тимошенко ще у 2001 році скористалася своїм правом на захист і що Верховний суд зазначив, що ці справи були закриті законно, але її це не хвилює, і вона відмовила у задоволенні заяви Тимошенко", – сказав Власенко.

Звісно, голова суду не тисне на своїх підопічних. Навіщо? Всі і так знають, що вона виконує обов’язки судді суддів, адже є членом Вищої Ради Юстиції. Тож сперечатися з її вказівками у підлеглих точно не виникне бажання…

9. Тетяна Фрич: сімейний підряд - правосуддю не перешкода

Суддя Апеляційного Суду Києва Тетяна Фрич входила до складу колегії суддів, яка розглядала апеляційну скаргу екс-прем’єра на вирок Печерського суду. І справа навіть не в тому, що ця колегія визнала рішення Кірєєва законним, а в тому, що чоловік цієї самої пані Фрич – співробітник Генпрокуратури, і якийсь не рядовий працівник, а очільник одного з управлінь ГПУ.

"З одного боку сидять колеги Вашого чоловіка, з іншого – Ви судите. Це нормально? Тут що - сімейний підряд? Я вважаю, що це є беззаперечна підстава для відводу", – обурювавася під час засідання Власенко, звертаючись до Фрич.

Але сама суддя разом з колегами так не вважала.

Про що і заявила головуюча на процесі суддя Сітайло: те, що чоловік судді є працівником ГПУ, “не є обставиною, що виключає розгляд справи”.

10. Конституційний Суд: як задовольнити президента

Конституційний суд цього року “ощасливлював” президентів. Після наділення у минулому році Януковича повноваженнями Кучми, цього року КС вирішив, що Віктор Федорович має право ще й суди розганяти. Порадував КСУ і екс-президента Леоніда Даниловича, вирішивши, що докази типу плівок Мельниченка – не доказ. А буквально днями судді Конституційного Суду Новорічний подарунок владі зробили. Згідно з рішенням КС, Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави.

І дарма, що Конституція забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних, про що наголошується у статті 22. Судді як захочуть, так і трактуватимуть Основний Закон.

Як казав голова ВР Володимир Литвин: "Верховна Рада прийняла такий закон щодо Конституційного Суду, рішення якого не може оскаржити навіть Бог. Навіть не може його ніхто відмінити. Його потрібно виконувати".

Анна Ященко