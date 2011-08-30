Жінці, яка зрізала прізвище Януковича з вінка, дали 10 діб

Шевченківський районний суд Києва засудив до 10 діб адміністративного арешту 63-річну пенсіонерку Галину ШВИДКУ, яка зрізала стрічку з вінка від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.

"На жінку 1948 року було складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство і судом засуджено до десяти діб арешту", - повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві.

При цьому у столичному главку міліції додали: «Вона не лише зрізала стрічку, а й влаштувала з цього цілу акцію - розіграла "спектакль", обвинувачуючи все і вся у всіх бідах. Все це було задокументовано як ЗМІ, так і групами документування міліції".

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за словами народного депутата, члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергія САС, який був присутній на засіданні суду, «те, що сьогодні було вчинено у Шевченківському райсуді під головуванням судді КРАВЦЯ, є ніщо інше як залякування власних громадян висловлювати свою думку, погляди і переконання. Я вважаю це одним із штрихів диктатури, що встановлюється в Україні».

Як сказав С.САС, суддя застосував до жінки, яка прийшла мирно святкувати 20-річчя Незалежності, найтяжчу міру адміністративного покарання. «Це при тому, що Галина Миколаївна має низку подяк і нагород з роботи і характеризується як добропорядна людина», - додав С.САС.

Він також повідомив, що у ході судового розгляду так і не було доведено, що вінок є майном Президента В.ЯНУКОВИЧА.

За інформацією С.САСА, адміністративне покарання жінка «відбуватиме у СІЗО на Дарниці разом з алкоголіками, проститутками і наркоманами».

Як повідомлялося, Г.ШВИДКА 24 серпня вона на знак протесту проти політичних репресій та розбудови диктатури в країні відрізала прізвище Президента від стрічки на вінку «Тарасу Шевченку від Віктора Януковича».