Лікарі надають допомогу судді, яка розглядає апеляцію Тимошенко

Судді Олені СІТАЙЛО, яка розглядає апеляцію на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, надається медична допомога у приміщенні Апеляційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам радник Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКИЙ з посиланням на секретаря О.СІТАЙЛО.

«Вона (секретар – УНІАН) сказала, що просто суддя почуває себе дуже погано, і їй викликано «швидку допомогу» для того, щоб надати невідкладну медичну допомогу», - сказав М.ЛІВІНСЬКИЙ.

Стосовно того, чим спричинено погане самопочуття судді, М.ЛІВІНСЬКИЙ зазначив: «Я бачу, що вона з якоїсь причини не може вести далі засідання. Яка це причина? Ну, я думаю, що пройде трішки часу і нам стане відомо, що їй неприємно було вести цю справу».

При цьому М.ЛІВІНСЬКИЙ припустив, що суддя О.СІТАЙЛО не зможе закрити сьогоднішнє засідання, до закінчення якого залишилося небагато часу (робота суду закінчується о 18.00). «Судячи з усього, судове засідання не розпочнеться і не продовжиться сьогодні. Процесуально, я думаю, що в нас може бути заміна судді. Це вже буде третя заміна», - наголосив М.ЛІВІНСЬКИЙ.

Слід зазначити, що біля апеляційного суду чергує дві машини «швидкої допомоги».

Як повідомлялося, суддя О.СІТАЙЛО оголосила технічну перерву на 15 хвилин ще о 15.45.