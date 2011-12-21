Суддя прочитала заяву Тимошенко, викинувши фразу про Януковича

Колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО через керівництво слідчого ізолятора передала заяву про продовження розгляду її скарги на повторний арешт без її участі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву оголосила головуюча у справі суддя Ольга ЄФИМОВА.

"Прошу проводити так зване судове засідання за моєї відсутності", - процитувала суддя заяву Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисник екс-прем`єра звернувся до суду з вимогою оголосити заяву повністю, але О.ЄФИМОВА замість цього запропонувала учасникам процесу ознайомитися з текстом заяви Ю.ТИМОШЕНКО у письмовому вигляді.

У відповідь на це С.ВЛАСЕНКО вирішив сам зачитати заяву своєї підзахисної. "Рішення буде ухвалюватися не в суді, а в кабінеті ЯНУКОВИЧА, тому прошу розглядати скаргу за моєї відсутності", - заявив захисник.