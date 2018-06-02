Вибори в Україні стануть лакмусовим папірцем для Європи

Україна знаходиться в каламутній воді і з ЄС, і з Росією, відчайдушно намагаючись знайти стратегію виходу з "пекельного газового контракту" Тимошенко – Путіна... Янукович забив гол у ворота власної команди... Світові ЗМІ про ситуацію в Україні

Гол у власні ворота

Європейська політична газета New Europe пише, що Євро-2012 почнеться в Україні за 5 місяців, але український президент Віктор Янукович уже забив гол у ворота власної команди. Кинувши свого політичного опонента Юлію Тимошенко до в’язниці, Янукович відштовхнув Євросоюз і грає на руку Володимиру Путіну. Але прем’єр-міністр Росії відмовився знизити високу ціну, яку Україна платить за газ і про яку була досягнута домовленість між Путіним і Тимошенко у 2009 році. Упершись у стіну, Януковичу, можливо, доведеться прийняти пропозицію Газпрому про купівлю української ГТС, яку російський газовий монополіст оцінює в $4 мільярди.

51-річна Тимошенко має багато друзів у Європі. Майки з портретом колишнього прем`єр-міністра України й лідера опозиції та написом "Волю Юлі" були розміщені на столах членів Європарламенту під час пленарної сесії в Страсбурзі. Депутати Європарламенту, розпочавши кампанію за звільнення Тимошенко, засудили умови її утримання і попросили нового голову парламенту Мартіна Шульца зробити свій перший офіційний візит для відвідання Тимошенко у в`язниці.

"Проблеми в Україну з Юлією Тимошенко, але не тільки з нею. Багато членів колишнього українського уряду зараз у в’язниці й під судом, тому проблема України в тому, що новий уряд переслідує частину старого уряду, і це процес, який не може бути прийнятий Європейським Союзом», – сказала New Europe німецький депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група Зелених), яка є членом делегації Комітету парламентського співробітництва ЄС та України.

Компроміс із МВФ

Сайт американського видання Wall Street Journal друкує матеріал «Україна шукає компроміс із МВФ», у якому згадує заяву нового міністра фінансів Валерія Хорошковського, що він постарається знайти "компроміс" з Міжнародним валютним фондом, щоб перезапустити таке необхідне для країни кредитування. Але при цьому міністр не запропонував жодних гарантій, що уряд України виконуватиме вимогу МВФ і підвищуватиме ціни на газ для населення.

У відповідях на запитання, переданих електронною поштою, пан Хорошковський заявив, що хоче відновити програму МВФ для відправки "месиджу для фінансових ринків". Він сказав, що виступить з посланням до МВФ про "тверду рішучість і політичну волю до проведення реформ".

Один з українських чиновників на умовах анонімності сказав, що Хорошковський має "прямий доступ" до президента Віктора Януковича, що дає йому ширші повноваження, ніж його попередникові. "Вони розуміють, що опинилися в тяжкому становищі, і хочуть зробити прорив", – сказав високопоставлений західний чиновник у Києві.

Але у своїх коментарях новий міністр фінансів промовчав про основну вимогу МВФ підвищити ціни на побутовий газ, щоб утримати баланс державної енергетичної компанії «Нафтогаз України». Уряд відмовився від підвищення цін напередодні парламентських виборів, призначених на жовтень.

"Якщо вони не принесуть нових месиджів [у МВФ], то, швидше за все, отримають ту саму відповідь, як і раніше", сказав інший високопоставлений західний чиновник.

Тімоті Еш, аналітик Royal Bank of Scotland Group PLC у Лондоні, заявив, що уряд може погодитися на підвищення цін на весну, яке матиме менший вплив, оскільки опалювальний сезон закінчиться.

Спроби уряду відновити переговори можуть бути ще більш ускладненими ув`язненням колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко в жовтні минулого року рішенням суду, яке розглядається в США та Європейському Союзі як політично мотивоване.

Поворот України до МВФ відбувся після місяців безуспішних переговорів щодо зниження ціни на газ з Росією, яка вимагає економічних поступок. Київ хоче забезпечити знижку цін на газ з більш ніж $400 за тисячу кубометрів до $250. Але українські чиновники відкинули пропозиції Москви про дешевший газ в обмін на вступ України до торгового союзу під керівництвом Росії або продаж її газопроводів, які доправляють близько двох третин російського газу до Європи.

Виклики Януковичу

Аналітик Європейського центру політики в Брюсселі Аманда Пол друкує на сайті ЄС EurActive матеріал «2012: виклик Януковичу», у якому зазначається, що український президент повинен якомога скоріше виступити зі зрозумілим стратегічним планом для того, щоб зустріти політичні та економічні виклики, перед якими стоїть країна.

Україна входить у 2012 рік з безліччю проблем, але деякі можливості в неї теж з’являються. Статус співорганізатора Євро-2012 разом з Польщею надає керівництву Україні золоту можливість показати світу свої найліпші риси. Проте у той же час Україна стикається з серйозними проблемами як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, які вимагають послідовного, динамічного і стратегічного підходу.

На зовнішньополітичному фронті Україна знаходиться в каламутній воді і з ЄС, і з Росією. Україна відчайдушно намагається знайти стратегію виходу з "пекельного газового контракту", укладеного Тимошенко та Путіним в 2009 році, через який Києву тепер доводиться платити $515 за 1000 кубічних метрів газу. Тим часом, ЄС висунув Україні ультиматум – раз вона хоче прогресу у процесі її інтеграції до ЄС.

ЄС – справедливо чи несправедливо – сказав Україні таке: якщо ви хочете перейти до підписання та ратифікації угод про асоціацію та ЗВТ, ви маєте поліпшити стан демократії, верховенства закону тощо.

Основний лакмусовим папірцем в Україні будуть парламентські вибори 28 жовтня. Якщо вони не відповідатимуть міжнародним стандартам (або хоча б не наближатимуться до них), видається малоймовірним, що ЄС підпише угоду.

Хоча ця ситуація уявляється великим головним болем для українського президента Віктора Януковича, водночас він також стурбований станом економіки України й тим, як він може вплинути на виборців. Економіка України була в тяжкому стані з 2008 року і залишається вкрай вразливою. Хоча зростання ВВП становило 5,3% у 2011 році, згідно із заявою прем`єр-міністра Миколи Азарова, зробленої в кінці листопада, воно ймовірно скоротиться у 2012 році. Частково це відбудеться через домінування експорту сталі в економіці України, що робить її залежною від світових коливань попиту.

ЄС, зі своїм економічним спадом, є одним з основних експортних ринків України. Ситуація ускладнилася в 2011 році розривом у відносинах з МВФ, коли 15 мільярдів доларів кредиту були заморожені в результаті відмови Януковича підняти ціну на побутовий газ. Погіршення економіко-соціальної ситуації сприяло падінню його підтримки.

Підготував Микола Писарчук