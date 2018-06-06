Чи вдасться регіоналам і комуністам віддати Москві Лавру?
Культурне майно світового значення передається одній конфесії, управлінський центр якої перебуває в іншій державі. Куди дивиться РНБО?.. Лавра будувалася, коли ще Московської патріархії не було…
Культурне майно світового значення передається одній конфесії, управлінський центр якої перебуває в іншій державі. Куди дивиться РНБО?.. Лавра будувалася, коли ще Московської патріархії не було…
|Михайло Кулиняк
Недавні кадрові призначення міністра культури Кулиняка так і залишилися непоясненими. Сам міністр не спромігся розкрити, чому з посади гендиректора Києво-Печерського заповідника звільнив Марину Громову й призначив 33-річну медичку Вікторію Лісничу, або чим завинила Неля Куковальська, яка очолювала заповідник “Софія Київська”.
Дивно збіглися з кадровими перетрясками в музейній сфері дії нардепів провладної більшості. Затятий прихожанин Московського патріархату “регіонал” Василь Горбаль з групою інших нардепів – Деркачем, Шенцевим (обидва з фракції ПР), Гриневецьким (“Народна партія”), комуністом Голубом і членом депгрупи "Реформи заради майбутнього" Рибаковим – зареєстрували в парламенті законопроект №9690«Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)».
Законопроект передбачає передачу об’єктів культурної спадщини національного значення в безоплатне користування або у власність релігійним організаціям. За цим документом, уряд має «у тримісячний строк вирішити питання стосовно передачі об’єктів, розташованих у Кременецькому районі, Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії і Почаївській Свято-Успенській Лаврі УПЦ МП, а об’єктів, розташованих у місті Києві, – Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічому монастирю) УПЦ МП без права відчуження».
Законопроект містить на десяти сторінках перелік пам’яток архітектури та культури, розміщених на території Почаївської та Києво-Печерської лаври, які пропонується виключити зі списку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.
Дивна якась реституція – в одні ворота, адже всі три святині пропонується передати тільки одній конфесії – Московському патріархату. Пани “регіонали” й комуністи навіть не потрудилися бодай б для окозамилювання щось «повернути» КП чи УГКЦ.
Як і слід було чекати, така регіонально-комуністична ініціатива викликала неоднозначну реакцію громадськості.
Реституція та політичні реститутки
Пан Горбаль у спілкуванні з нами навіть не намагався приховати, що він лобіює інтереси МП. Він каже, що Києво-Печерський заповідник, Почаївська Лавра й так де-факто віддані МП, і мовляв, треба зробити де-юре те, що є де-факто.
– Рада Європи неодноразово робила зауваження Україні щодо реституції церковного майна, – каже він. – Нехай хоч у такий фрагментарний спосіб, але ми ініціювали процес реституції церковного майна. Це не заважає прихильникам інших конфесій, які є у ВР, ініціювати доповнення до цього законопроекту щодо інших храмових споруд.
А якщо таких прихильників у парламенті немає? То, значить, іншим конфесіям нічого не дістанеться?
|Патріарх УПЦ КП Філарет
“Посилання на ці рекомендації є безпідставними, – пише патріарх УПЦ КП Філарет у листідо Януковича, де просить не допустити прийняття і введення в дію «провокаційного» законопроекту, – адже їх законопроект спрямований не на комплексне вирішення питання реституції, а на передачу духовних святинь українського народу конкретним громадам лише однієї церкви. Особливе ж обурення викликає намагання авторів законопроекту тихцем відібрати в КП на користь МП комплекс Феодосіївського монастиря в Києві! Невже народні депутати України не розуміють, яке релігійне протистояння вони провокують лише самими намірами вчинити подібне беззаконня?”
Патріарх застерігає: у разі його прийняття в Україні загостриться міжконфесійна ситуація.
Не промовчали й в Українській греко-католицькій церкві:
|Єпископ УГКЦ владика Богдан (Дзюрах)
– Ми не проти реституції церковного майна, але вважаємо, – наголошує єпископ УГКЦ владика Богдан (Дзюрах), – що це питання потребує комплексного вирішення в діалозі з усіма церквами й релігійними організаціями, а рішення мають прийматися за умови консенсусної згоди. Тим більше щодо святинь, які мають загальнонародне й понадконфесійне значення. Такими є, поза всяким сумнівом, Святоуспенська Києво-Печерська лавра – колиска українського чернецтва, духовне серце України. Як така вона має відігравати також і важливу націєтворчу та об’єднавчу роль. До Лаври скеровано погляди й серця всіх вірних чотирьох гілок колись єдиної Київської митрополії – УПЦ, УПЦ КП. УАПЦ та УГКЦ. Тому передача Києво-Печерської Лаври у власність одній з цих Церков не тільки назавжди закріпить болючий розділ церкви в Україні, а й ослабить незалежний статус української церкви та держави. Ця остання небезпека пов’язана з традицією східних церков надавати ставропігію окремим великим монастирям, підпорядковуючи їх безпосередньо владі патріарха. Беручи до уваги, що найвище керівництво УПЦ знаходиться в Москві, а спроби позбавити УПЦ її автономного статусу стають щораз більшими, згадану небезпеку не можна недооцінювати. Також можливе зростання соціальної напруги, якщо Лавра втратить нинішній статус музею і стане церковною власністю тільки однієї з конфесій. Вже й нині трапляються випадки недоброзичливого ставлення прислуги Лаври до відвідувачів, які належать до інших конфесій і які приходять, щоб поклонитися загальнонаціональній святині та спільним для всіх вірян подвижникам, мощі яких перебувають у Києво-Печерській лаврі.
Єпископ стверджує, що як у Печерській, так і в Почаївській лаврі попи МП поводяться, м’яко кажучи некультурно щодо представників інших конфесій.
– У Почаївській лаврі ставлення до так званих «іновірців» є вкрай агресивне, - сказав він, - від них не приймають прохання про молитви, їм не продають релігійну атрибутику... З центру духовного єднання це святе місце може перетворитися на ще одне вогнище релігійного протистояння та соціальної напруги. Чи цього хочуть ініціатори цієї ідеї?
Такої ж думки дотримується і професор історії мистецтва Київської духовної академії, професор історії культури Українського вільного університету в Мюнхені Дмитро Степовик. Він нагадує, що, наприклад, греко-католицька церква теж певний час була причетна до Почаївської лаври і до Софії Київської, бо тривалий час там правилися літургії греко-католицькими єпископами та священиками. Отже, надання переваги одній конфесії, тим паче залежній від іншої держави, абсолютне неприйнятне навіть з цієї точки зору.
Колишній директор Києво-Печерського заповідника історик Сергій Кролевець вважає, що законопроект від провладної більшості – це чиста політика, бо цьому кроку немає жодного юридичного виправдання, це суперечить історичній справедливості, оскільки всі конфесії в Україні зареєстровані Мін’юстом, і жодна з них не визначена як правонаступниця котроїсь церкви, яка була доти.
– І не відомо, відколи брати відлік, чи до 1917 року, чи до 1941, чи взагалі до XVII сторіччя. Лавра будувалася українським народом, усім православним світом і належить як об’єкт культурної спадщини державі Україна. Нагадаю, що до лютневої революції 1917 року в Російській імперії церква не була відокремлена від держави, і все церковне майно водночас вважалося державним. Церквою керував синод як орган влади. Імперія розвалилася. Тож кому передавати? Відновлювати імперський синод, а разом і імперію чи як? Тоді давайте відновимо Уніатську церкву, яка була на всій Правобережній Україні, відповідно, віддамо греко-католикам усе їхнє майно.
Чи має МП якесь відношення до Лаври?
|Дмитро Степовик
Дмитро Степовик стверджує, що МП не може претендувати на ці пам’ятки, тому що вони збудовані Київською метрополією, яка ще не була підпорядкована МП.
– Це середньовічні пам’ятки, збудовані за кошти українців, українськими архітекторами та будівельниками. Москва не має жодного до них стосунку. Тим паче що Київська метрополія була незаконно передана Москві – продана Константинополем у травні 1686 року. Ми навіть знаємо, яку ціну було заплачено константинопольському патріархові Москвою за те, щоб передати Київську метрополію, яка доти 700 років була незалежна. Від московського царя Олексія Михайловича і московського патріарха Якима прибуло в Константинополь двоє послів Микита Олексіїв та Іван Лисиця й передали константинопольському патріархові Діонісію 200 злитків золота й 120 соболиних шкурок, ще 200 золотих злитків одержав посередник з Константинополя Досифей. Це був незаконний акт! Потім, щоправда, синод константинопольської церкви усунув Діонісія від влади. Тобто російська держава абсолютно ніякого не має відношення – ні морального, ні юридичного – до українських святинь!
Лавру віддати, музеї відселити
|Василь Горбаль
Горбаль з Голубом і про музеї не забули «подбати», які розташовані на території Києво-Печерського заповідника: у законопроекті передбачено, що Кабмін протягом трьох місяців має вирішити питання з їх переселенням. Щоправда, куди, цих панів не хвилює.
– Можливо, якийсь музей і залишиться, з огляду на ту хорошу співпрацю, яка є між ним і церквою, – поблажливо каже він.
Дмитро Степовик нагадує, що в усіх цих пам’ятках знаходяться шедеври української національної культури: іконостаси, архітектура, рукописні й друковані книги, інтролігаторське мистецтво (зовнішнє оформлення книг). На території Лаври є маса музеїв: книги й друкарства, декоративно-прикладного мистецтва, мініатюр Миколи Сябристого, історична бібліотека…
– І що з цим, на думку законодавців, треба зробити? Це тільки з надзвичайною фантазією можна собі уявити, що за три місяці такий великий книжковий фонд можна кудись перевезти. І взагалі куди це перевозити? Коротше кажучи, складається враження, що це держава не розумних людей...
Професор історії мистецтва наголошує, що це пам’ятки світового значення.
– Хоч Почаївська лавра не є в списку ЮНЕСКО, але може в ньому бути… У ЮНЕСКО декілька тисяч пам’яток по всьому світу, але досі ще не було прецеденту, аби якусь пам’ятку передали у власність будь-якій релігійній конфесії. Та ось знайшлася групка депутатів у парламенті, які захотіли віддати ці знакові пам’ятки іншій державі через церковні структури. Це є нонсенс. Брутально!
– А на якій підставі передавати ці пам’ятки Московському патріархату, якщо вони не мають до нього жодного відношення? – риторично запитує Сергій Кролевець. – Після революції за часів УНР на території Лаври була зареєстрована зовсім інша релігійна громада, яка не була правонаступницею імперського синоду. І намісник Лаври після 1917 року ходив до всіх урядів, які одне за одним змінювалися в Україні, з проханням вирішити питання в той чи інший спосіб. Вирішили – зареєстрували нову юридичну особу, якій передали Лавру в КОРИСТУВАННЯ, а не у власність. Відбулися події, які мають незворотний характер. Тому цей крок можна розглядати як спробу відновлення імперії і не що інше.
Куди дивиться РНБО?
Патріарх Філарет наголошує, що віддавати святині в руки МП – означає втратити їх назавжди для України.
Дмитро Степовик, у свою чергу, стверджує, що це взагалі небезпечно для країни, й ініціативою нардепів мають зацікавитися РНБО, СБУ:
|Софія Київська
– У нас є закон про відділення церкви від держави. Тепер виходить так, що культурне майно світового значення передається одній конфесії, управлінський центр якої перебуває в іншій державі. Це має бути предметом розгляду для РНБО... Нагадаю, що Софія Київська і Києво-Печерська лавра знаходяться в центрі міста неподалік від урядових структур. І хто може дати гарантії, що структура, яка управляється з-за кордону, не розташує там небажаних для держави об’єктів стеження? Це дуже легко зробити, адже відстань від Лаври до урядових структур – півтора кілометра!
Історики та представники конфесій переконані, що президент не піде на такий «брутальний» крок і не підпише закон у разі його прийняття, бо позбуватися святинь – ще більш небезпечно ніж «віддати газову трубу».
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Геродот у своїй Історії розповів таке. Перський цар Дарій, завойовуючи скіфів, запитав їх: «А чого ви відступаєте, чому не б’єтеся зі мною? Ви ж, скіфи, такі хоробрі, відомі на весь світ». На це скіфи відповіли: «Єдине, що ми маємо боронити, – це могили наших предків. Спробуй їх зачепи, тоді побачиш усю силу й міць скіфського народу». І відомо, що Дарій ледь урятував своє життя, тікаючи зі Скіфії.
Оксана Климончук