Віхи тижня. Інтрига Порошенка, кадровий зліт Хорошковського і головний біль Януковича

Друга річниця перебування Віктора Януковича в президентському кріслі одержала діаметрально протилежні оцінки від його соратників і супротивників. Валерій Хорошковський всього місяць керував Мінфіном і пішов на підвищення. Росія знову виконує соло на газовій трубі для України.

Президентові – двійка

Тільки Ганна Герман і Михайло Чечетов (чи могло бути інакше) оцінили на «п'ять» 730 днів перебування Віктора Януковича в президентському кріслі. Їх аргументи – гідне представлення України на міжнародній арені і закон про вибори, прийнятий консенсусом. У опозиціонерів і експертів, оцінки яких коливалися від одиниці до двійки за пятибальною системою, набагато більше претензій до глави держави. Головною помилкою Президента практично одностайно називають позбавлення волі Юлії Тимошенко, а найпомітнішим (навіть з космосу) промахом – резиденцію «Межигірря», що стала прикладом вульгарної розкоші в одній з найбідніших держав Європи.

Віктор Федорович зі зрозумілих причин не погоджується з критичними оцінками і навіть замислюється про другий президентський термін. Втім, в країні, де афера з «МММ» знаходить сотні тисяч охочих брати участь в будівництві піраміди, не випадає дивуватися ні з чого. Благодушний Янукович не виключає і діалогу з опозицією, якщо та поводитиметься пристойно. Судячи з усього, блокування представниками БЮТ-«Батьківщини» парламентської трибуни мало спантеличило главу держави: йому, за великим рахунком, Верховна Рада, яка нормально працює, сьогодні мало цікава. Це єпархія Володимира Литвина, який так прагнув поставити знак рівності між ефективністю парламентської роботи і власною, що тепер вимушений це розгрібати.

У ході майже двогодинного телевізійного спілкування з ведучими політичних ток-шоу Янукович не порадував жодною сенсацією. Хіба що запевнив, що секретар РНБО Андрій Клюєв не керуватиме виборчим штабом Партії регіонів. Обіцянка розглянути клопотання про помилування Юлії Тимошенко – далеко не одкровення, а зондування виходу з ситуації, оскільки Юлія Володимирівна залишається основним головним болем Януковича і постійною темою в переговорах з європейськими партнерами.

Утікач з Мінфіну

Не встиг Валерій Хорошковський освоїтися в міністерстві фінансів, де не тільки гарантував стабільність гривні та неможливість дефолту, але і спробував звільнити кількох підлеглих з числа вцілілих улюбленців Миколи Азарова, як був президентським указом зведений в ранг першого віце-прем'єра. Різкий кадровий зліт Хорошковського експерти розглядають в контексті його майбутнього прем'єрства. Хто знає, можливо, Валерієві Івановичу вдасться зачарувати директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, і та відновить кредитування нашої країни. Напередодні парламентських виборів це було б вельми доречним, а самому Хорошковському відкрило б пряму дорогу в головний кабінет на Грушевського.

Микола Азаров відчув пряму і явну загрозу примусового виходу на пенсію і закликав на поміч Петра Порошенка, якому запропонували стати міністром економічного розвитку і торгівлі. Петро Олексійович подарував найгучнішу інтригу за два роки президентства Януковича, вже кілька днів не відповідаючи «так» чи «ні» на кадрову пропозицію глави держави. Зухвалість за теперішніх часів практично нечувана, адже у Порошенка не тільки «помаранчеве» минуле, але і масштабний бізнес, який становить інтерес для власників важелів впливу на ситуацію в країні. Але Петро Олексійович розуміє, що міністерський портфель в уряді Азарова може назавжди закріпити за ним статус «збитого льотчика», тому і не поспішає погоджуватися.

Тиждень батога і пряника

Зате Росія залишається передбачуваною у стосунках з Україною. Не встиг спікер Державної Думи Сергій Наришкін голубом миру проскочити по київських владних кабінетах з проектом нового газового договору, як шеф «Газпрому» Олексій Міллер зруйнував своєю заявою цю ідилію. Головний «газпромівець» наябедничав Дмитру Мєдвєдєву, заявивши, що Україна несанкціоновано відбирала газ, що транспортувався до Європи. Той у відповідь доручив розібратися, що і зробив в традиціях оприччини прес-секретар російської енергетичної монополії Сергій Купріянов. Він пообіцяв мінімізувати транзит «блакитного золота» українською територією за рахунок запуску в експлуатацію обхідних газопроводів. На щастя, труби в морських глибинах прокладаються не так швидко, як дає обіцянки російський газовий златоуст, хоча його погрози слід розглядати вже в середньостроковій перспективі. Микола Азаров, що потилицею відчуває дихання Хорошковського, пообіцяв знайти вихід із ситуації. Не виключено, що цього тижня по Україні «влупить» особисто Володимир Путін, якому хочеться виграти президентські вибори вже в першому турі.

Євген Магда