Чи можливий спільний список БЮТ та Фронту Змін

30 березня відбудеться з`їзд політичної партії “Батьківщина”. На цьому форумі мають розглядатися технічні питання, пов`язані із зміною статуту. Але увага громадськості прикута до того, чи відбудеться об`єднання опозиції, чи буде єдиний список кандидатів у мажоритарних округах і чи підуть бютівці та фронтовики на вибори єдиним списком.

Результати об`єднавчих намірів ми швидше за все побачимо вже на великому з`їзді “Батьківщини” восени. На жаль, двадцятирічна політична історія України не дає позитивних прикладів такого об`єднання. Навіть у найбільш демократичних партіях прихід до влади дуже швидко перетворювався на гризню за увагу суспільства, за оргструктури, за місце під сонцем, за просування в медіа.

Експерт з виборчих технологій Віктор Небоженко вважає, що об`єднання “Фронту змін” та “Батьківщини” на рівні списку можливе, але у зв’язку з цим виникає низка запитань. Як діятимуть обкоми партій? Як об`єднаються групи політтехнологів і як поводитимуться спонсори? Чи зможуть партійні керівники подолати труднощі та спочатку офіційно оголосити про єдину партію, а потім скоординувати зусилля?

“Яценюк завжди був або людиною олігархів або телевізійним політиком. У нього немає власного результату. Як взаємодіятимуть Яценюк із керівником штабу “Батьківщини” Турчиновим, важко уявити. Якщо не об`єднуються перші особи, то це буде перший провал. Вибори навіть для добре зорганізованої команди - це випробування. А тут різні люди”, - ділиться сумнівами пан Небоженко.

Водночас члени політичної команди БЮТ поки що проблем не бачать.

Ми розмовляли з багатьма бютівцями. Наші конфіденційні співрозмовники з цієї політичної команди налаштовані дуже оптимістично.

“Складається попередній партійний список, - ділиться з нами бютівець. - І ми розуміємо, що тут потрібна деяка втаємниченість, щоб не дражнити наші амбіції. Ми розуміємо, що для Юлії Тимошенко ці вибори - чи не остання надія”.

“Звичайно, у процесі переговорів є свої труднощі, - розповідає нам один із соратників Яценюка. - Але Арсеній Яценюк здатний прорахувати ризики – свої як політика та всієї країни. - Зрештою, “Регіонам” його не вдалося розвести, як це зробили з Тігіпком. Йому не забракло сили опонувати владі, тож вистачить сил домовлятися з опозицією. Якими б різними з “Батьківщиною” вони не були, вдалося забути всі образи. І коли є принципове рішення щодо перемоги, то це вже питання техніки, як досягти синергії команд. Потенціал обох команд можна використовувати із користю. І це робитиметься”.

Представники обох команд вважають, що вибори ще ніколи не мали такої високої ціни.

Своїми планами діляться депутати від БЮТ.

Сергій Соболєв (Партія “Реформи і порядок”):

На сьогодні є документи, підписані учасниками Комітету опору диктатурі, щодо засад, на яких відбуватиметься розподіл місць. Партії, котрі не мають шансу подолати п`ятивідсотковий бар`єр, мають право на квоти в мажоритарних округах. Вони також мають квоти в списках партій, з якими в них підписані угоди. У нас (у команді ПРП) є угоди з “Батьківщиною” та з “Рухом”. У партії “За Україну” є домовленість із “Фронтом Змін”.

Якщо якісь партії вирішили йти окремим від КОДу списком, то їхні люди випадають і із мажоритарного списку, а також із списку партії, з якою вони підписали угоду. Це чіткий принцип, закріплений для того, щоб не плодити кілька списків.

Ми дуже прискіпливо ставимося до контролю над кандидатами, які будуть виставлятися партією в 225 мажоритарних округів.

Що стосується списку… Є декілька партійних центрів, які об`єднали партії, що не долають 5-відсотковий бар`єр. “Батьківщина” об`єднала три політичні сили. “Свобода” веде переговори з правими партіями. За моїми прогнозами, буде два списки. Там будуть представлені праві сили, а саме “Свобода”, та інші сили – від правого центру до центру, які представлені в межах “Батьківщини” та наших союзників і “Фронту змін”.

Але всі ці процеси відбуваються в межах КОДу, до якого входять одинадцять партій. Вони всі підписалися під одними принципами. Щоб потім не було несподіванок.

Ми працюватимемо дуже коректно. Так, як це було на місцевих виборах. На місцевих виборах партія ПРП співпрацювала з “Батьківщиною”. І на минулих виборах дев`ять голів обласних організацій ПРП стали депутатами за списками партії “Батьківщина”. Зараз обласні організації ПРП відновили свою роботу. ПРП братиме участь у висуванні членів комісій.

Хоча ми підписали угоду з “Батьківщиною”, процес інтеграції партійних структур відбудеться тільки після виборів. На місцевих виборах ми співпрацювали, створювали єдині штаби, подавали кандидатів у дільничні комісії, у територіальні. Усе було без проблем. Якщо виникали конфлікти, ми вирішували їх через центральні апарати партій.

Чи є загроза тушок? Кожна партія підготувала свій список кандидатів у мажоритарні округи. А координаційний орган КОДу визначатиме, що це за кандидати. Ми будемо дивитися на все. На історію особи, що вона собою являє і як потрапила до опозиції. Ми робитимемо все, щоб жодна потенційна тушка не проскочила в партійні списки.

Іван Кириленко (колишній голова фракції БЮТ):

Зараз я на Дніпропетровщині, і тутми відпрацьовуємо модель партійної інтеграції та співробітництва в рамках КОДу. Щойно на Дніпропетровщину приїхав лідер “Свободи” Олег Тягнибок, і “Свобода” дасть своїх кандидатів на ті сімнадцять-дев`ятнадцять мажоритарних округів у Дніпропетровській області.

А взагалі у нас у Дніпропетровську було зібрання лідерів двадцяти партій та громадських організацій, які заявили, що ми йдемо на вибори спільно, що в нас єдина платформа. Що ми відстоюємо демократію, права люди та європейський вибір України. Ми були на спільній прес-конференції всі, окрім представників партії “Удар”, який ще визначається.

Кожен із нас розуміє, що в разі перемоги на виборах Партії регіонів жоден опозиційний політик не матиме перспективи.

Як реально діятимуть штаби? Наприклад, ми визначаємо єдиного кандидата від “Батьківщини”. Створюється єдиний окружний партійний штаб округу, і всі працюють на його перемогу. Стрижнем кампанії є кандидат. Якщо ми йдемо єдиним партійним списком із “Фронтом змін”, то так само створюється штаб. Узгоджується робота структур. Я не бачу у цьому проблем. Припустімо, є два штаби двох партійних списків – наш із Яценюком та “Свободи”. Я не бачу жодних проблем… Опозиційний виборець може вибрати нас, а може “Свободу”, головне, щоб жоден голос не пішов владі.

Маша Міщенко