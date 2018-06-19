Лікування в Німеччині – пастка для Тимошенко?

Те, що Юлія Тимошенко потребує лікування в спеціалізованій установі, ще 7 березня заявили німецькі лікарі після результатів її обстеження. Нагадаємо, що міжнародне обстеження почалося у середині лютого і проводилося на високому медичному і не тільки медичному рівні. Медиків Німеччини супроводжували і посол ФРН в Україні і співробітник відомства канцлера. Від України в темі «обстеження Тимошенко» брали участь і керівництво Качанівської колонії, і вітчизняні лікарі, представники МОЗ, МЗС і навіть віце-прем'єр і міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Вона у підсумку заявила, що «діагноз німецьких лікарів фактично підтвердив висновки, які до цього були зроблені українськими медиками». Головним підсумком березневої прес-конференції медиків можна вважати слова німецького професора і голови правління установи "Шаріте – Університетська медицина" (Берлін) Карла Макса Айнхойпля, "Юлія Тимошенко хвора, і її необхідно терміново лікувати за межами в'язниці". Генпрокурор Віктор Пшонка пообіцяв представникам німецької делегації, що українська сторона всіляко сприятиме тому, щоб Тимошенко отримувала необхідне лікування, а у разі потреби - і за межами Качанівської колонії.

Пройшов майже місяць.

За цей час медики сформували остаточні висновки, а тюремне керівництво передало пресі повідомлення, що «рекомендації лікарів передбачають медикаментозне лікування з подальшим здійсненням комплексу фізіотерапевтичних і реабілітаційно-оздоровчих процедур пацієнтці, всі умови для реалізації яких створені в межах медико-санітарної частини Качанівської виправної колонії (№54)». Підкреслимо, всупереч декларованій єдності діагнозу, українськими медиками ні слова про закордонне лікування або лікування за межами колонії, сказано не було. Зате повідомлялося, що все необхідне для лікування Тимошенко медичне устаткування було передане колонії.

Більш того, керівництво Качанівської колонії запросило на екскурсію журналістів. Яким був критерій відбору журналістів у колонію, сказати важко, але здогадатися легко. Автор цих рядків відправила запит на відвідини колонії до самого дня етапування Тимошенко, ще 31 грудня 2011 року, і через тиждень нам передзвонили з Качанівської колонії з поясненням, що планується загальна екскурсія і що мені передзвонять, як тільки місцеве тюремне начальство призначить дату. Мій номер телефону пообіцяли запам'ятати і попередити заздалегідь. Ні мене, ні журналістів незалежних Інтернет-видань там не було. Зате потім з'явилися розложисті фоторепортажі провладних Інтернет-видань про «царські» умови утримання Тимошенко і висловлювання окремих увязнених, що їй там добре насправді. Цікаво, що навіть на фото, зроблених для провладних видань, кожен може побачити те, що хоче побачити. Прокурор Фролова – капці на платформі, ми ж помітили каталку чорного кольору, з допомогою якої пересуваються люди, що мають проблеми з ногами або спиною.

Лікування Тимошенко залишалося центром уваги громадськості. Воно стало предметом розпорядження Європейського суду. Йому передувала заочна дискусія двох юристів. Спочатку захисник екс-прем'єра Сергій Власенко сказав, що Євросуд, посилаючись на 39 регламент виніс розпорядження, яким зобов'язав надати Тимошенко адекватне лікування. Міністр юстиції Олександр Лавринович того ж дня сказав, що Євросуд не має права встановлювати режим лікування.

І нарешті, позиція Євросуду була оприлюднена на сайті цієї правової інституції. Євросуд рекомендував уряду України в рамках правила 39 Правил суду, забезпечити, щоб колишній прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко одержала адекватне медичне лікування у відповідному закладі». Цікаво, що рішення суду нардепи-«регіонали» коментувати відмовлялися, мотивуючи тим, що «не бачили текст». Весь місяць після спільної підсумкової конференції німецьких і українських лікарів керівництво пенітенціарної системи систематично повідомляло, що Тимошенко відмовляється приймати лікування від державних лікарів.

Фракція БЮТ-«Батьківщина» слала листи в комітет з тортур до Женеви, лякала санкціями, влаштовувала мітинги. Доповідачів Моніторингового комітету ПАРЄ в Качанівку не пустили.

Врешті-решт, у перші дні квітня Віктор Пшонка вчора виконав обіцянку і сказав, що прийнято принципове рішення про лікування Тимошенко за межами колонії.

Спочатку для лікування була запропонована клініка Укрзалізниці. Від неї Юлія Тимошенко відмовилася. Ну не довіряє вона українським медикам. Учора ж стало відомо, що Адміністрація президента веде переговори про те, щоб Тимошенко лікувалася в Німеччині. Причому, це в своєму Твіттері повідомив голова прес-служби Федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт. А днем раніше про факт переговорів Адміністрації президента і відомства Ангели Меркель щодо лікування Тимошенко в Німеччині повідомили німецькі ЗМІ.

Загалом, формально, БЮТ могли б святкувати перемогу. Якщо лікування в закордонному стаціонарі те, чого вони дійсно добивалися, то опір влади зломлено. (Кажуть, що Янукович пішов назустріч побажанням опозиції, оскільки це було умовою для парафування угоди про Асоціацію і умовою згоди зайти на посаду міністра економіки Петра Порошенка). Але загальний фон, на якому відбувається пом'якшення влади в питаннях лікування Тимошенко, викликає відчуття, що це всього лише зміна тактики, а не стратегія поводження з політичними конкурентами. Нагадаємо, що закордонні вояжі заступника генпрокурора Ренату Кузьміна, зустрічі з журналістами були частиною зовнішньої піар-стратегії, яку реалізує і оплачує партія влади. Але головними темами його інтерв'ю стали політичні репресії.

У двох своїх інтерв'ю Рінат Кузмін захищав вирок опозиціонерам і заявляв про причетність екс-прем'єра до вбивства підприємця Щербаня.

Чому кампанія з дискредитації опозиції поєднується з раптом виниклою готовністю влади надати її лідерові медичну допомогу?

Нам довелося почути таку версію цієї пропозиції. Влада перейнялася тим, що хоч і помалу, але рейтинг Тимошенко росте. До того ж, Європа постійно тиче в очі... І тоді придумали просте рішення.

Юлії Тимошенко влада дозволяє лікування за кордоном. Гострота питання Тимошенко падає. Кримінальні справи підвисають. Тимошенко забрали. І навіть пообіцяють не садити, якщо вона повернеться, а справи спускають на гальмах. Але за умови, що вона вимикається з політики на якийсь час. Вона не дає інтерв'ю, не пише листів, не проводить інших інформаційних кампаній. У цьому випадку, на ній продовжують висіти десяток кримінальних справ. І при включенні в політику їй про них нагадають.

Другий варіант лікування. Юлія Тимошенко відкидає рішення про те, щоб піти з політики. Але її відпускають лікуватися за кордоном. При цьому повернутися в Україну вона може тільки, як в'язень Качанівської колонії. Рейтинг росте не так сильно, - до людей, які лікуються за кордоном, а не в застінках ставлення в електорату дещо інше. Деякі бютівці, з якими нам довелося спілкуватися вважають, що влада зробила технологічно правильний хід. Якщо раніше вони користувалися механізмами дискредитації Тимошенко, то це нейтралізація.

- Навіщо ж ви так наполягали на її лікуванні за кордоном? - запитала я у бютівців.

«На мою суб'єктивну думку, здоров'я Тимошенко це абсолютна величина, - сказав у коментарі УНІАН Іван Кириленко. - Її треба негайно лікувати. Лікувати відповідально і професійно. Обов'язково за кордоном, довіри до нашої медицини, на жаль, у зв'язку з цим немає ніякого. Її здоров'я і навіть життя для мене (упевнений, і не лише для мене) це альфа, бета і омега нинішньої ситуації з Юлією Володимирівною. Чи повернеться вона в активну політику, як, коли, це вже друге питання. Подумайте, самі, що може людина, якщо її здоров'я буде настільки підірвано. Зараз наш моральний обов’язок її врятувати».

Ігор Гринів, один із найвпливовіших співробітників штабу БЮТ вважає, що питання, чи стане закордон пасткою для ЮВТ, - це не більше, ніж політика.

«Давайте її спочатку вилікуємо. Не залікуємо, не долікуємо, а ВИЛІКУЄМО, - говорить Ігор Гринів. - І лікувати треба за кордоном. Звичайно, хороші лікарі в Україні є, і обладнання є. Але ж в Україні є і судді, здатні чесно судити. А чесно судити не виходить. Наше МОЗ у ситуації з Тимошенко працювало, як прес-служба ГПУ. Коли приїжджає німецька делегація вони поділяють думку, що потрібно лікувати її за межами колонії. А коли міжнародна делегація виїжджає, то кажуть, що готові лікувати в колонії. Якби закордон був пасткою, то її б туди відпустили набагато швидше.

Лікувати Юлію Тимошенко в Німеччині (у клініці Шаріте, лікарі які її обстежували) було б логічним. Для іміджу країни така можливість була позитивною.

Інші депутати фракції БЮТ не виключають: влада можливістю лікування за кордоном робить ЮТ пропозицію: «отримай своє здоров'я в обмін на твою відсутність в активній політиці». Рішення прийматиме тільки Тимошенко, вважають бютівці. Але вони вважають, що головне — підняти Тимошенко на ноги.

Що робити в цій ситуації Юлії Тимошенко? Чи залишиться Тимошенко у великій політиці, якщо виїде за кордон? Про це ми запитали політологів.

Віктор Небоженко вважає, що згода влади вивезти за кордон, це такий «м'який» радянський варіант видворення з країни дисидентів. Це варіант позасудового і позаправового вирішення конфлікту. Влада не хоче чекати літнього рішення Євросуду по Тимошенко, яке може бути ударом для її іміджу. На думку Віктора Небоженка, і за кордоном Тимошенко буде активним гравцем. Вона може стати такою собі українською Далай-Ламою, одержуватиме нобелівські премії, їздитиме з лекціями і розповідати такі жахи про Качанівську колонію, що це примусить здригнутися директорів радянських в'язниць. Інша справа, чи погодиться Тимошенко на виїзд — це вже її вибір. Віктор Небоженко вважає, що в цій ситуації їй треба б самій зустрітися з Януковичем і поговорити. Без посередників.

Валерій Димов, директор аналітичного центру «Форум»:

Регіонали діють розумно, пропонуючи альтернативи розвитку ситуації з Тимошенко. Дискредитація Тимошенко, за якою спочатку її звинувачують у симуляції, потім у вбивствах (у цей процес включений Кузьмін), і діалог із Європою - це одна системна кампанія, де свою роль грає кожен момент. Насправді для влади важливо уникнути чинника Тимошенко, як головної проблеми на наступних президентських виборах. Її можуть відпустити на лікування. А наші телеканали покажуть кадри, як вона лікуватиметься в Німеччині. У людей із лікарень райцентрів, це може викликати роздратування Так, цей від'їзд - пастка. З цієї ситуації їй треба буде виходити. Я думаю, що Тимошенко не погодиться виїхати. Вона залишиться в Качанівській колонії, показуючи, що не хоче виїжджати і віддавати країну. Заявить, що такі подачки їй не потрібні. Але зараз ініціатива у влади. Але, навіть вигравши в ситуації з Тимошенко, влада цю саму ініціативу втрачає. Дослідження показують, що в другому турі президента перемагають всі, крім Тягнибока. Я не знаю, що б я порадив Тимошенко. В'язниця – особливе середовище для прийняття рішень. Яка у неї хвороба, ми до кінця не знаємо. Я б сказав, що історія правозахисних рухів має і блискучі приклади, коли жінки залишалися в країні, допомагаючи їй навіть у в'язниці, і виїжджали, борючись із режимом за кордоном.

Маша Міщенко