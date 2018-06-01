До яких кроків вдаватиметься Європа в ситуації щодо Тимошенко

Повідомлення про побиття Юлії Тимошенко у в’язниці сколихнуло весь світ. І комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства, і Генсек Ради Європи, і верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики одне за одним заявляли, що занепокоєні ситуацією і вимагають пояснень і відповідного розслідування. Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон наголосив, що ситуація з побиттям колишнього прем`єра не повинна залишитися без наслідків, а дипломати країн ЄС заявив, що цей випадок матиме істотний вплив на майбутнє угоди про асоціацію.

“Повідомлення про серйозне погіршення умов утримання Юлії Тимошенко та її голодування викликають стурбованість. ЄС має посилити тиск на українську владу та Президента Віктора Януковича для припинення їхнього поганого поводження з Юлією Тимошенко та іншими політиками з колишнього уряду”, - сказала депутат Європарламенту Ребекка Хамс.

Президент Німеччини вже скасував свій візит до України. А німецькі ЗМІ, посилаючись на урядові джерела, написали, що канцлер ФРН Ангела Меркель може відмовитися від відвідання матчів Євро-2012 в Україні.

Як далі діятиме Захід щодо української влади? Чи перейшла вона ту межу, за якою настають санкції? Чи можливий бойкот Євро-2012, як це було з Олімпіадою в Москві 1980 року? З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова:

ЯНУКОВИЧ МОЖЕ ДУЖЕ СКОРО ОПИНИТИСЬ В ІЗОЛЯЦІЇ

Остання ситуація, яка зараз фактично блокує роботу парламенту і створює перешкоди для подальшого розвитку України, є тільки одним з етапів проблеми, яка називається авторитарні тенденції, нехтування верховенством права і верховенством закону.

Мова йде не тільки про сьогоднішню ситуацію, а й про те, що резолюція ПАРЄ не виконана, не виконуються рішення Європейського суду з прав людини стосовно лікування тих, хто перебуває за ґратами, в даному випадку — Юлії Тимошенко. Це все заводить країну в абсолютно безвихідну ситуацію. І очевидно, що це буде бити в першу чергу по президенту України, який може дуже скоро опинитись по суті в ізоляції. Вже сьогодні він спричинив однакову реакцію з Вашингтона, Брюсселя і Москви, що дуже складно зробити в умовах геополітичного розташування України.

Що стосується подальшого розвитку подій. Звичайно є ті, хто закликає європейців не проводити чемпіонат Європи по футболу в Україні. Я розумію їх емоції і оцінки. Але я вважаю, що в даному випадку це вже технічно неможливо, час втрачено і серйозно говорити про це не варто.

М`яч знаходиться не в Європі, а на полі України. Сьогодні є внутрішнє зобов`язання припинити ті тенденції, які, на мій погляд, взагалі є тестом на супротив громадянського суспільства, супротив опозиції. Якщо цей тест не буде витримано, тоді послідують наступні дії і годі буде сподіватися на чесний, прозорий, конкурентний процес під час парламентських виборів. А це єдиний на сьогодні шанс в найближчий перспективі змінити кардинально ситуацію.

Чи буде Україна кимсь “другим” — Білоруссю, Росією – це вже дискусія не предметна. Якщо ви як журналісти і всі, хто вболіває за майбутнє нашої країни, діятимуть відповідним чином, Україна залишиться проєвропейською демократичною державою. Якщо ні, то можливий будь-який регрес в напрямку від європейської інтеграції.

Пружина стискується надто швидко, і вона так само швидко йтиме в зворотньому напрямі.

Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України:

ЗАПАС ТЕРПІННЯ У ЗАХОДУ ДАВНО ВИЧЕРПАНИЙ

Я б говорив не про потенційні кроки, які можуть зробити представники Європейського союзу чи в цілому західних країн, а про необхідність термінового припинення того, що відбувається у нас. Я вже не знаю, чи адекватними є ті, хто приймають такі рішення.

Мені здається, далі продовжувати таку політику — це взагалі не розуміти наслідків, які за цим наступлять. Запас терпіння у Заходу давно вичерпаний. Вже зараз справді будуть дуже серйозні і жорсткі кроки, якщо ситуацію не змінять. Час заяв і закликів, на мою думку, вже скінчився. Останні події це підтверджують.

Кроків може бути безліч, в залежності від того, як події будуть розвиватися далі. І я зовсім не виключаю, що можуть справді бути дуже неприємні для нас дії, пов`язані з Євро-2012. І ви правильно згадали Московські олімпійські ігри 1980 року. На порядку денному не лише спортивні, а й політичні питання. І якщо справа не зрушиться з місця в позитивному напрямку, то очевидними є загрози для підписання нашої Угоди про Асоціацію. А це речі є для України надважливими.

Ольга Герасим`юк, член Моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат (зараз перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЄ):

ПРЕЗИДЕНТ ПАРЄ НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ПОЯСНЕННЯМИ ОФІЦІЙНОГО КИЄВА

Останні події, які сталися з Юлією Володимирівною, сколихнули сесію ПАРЄ. Наші депутати від більшості не сподівалися, що їм тут треба бути присутніми. Вони ж приїжджають сюди підтримати якісь позиції влади і роблять це дуже невміло. Тому після першого ж дня, коли мало відбутися обговорення візиту в Україну доповідачок Моніторингового комітету ПАРЄ, розійшлися по закутках.

Цей візит, до речі, обговорювався дуже серйозно. Доповідачки висловлювали стурбованість через те, що досі не можуть отримати дозвіл на зустріч з ув`язненими з політичних обставин. Вони розповіли, що зустріч з Луценком стала для них несподіванкою, тому що вони спочатку отримали відмову. Вони описували обставини, за яких це відбулося, як декоративні. Говорили, що зустрілися з Юрієм Віталійовичем в щойно пофарбованій кімнаті, яка дуже нагадувала готельну. На питання охороні, чи залишиться ув`язнений в цій кімнаті після їхнього від`їзду, їм відповіли непевно, мовляв, невідомо. Доповідачки сподіваються на ще один візит в Україну, який запланований на 14 травня. Вони і раніше добивалися зустрічі з Тимошенко, а тепер це питання постало ще гостріше.

У кулуарах мене всі європейські колеги ставлять запитання, на яке я не маю відповіді. Вони питають: поясніть, будь ласка, яка логіка дій ваших керівників держави, коли весь світ висловлює обурення цими діями, а вони у відповідь роблять ще страшніші речі? Європейці говорять про те, що атмосфера залякування, яка нагнітається в країні, усіх бентежить.

Ми не лобіювали свої якісь опозиційні інтереси, як це постійно каже партія влади. Ми звернулися до всіх європейських колег з тим, щоби вони приїхали і сформували свою точку зору на те, що відбувається.

Ми зустрілися з представниками комітету з протидії тортурам, вони отримали від нас всі документи — заяву Карпачової, лист самої Юлії Володимирівни та решту матеріалів. Ми зустрілися з комісаром з прав людини, з президентом ПАРЄ паном Міньйоном, який сказав, що на цю ситуацію необхідно відреагувати і що він незадоволений поясненнями, які отримав від офіційного Києва. Реакція скрізь гостро негативна щодо того, що відбувається.

Я читала, що Хорошковський сказав в Брюсселі, що парламент може щось екстраординарне ухвалити. Я не знаю, що може цей парламент, який зміг у порушення Конституції ухвалити КПК, підтримувати всі антигуманні дії влади.

Хто буде приймати у свої ряди країну з такими проблемами, з владою, яка будує поліцейську державу? Це йде всупереч демократичним принципам, які існують у цьому співтоваристві. Порушення прав людини просто кричущі зараз. Гірко казати, але завдяки ув`язненню високопосадовців ситуація з правами звичайної людини в Україні в умовах пенітенціарної системи і поза нею, на свободі стала настільки очевидною. Тут багато говорять, що права українського громадянина порушуються в силу корумпованості судів і набуття прокуратурою все більше повноважень після прийняття цього КПК. А досі рішення судів на 99% збігалися з вимогою прокуратури про найсуворіші покарання.

Мені так шкода, що Україна, яку так добре зустріли свого часу після реформ, сьогодні ніби оточена червоною стрічкою як проблемна країна. І цю проблему створила влада. От хто був би проти прийняття нового КПК? Але хто за те, щоби КПК приймався в неконституційний спосіб, з порушенням Конституції?

Я вже не кажу, що побиття жінки, будь-якої жінки за будь-яких обставин — це настільки варварська подія, яка неприйнятна під будь-яким соусом.

Усі європейці, з яким я тут розмовляю, незалежно від їх національної, політичної чи партійної приналежності, висловлюють прикрість з приводу ситуації в Україні, але водночас всі вони прихильники України, вони не сахаються її як прокаженого, а щиро виступають за те, щоби негайно змінити ситуацію, і повернути Україні її статус демократичної держави.

Опитувала Анна Ященко