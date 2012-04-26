Президент Німеччини скасував візит до України
За погодженням з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент Німеччини Йоахім Гаук скасував візит до України.
Очевидно, це пов’язано ситуацією навколо Юлії Тимошенко, пише Deutsche Welle.
Запланований на середину травня візит президента Німеччини до України не відбудеться, повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназване джерело. За словами співрозмовника агентства, посольство України в Берліні поінформовано про те, що Гаук не прийме запрошення на зустріч президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться в Ялті.
Можливо, відмова пов'язана зі стурбованістю федерального уряду ситуацією навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, зазначає Reuters. Зарубіжні поїздки президента ФРН плануються у тісній взаємодії з урядом у Берліні.
Редакція газети Suddeutsche Zeitung повідомила, що Гаук скасував поїздку за погодженням з федеральним канцлером Ангелою Меркель на знак протесту проти умов утримання Тимошенко в ув'язненні.
Меркель висловила заклопотаність у зв'язку з інформацією про стан здоров'я колишньої глави українського уряду. Якщо вірні повідомлення про застосування насильства до хворої Тимошенко, то «дії українських органів щодо виконання покарання неприйнятні і абсолютно неадекватні», заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
Поки незрозуміло, чи вирушить канцлер на Україну в червні на чемпіонат Європи з футболу, зазначив Зайберт. За його словами, плани на ці поїздки ще не складені.