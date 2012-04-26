Президент Німеччини скасував візит до України

Очевидно, це пов’язано ситуацією навколо Юлії Тимошенко, пише Deutsche Welle.

Запланований на середину травня візит президента Німеччини до України не відбудеться, повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназване джерело. За словами співрозмовника агентства, посольство України в Берліні поінформовано про те, що Гаук не прийме запрошення на зустріч президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться в Ялті.

Можливо, відмова пов'язана зі стурбованістю федерального уряду ситуацією навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, зазначає Reuters. Зарубіжні поїздки президента ФРН плануються у тісній взаємодії з урядом у Берліні.

Редакція газети Suddeutsche Zeitung повідомила, що Гаук скасував поїздку за погодженням з федеральним канцлером Ангелою Меркель на знак протесту проти умов утримання Тимошенко в ув'язненні.

Меркель висловила заклопотаність у зв'язку з інформацією про стан здоров'я колишньої глави українського уряду. Якщо вірні повідомлення про застосування насильства до хворої Тимошенко, то «дії українських органів щодо виконання покарання неприйнятні і абсолютно неадекватні», заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Поки незрозуміло, чи вирушить канцлер на Україну в червні на чемпіонат Європи з футболу, зазначив Зайберт. За його словами, плани на ці поїздки ще не складені.