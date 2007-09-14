Пам’ятник ”жертвам ОУН-УПА” свідчить, що владі України слід бути жорсткішою

Відкриття в Сімферополі антиукраїнського пам’ятника “жертвам” ОУН-УПА, спорудженого коштом КПУ, свідчить, що владі України слід жорсткіше відстоювати національні інтереси.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, заявив представник Української народної партії у блоці «Наша Україна – Народна самооборона» Степан ХМАРА.

За його словами, «встановлення таких знаків, як і пам’ятника Катерині ІІ, а також акти вандалізму щодо пам’ятників української історії, свідчать: державній владі слід жорсткіше відстоювати українські національні інтереси, застосовуючи норми чинного українського законодавства». Він наголошує, що «Крим – не вотчина КПУ, а територія України, тому має жити за українськими законами, а не догмами Петра СИМОНЕНКА».

С.ХМАРА закликає «називати речі своїми іменами», тому наголошує, що «у Криму за участі головного комуніста України СИМОНЕНКА, фактично, увічнено пам`ять НКВДистів, які відзначилися знищенням сотень тисяч радянських громадян – на фронтах Другої світової, у таборах системи ГУЛАГ, та тисяч українців, білорусів та прибалтів, які боролися за незалежність своїх держав».

«У той час, як на Івано-Франківщині на початку вересня відкрито спільний пантеон, що увічнює пам’ять українців, які воювали у часи другої світової у складі різних армій – УПА та Радянської армії, - у Криму дають «зелене світло» пам’ятному знаку, що продовжує радянські традиції роз’єднання українців на «комуністів» і «ворогів народу», - наголошує С.ХМАРА. На його переконання, тут «йдеться не про «тлумачення історії», а про розпалювання ініціаторами встановлення пам’ятника ворожнечі між українськими громадянами».