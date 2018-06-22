Олександра Кужель: Багато нинішніх олігархів - пташенята гнізда Щербаня

Екс-глава Держкомпідприємництва, координатор громадської організації «Громадський спротив» Олександра Кужель відповіла на запитання УНІАН.

Я ЗАПАМ'ЯТАЛА ТИМОШЕНКО, БО ВОНА НАДЯГЛА КОЖУШОК

Олександро Володимирівно, минулого тижня вас допитували в прокуратурі у справі Щербаня 7 годин. Чому так довго? Ви так багато знаєте?

Було багато запитань: як я познайомилася з Євгеном Щербанем, як відбулося знайомство з Лазаренком, які у нас були стосунки.

Я розповідала, як ми були на святкуванні 50-річчя Євгена. Це було в Оперному театрі. Це був закритий, хоча і не маленький, захід. У той час Щербань був найбагатшою людиною України. Всі сьогоднішні олігархи тоді такими не були, а більшість з тих, хто сьогодні входить в число найбагатших людей, працювали у Євгена.

У прокуратурі запитували, чи була присутня на святкуванні Юлія Тимошенко. Через один спогад, я підтвердила, що Тимошенко тоді була серед гостей. Тоді її ще ніхто не знав. Пам'ятаю моє здивування: чому молода дівчина сидить у накинутій на сукню шубі. Мені пояснили, що вона і ще одна із запрошених дам опинилися в однакових сукнях, і через цю обставину Тимошенко була змушена накинути кожушок. Саме тому, через чисто жіноче сприйняття, цей епізод відклався в пам'яті.

Розповідала про події, що сталися після Євгенової смерті. Тоді ми відразу всією фракцією виїхали до Донецька. Про те, наскільки були складні умови, в яких доводилося організовувати похорон. Всі дії викликали якийсь тупий опір, і тільки наші депутатські посвідчення допомогли нам домагатися елементарного сприяння від місцевої влади. Ніхто не йшов на зустріч. Крім того, існувала реальна загроза, що постріли в аеропорту матимуть продовження. Враховуючи, що на похоронах була присутня вся наша фракція і екс-прем'єр Марчук, ввели підвищені заходи безпеки, навіть снайперів розставили.

Наша фракція після загибелі Євгена Щербаня відразу зробила офіційну заяву, про те, що це було політичне вбивство. Женя був людиною, яка могла мирно вирішити будь-яке економічне питання. У нього був талант гасити конфлікти, знаходити взаємовигідне для всіх сторін розв'язання будь-якого питання. Він зміг відбутися в такій області (Донецькій. - Авт.), Без здатності домовлятися йому це ніколи б не вдалося. Проблема лежала в політичної сфері - він дійсно зробив дуже сміливий і небезпечний крок. Коли Марчука зняли з поста прем'єр-міністра, Євген одноосібно прийняв рішення про призначення Євгена Кириловича лідером нашої фракції. До цього моменту він посилено підтримував і просував Володимира Щербаня.

ЛАЗАРЕНКО ЗНЯВ ПІДЖАК І НАКИНУЛИ МЕНІ НА ПЛЕЧІ

Вас запитували про Лазаренка?

У прокуратурі мене запитали, як я познайомилася з Лазаренком. Я розповіла, що відразу ж після нашого обрання в парламент губернатор Дніпропетровської області Павло Лазаренко запросив усіх депутатів Східної України (Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків) до себе на зустріч, накрив столи. Я там була єдиною жінкою і мене посадили в президію. У залі було дуже холодно: березень місяць, приміщення не обігрівалося. Лазаренко зняв піджак і накинув його мені на плечі. У фіналі вечора пожартував: мовляв, як же я тепер в піджаку, що пахне жіночими парфумами, прийду до дружини? Я відповіла, що це вже його проблеми.

До Лазаренка в мене величезна кількість претензій. Його стиль керівництва мені не просто не подобався - він був для мене неприйнятний. І сильні гравці рівня Щербаня не могли його ніколи прийняти. Знаєте, є в українській мові таке слово «Глитай», ось воно дуже точно характеризує Лазаренка. Він гріб під себе все, до чого міг дотягнутися. Це Лазаренко ввів такий «бланк»: міністру такому-то прошу вирішити. І міністри знали: якщо в кінці резолюції стоїть крапка - справді потрібно вирішувати, якщо крапки немає - можна не напружуватися і т. д.

На тій зустрічі в Дніпропетровську відбулося моє знайомство і з усіма депутатами. Серед них було дуже багато комуністів. І коли ми вперше увійшли до сесійної зали, Женя пожартував: так, багато червоних, нічого - позеленимо.

Євген Щербань ніколи не був публічним політиком, він уникав публічності, не любив давати інтерв'ю. Після призначення лідером фракції Марчука ми розуміли, що почалася інша гра. Я Євгенові відкрито говорила, що не згодна з його рішенням. І Марчук знає про це. Я бачила, що Марчук був неефективним прем'єром. Це людина, яка збирала і акумулювала інформацію, але ніколи не приймала рішень і уникала відповідальності. Був один момент, коли Женя мені сказав: ти знаєш, Сашо, я зрозумів, що помилився.

... Ми зустрічалися з Євгеном Щербанем за кілька днів до його смерті в Бориспільському аеропорту. Він попереджав, що хоче зникнути на деякий час і збирався виїхати в Америку. Від'їзд відкладав тільки через Руслана, сподівався, що Руслан таки отримає американську візу. Але візу все не давали, тому що Руслан раніше був затриманий у США за керування автомобілем без водійських прав. Женя не хотів їхати без сина, розумів, що, якщо залишить його в Україні, піддасть його життя величезній небезпеці. Всі знали, як Женя його любить. Мабуть, ця любов до сина і була найслабшим місцем Щербаня...

РУСЛАН ЩЕРБАНЬ БАГАТО ЧОГО ЗАБУВ ЧИ ТО ВІД СТРАХУ, ЧИ ТО ВІД ВІДЧАЮ

Зараз Руслан Щербань стверджує, що ви не були близькою людиною для його батька. В одному з інтерв'ю він сказав: «Якщо вона така подруга, то чому мовчала 16 років?» Наскільки близькі у вас були стосунки з Євгеном Щербанем?

Знаєте, хлопчикові в житті стільки випало випробувань, він стільки всього пережив, що ображатися на нього - грішно. Руслан чи від страху, чи від розпачу багато чого забув. Він був тоді практично дитиною. Знаєте, я навіть не пам'ятаю Євгенового по-батькові, бо він завжди був для мене Женею. Хоча до сих пір пам'ятаю його обличчя, його французьку неголеність. Він завжди був дуже акуратно одягнений. Руслан на нього дуже схожий зовні.

Звичайно, Руслан міг багато чого забути. Але впевнена, він пам'ятає ялинку в їхньому будинку з купою подарунків, особливу атмосферу свята. Таке не забувається. Як на майданчику для стрільби стріляли. Я тоді вперше у своєму житті тримала пристойну зброю, у мене навіть слід від віддачі залишився на передпліччі.

У Євгена була незвичайна дружина Надія. Я нею захоплювалася. Вона була справжньою жінкою, завжди вміла бути поруч, відчувала, коли вона необхідна, завжди готова була підставити своє плече чоловікові. Я її запитувала: тебе влаштовує жити в тіні чоловіка? На що вона відповіла: я його дуже люблю і знаю, що він завжди до мене повернеться. Ну як вам пояснити ступінь їх близькості? Ми заходимо в будинок, Женя знімає плащ і не дивлячись, передає його, а Надія точно знає, в який момент потрібно його підхопити... Вона була його продовженням. Я знаю точно, що Надя закрила його своїм тілом від другого постріла. І свідки тоді про це говорили.

Мене в прокуратурі питали: яка Женя людина, тому що про нього багато хорошого говорять. Я відповіла: не намагайтеся зробити з нього білого і пухнастого. Людина в ті роки, ставши найбагатшою у Донецьку, не могла бути м'якою і безхребетною. Він був вовком, а не шакалом, і цим дуже відрізнявся від багатьох інших. До речі, до вовків на відміну від багатьох донецьких, відноситься і Ринат Ахметов. У Жені був той стрижень, через який він завжди викликав повагу.

Ось хоча б один епізод. Я дуже коректно ставлюся до водіїв і завжди відпускала їх в гараж, щоб вони не сиділи в машині. І тут мене терміново викликають в ПРООН. Я спізнююся, біжу вздовж дороги і раптом біля мене різко зупиняється машина. Вискакує Євген і каже: ти чому пішки? Пояснюю. Він тут же говорить водієві: відвезеш Олександру, дочекаєшся, а я буду в готелі. Я кажу: Женя, а ти? Він каже: я чоловік, пройдуся пішки.

У прокуратурі я сказала, що з Женею б пішла у розвідку. Він би точно ніколи не вставив у спину ніж.

Руслану цього не зрозуміти.

Він зараз розповідає, хто йому допомагав після вбивства. А в першу чергу це були Володимир Горбулін і кілька народних депутатів: Володимир Ампілогов, я, Юрій Шеренін, Геннадій Угаров. Ми відразу після трагедії створили благодійний фонд імені Євгена Щербаня. Фонд розміщувався в тому ж під'їзді, де жив Руслан - навпроти готелю «Салют».

Через місяць-півтора було скоєно замах на старшого сина Щербаня, Руслан був дуже наляканий. Потім Руслан нам розповідав, як їх намагаються виселити з селища, яке побудував Женя, забрати будинок. Ми стали на захист сім'ї.

Хто намагався?

Це до нього питання.

Потім Руслан зник, почав ховатися і спілкувався тільки з Ампілоговим. А я пішла з фонду, пішла з партії, тому що це вже був не мій шлях. Більше я з Русланом не зустрічалася.

...У прокуратурі я запитала слідчих, чи знають вони, що Лазаренко настільки побоювався Донецького регіону, що для того, щоб в черговий раз не летіти в Донецьк, навіть один раз імітував на себе замах дорогою в Бориспільський аеропорт, чим, до речі, потішив весь парламент. Лазаренко інстинктивно відчував перевагу Щербаня, його силу. І знав, і визнавав, що в Донецькій області один лідер, якому всі підкоряються. Тому йому простіше було «замовити» Євгена в Москві, ніж у повністю контрольованому Щербанем Донецьку. Друге питання - хто-небудь повірить, що в ті часи хтось би взявся скоїти вбивство без оплати, чітко розуміючи, що його самого потім усунуть? І третє, подивіться, у кого Євгенова власність.

І в кого?

Ну от, нехай прокуратура і дивиться. Там же все зрозуміло. Багато нинішніх великих олігархів - пташенята гнізда Щербаня.

Наскільки переконливою вам здається версія Геннадія Москаля, з якої випливає, що син Щербаня сам висить на гачку у ГПУ, тому і зробив таку гучну заяву про можливу причетність Тимошенко до вбивства його батька?

Ще раз повторюю, що Руслан так багато пережив, що я не можу його засуджувати.

Про те, що Руслан нібито причетний до смерті на полюванні (до речі, це просто рок нашого політикуму - смерть на полюванні), чутки ходили давно.

Москаль - міліціонер. Він не може розголосити настільки резонансний факт, не розуміючи і не оцінюючи наслідків такої заяви.

Не знаю що, але очевидно, щось «тримає» Руслана. Для чогось його відшукали, щось пообіцяли. Не випадково він опинився в пулі президента ...

Як будь-яка тоталітарна влада, нинішня має широкий арсенал впливу на людей - від залякування до обіцянок і підкупу.

Раз вони смикнули за цю ниточку - нехай тягнуть, розмотують клубок. Але почати доведеться з себе, і хто знає, куди ця ниточка приведе...

НІХТО НЕ СТАВИТЬ ЗА МЕТУ РОЗКРИТИ ВБИВСТВО ЩЕРБАНЯ

Ви переконані, що це було політичне вбивство. Кому воно було вигідне?

Нехай цим займається прокуратура. Все, що я знала, я розповіла.

Усі тоді розуміли, що якби Євген підтримав Марчука, то шанси Марчука стати президентом зростали.

За 16 років замовники вбивства Щербаня не знайдені. Чи є хоч якась надія пролити світло на цю справу?

Ви думаєте, хтось щось хоче розкрити? Це скринька Пандори для них самих. Тоді треба з'ясовувати, хто вбив Брагіна, Момота, з'ясовувати, чому власність вбитих належить стороннім людям, а не дітям, що є законними спадкоємцями.

Очевидно, що ніхто не ставить за мету розкрити злочин. Усі судові справи, які сьогодні йдуть, не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з законом. Іващенко сидить, а Єхануров і Монтрезор на волі. Філіпчук сидить, а Злочевський насолоджується вільним ситим життям. Данилишин у Чехії живе у вигнанні, а Колесников - віце-прем'єр. А «молода команда» Черновецького на чолі з космічним мером?!

Всі розсудливі люди розуміють - витягання цих справ зі скриньки Пандори - ніщо інше, як судомні спроби прокуратури виправдатися перед Януковичем за звинувачення проти Юлії Тимошенко, що розсипаються на порох. Вони обіцяли, що все буде шито-крито, що світ визнає законність звинувачень проти екс-прем'єра. Але вони обдурили і підставили Президента. Все пішло не так, як вони припускали. Весь світ визнав переслідування політично вмотивованими, весь світ вимагає звільнити ув'язнених

Істину не шукають, вона нікому не потрібна.

Як з вами поводилися слідчі?

Дуже коректно. Ніякого тиску не було.

На останньому форумі опозиції ви сиділи в першому ряду біля Ірини Луценко і Жені Тимошенко ...

Перед форумом я підійшла до Жені та Ірини для того, щоб висловити слова підтримки, запитати, чи потрібна їм допомога. Це елементарний прояв людської солідарності, співчуття. Женя попросила мене сісти поруч. Вона дуже сильно хвилювалася перед майбутнім виступом. Я поділилася з нею деякими «секретами»...

ГОЛОВНА ЗАГРОЗА ДЕМОКРАТІЇ - «ПРОТИВСІХИ»

То ви в лавах об'єднаної опозиції? Вам обіцяють місце в списку?

Сьогодні потрібно визнати, що в Україні є лінія фронту і тільки дві сторони: влада, яка пожирає і нищить країну, і всі інші, хто протистоїть окупантам. Саме тому, усвідомлюючи це, я підтримую і буду відстоювати ідею об'єднання всіх сил, хоча морально, не приховую, це дуже нелегко.

Зараз у фейсбуці розмістили приголомшливий, дуже добрий і вірний мультик про силу об'єднання. Там показано, як у хвилину небезпеки, загрози об'єднуються всі живі істоти - і забавні краби, і працьовиті мурашки, і пінгвіни. Об'єднуються, щоб разом протистояти злу. Об'єднуються - і перемагають.

Мені здається, що головну загрозу перемозі демократичних сил представляють так звані «противсіхи». Розумію, що люди мають право на роздратування, на біль і образу. Але так склалася ситуація, що кожен повинен вирішити для себе, зрозуміти: або ти з владою, або проти неї. Третього не дано. Ми зараз не ділимо владу. Питання стоїть про те, буде Україна чи ні.

І тому я заклеїла рот скотчем, пригасила особисті амбіції, розуміючи, що перемогти зло можна тільки якщо ми всі, хто проти цієї влади, об'єднаємося. І як би мене не намагалися налаштувати проти кого б то не було - не вдасться.

Для мене ВР - не самоціль, для мене мета - зберегти країну.

Але все ж узгодження списку на фінішній прямій. Вам запропонували місце?

Наш громадянський рух працює з об'єднаною опозицією, ми пишемо закони, після тривалих дискусій в «Громадянському опорі» пропонуємо консолідоване бачення вирішення економічних проблем, шляхи підтримки підприємництва, захисту прав власності. Все це обговорюється громадськими організаціями. Добре, що опозиція прийняла закон про відкликання народних депутатів і ряд інших законопроектів, розроблених громадськими організаціями. Але розмов за списками не вели і не ведемо.

А що вам відомо про першу п'ятірку?

Теж нічого не знаю. Коли починають говорити: уявляєте, якщо такий-то буде в першій п'ятірці, значить, він піде на президента. Я відповідаю: минулу першу п'ятірку очолював Юрій Луценко - він зараз у в'язниці. Тому перша п'ятірка - це не завжди старт на президентство. Це може бути старт шляху по етапу.

Час все розставить. Ви спочатку отримайте від людей підтримку, оберіться у ВР, збережіть країну, а потім вже вирішуйте всі інші питання.

Все активніше говорять про те, що Кличко відмовляється балотуватися в мери Києва. В опозиції є інший конкурент для Попова?

Я кілька разів зверталася до Віталія. Відповіді не було. Минулого вівторка УНІАН опублікувало моє звернення до Кличка із закликом дати чітку відповідь, чи буде він виставляти свою кандидатуру на пост мера Києва. Але за традицією, що вже склалась у Кличка, він вважає за краще відмовчуватися. Віталій не враховує одну важливу обставину - у нього сьогодні такий високий рейтинг, бо з ним була домовленість, що ми будемо його підтримувати. Але в ситуації, коли він прямо заявляє в інтерв'ю, опублікованому на сайті інформагентства, що пост мера йому нецікавий, і киян можна захищати і у Верховній Раді, об'єднана опозиція повинна приймати рішення і залишити за собою право висунути іншого кандидата. Ім'я не важливе. Ця людина має відповідати певним критеріям. Він повинен мати досвід роботи, розуміти, що таке місцеве самоврядування, що таке менеджерська робота. Він повинен бути зі «стрижнем» всередині. Навіть за існуючих повноважень мера без його підпису ні бюджет, ні рішення Київської ради не є законними. Якби сьогодні Європейський суд розглянув всі рішення Київради, то у нас була б можливість визнати їх нелегітимними. Тому що мер Черновецький фізично відсутній, замість його підпису ставиться факсиміле. Мером має бути людина, яка зможе сказати: я не підпишу рішення, що суперечить інтересам киян. Ця людина повинна представляти киян, а не владу. Він повинен уміти працювати з депутатським корпусом. А далі - це вже рішення об'єднаної опозиції. Вони повинні прийняти рішення, що це буде Вася Пупкін або хтось іще, і всі разом вести єдиного кандидата, якого тоді не зможе перемогти ні Попов, ні Кличко.

Ви готові позмагатися з Поповим?

Я готова з командою єдиної опозиції дуже жорстко боротися за Київ і служити киянам, якщо це буде рішенням об'єднаної опозиції. У мене є стрижень, що дозволяє відстоювати інтереси громади. Якщо об'єднана опозиція вирішить, то я постараюся завоювати і довіру киян.

Точно знаю, що я була б хорошим мером Києва. Мені знайомі всі проблеми міста: від моменту народження до організації похорону, проблеми МАФів, автоперевізників, таксистів, проблеми підприємців і великого бізнесу. Я знаю, як їх вирішити, які кроки необхідно зробити, щоб Київ став містом, в якому добре і комфортно жити. Ви можете уявити, щоб я дала згоду зруйнувати Андріївський узвіз або забороняла мітинги опозиції на Майдані? Щоб знищувалося історичне серце столиці і зносилися історичні пам'ятки?

ЯНУКОВИЧ СЬОГОДНІ НЕРУКОПОДАВАНИЙ

На саміт НАТО в Чикаго з'їхалися 60 лідерів держав. Окремо з Януковичем погодилися зустрітися тільки президенти Афганістану, Польщі та Румунії...

Є таке поняття - нерукоподаваний. Ось як Могильов. Він нерукоподаваний в середовищі справжніх офіцерів. Вони мені написали: «Могильов - не мент, це сміття, і в нашому середовищі він нерукоподаваний». Так от пан Янукович сьогодні нерукоподаваний.

Для влади будь-якої демократичноїй країни сьогодні спілкування з Януковичем є сигналом її виборцям, що вони помилилися у своєму виборі.

Політики в різних країнах за гроші можуть піти на багато що. Але вони ніколи ні за які гроші не зроблять того, що перекреслить їхню кар'єру назавжди.

Україна потрапила у важку ситуацію. Зараз багато говорять: що ж Європа нічого не робить, чому вони його не приструнчать?

Уявімо, європейські лідери звертаються до народу якоїсь африканської країни і кажуть: народ, ваш президент - людожер! У країні - тихо. Знову ЄС волає: люди, ваш президент - людожер. Знову - тиша. Ні протестів, ні демонстрацій. Звернувшись до народу кілька разів і не побачивши жодної реакції, що вирішать європейці? Вони подумають, що в африканській країні людожером є не тільки президент, а і його піддані, і пожирати одне одного - це для них норма, ну прийнято в цій країні бути людожерами. Тоді що роблять цивілізовані країни? Вони обмежують в'їзд всіх цих людожерів на свою територію, щоб зберегти життя ввірених їм народів. І перестають волати до африканців - кінець кінцем, якщо їм так подобається їсти один одного, то це їхнє право.

Якщо ми мовчимо, коли за вигаданими звинуваченнями садять Тимошенко, Луценка, Філіпчука, Іващенка, підприємців з Майдану, мовчимо, коли вбивають затриманих у СІЗО, мовчимо, коли відбирають бізнес і позбавляють людей засобів для елементарного виживання. Якщо ми мовчимо - то чим нам допоможе ЄС? Є чудова фраза: не можна і неправильно робити за людей те, що вони повинні і можуть робити самі. Ніхто за нас наші проблеми не вирішить. Тільки ми самі.

Розмовляла Анна Ященко