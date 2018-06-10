Новий-старий Обама: розчарування наших опозиціонерів та жодних різких змін у стосунках Україна-США

Романтики від опозиції в Україні сподівались на перемогу Ромні, розраховуючи на його жорстку позицію щодо справ Східної Європи. Чи сталося б, як гадалося, не дізнаємось: у Білому домі ще чотири роки мешкатиме демократ. Дядько Сем вирішувати геополітичні проблеми українцям не допоможе.

Останні вибори в Сполучених Штатах побили багато рекордів. Наприклад, стали одними з найдорожчих ($26,86 витрачали обидва кандидати щосекунди під час передвиборчої кампанії за підрахунками журналу Esquire), побили очікування щодо активності виборців і вдруге за останні півстоліття (після Клінтона) привели до Білого дому на повторний термін президента-демократа (для американської політики це взагалі рідке явище – зазвичай, працювати президентом США більше однієї каденції – прерогатива республіканців).

Обамі тепер доведеться думати, як долати економічну кризу, вирішувати що робити з Іраном, Сирією, Китаєм, Афганістаном, а Україні не справдились надії деяких романтиків на Ромні, який, на їх думку, мав би більше уваги приділяти Україні та встановити більш жорсткі стосунки з Росією.

Екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко назвав розчаруванням вибір американців. «Моя розчарованість в тому, що нічого в політиці США щодо України не зміниться. А мало б, вона мала б стати більш артикульованою, більш чіткою, більш стратегічно визначеною», - наголошує він. Дипломат переконаний, що позиція «самі розбирайтесь, а там ми подивимося», яку, на його погляд, зайняли Штати щодо України, не відповідає потребам та надіям демократів України.

«США є світовим лідером і могли б бути більш активними, сфокусованими, більш конкретними. Для США є важливим, щоб простір свободи і демократії розширювався, а позиція вичікування, що останніми роками більш характерна для політики США, на мою думку, не стимулює демократичні перетворення в Україні, а це є для нашого українського постколоніального суспільства вкрай важливим», - зазначає він. При цьому Огризко переконаний, що увага команди американських демократів до України і до Східної Європи значно менша, ніж за попередньої адміністрації.

Натомість заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий закликає до реального сприйняття ситуації – без емоцій.

«Було прогнозовано, що будь-який результат на президентських виборах у Сполучених Штатах кардинально не вплине на зовнішньополітичні пріоритети країни в нашому регіоні. На жаль, Україна не знаходиться навіть в топ-20 цих пріоритетів», - наголошує він. Аналітик переконує, що уваги до українських справ у Білому домі не стало б більше у випадку перемоги республіканців. «Я би не перебільшував вагомість особистих думок та заяви тих чи інших американців, навіть, президентів чи кандидатів, - зазначає Чалий, натякаючи на відомий вислів Ромні щодо Росії. – В американських політиків спільна позиція щодо цінностей демократії незалежно від партійної приналежності».

Разом з тим аналітик не радить очікувати від адміністрації Обами поблажок до української влади через уран, який свого часу Україна передала Росії.

«Розраховувати на це – серйозна помилка. Зменшення загрози персональних санкцій від США для української влади на фоні виборів, на жаль, нема», - підкреслює він. При цьому експерт наголошує, що санкції не обов’язково будуть публічними. «Це може бути відмова у в’їзді до країни, більш ретельне відслідковування фінансових транзакцій та персональних рахунків, тощо», - говорить він.

Якщо Обама більше не є надією української опозиції на «дядечка-рятівника» з Заходу, то дещо обнадійливою для вітчизняних опозиціонерів виглядає можливість призначення Джона Керрі на посаду держсекретаря США – він відомий своєю критичною оцінкою діючої української влади.

Анастасія Береза