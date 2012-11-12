Балога: після закону про референдум Первомайськ і Обухів здадуться квіточками
Міністр каже, що нинішній варіант закону про всеукраїнський референдум закладає основи для небувалого застосування адмінресурсу.
Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога вважає, що Президент Віктор Янукович має застосувати право вето до закону про всеукраїнський референдум.
Про це В.Балога написав на своїй сторінці у Facebook.
На його думку, закон про референдум - надто серйозний документ, щоб приймати його так, як це постійно відбувається у Верховній Раді – «без врахування зауважень експертів, без розгляду поправок і за змахом чиєїсь руки».
«Нинішній варіант закону закладає такі основи для застосування адмінресурсу під час формування комісій референдуму, що Первомайськ і Обухів покажуться всім квіточками», - переконаний міністр.
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«Якщо ми справді хочемо отримати системний документ, який дасть людям можливість десь в чомусь підказати владі, в яку сторону ми хочемо рухатися, то потрібно ветувати проголосований закон, зібрати експертів, громадськість і працювати над новою редакцією», - зазначив В.Балога.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про всеукраїнський референдум».
Законом передбачено, що всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до діючого закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).
Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.
На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.