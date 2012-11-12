Балога: після закону про референдум Первомайськ і Обухів здадуться квіточками

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога вважає, що Президент Віктор Янукович має застосувати право вето до закону про всеукраїнський референдум.

Про це В.Балога написав на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, закон про референдум - надто серйозний документ, щоб приймати його так, як це постійно відбувається у Верховній Раді – «без врахування зауважень експертів, без розгляду поправок і за змахом чиєїсь руки».

«Нинішній варіант закону закладає такі основи для застосування адмінресурсу під час формування комісій референдуму, що Первомайськ і Обухів покажуться всім квіточками», - переконаний міністр.

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«Якщо ми справді хочемо отримати системний документ, який дасть людям можливість десь в чомусь підказати владі, в яку сторону ми хочемо рухатися, то потрібно ветувати проголосований закон, зібрати експертів, громадськість і працювати над новою редакцією», - зазначив В.Балога.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про всеукраїнський референдум».

Законом передбачено, що всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до діючого закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.