Нардеп: за новим законом референдум буде маніпулятивним явищем у стилі Гітлера

Всеукраїнський референдум буде маніпулятивним явищем. Про це заявив народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій Ключковський, коментуючи прийнятий Верховною Радою 6 листопада закон про всеукраїнський референдум, повідомляє «Тиждень».

«За цим законом, референдум буде явищем абсолютно маніпулятивним, у стилі тих, які колись проводилися Гітлером, де він затверджував свої расові закони, чи тих референдумів, які проводив Лукашенко в Білорусі чи Назарбаєв в Казахстані. Тобто, замість засобу народного волевиявлення, це стане способом, коли на народний одобрямс буде виноситися те, що вигідно владі», – заявив він.

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Ю.Ключковський зазначає, що підтвердженням цьому є, зокрема, дуже широкий предмет референдуму, передбачений законом.

«Так, наприклад, на референдумі за народною ініціативою, тобто на вимогу 3 млн громадян України, може бути прийнята Конституція України, внесені зміни до неї чи прийнята її нова редакція. При чому виникає питання, яким чином розроблятиметься цей текст, хто буде відповідальний за його розробку, за дотримання тих вимог, які сьогодні передбачає Конституція щодо зміни до неї, наприклад, заборони звуження прав і свобод», – зазначив він.

Згідно з новим законом про референдум, зазначає депутат, «тексти виносяться на референдум, якщо не повинні скасовувати чи обмежувати зміст або бути спрямованими на ліквідацію належності чи порушення територіальної цілісності України».

«Однак перевірка (доцільності проведення референдуму) покладається на двох суб’єктів – на ЦВК і на Президента України, в якого з’являється повна дискрекція – проголошувати референдум чи ні. Таким чином, ті референдуми, які йому подобатимуться, він проголошуватиме, в проведенні інших – відмовлятиме з мотивів невідповідності Конституції. Однак, жодних можливостей оскаржити таке рішення просто не існує», – заявляє депутат.

Крім цього, оскаржувати будь-які питання, пов’язані з проведенням всеукраїнського референдуму, як зазначив Ю.Ключковський, мають право тільки суб’єкти процесу – комісія референдуму, ініціативна група, що складається з 500 громадян, і офіційні спостерігачі від попередньої.

«Той, хто виступає проти референдуму, абсолютно позбавлений права брати юридичну участь в процесі референдуму. Хоча виборець ще може оскаржувати, однак, якщо порушене його особисте право», – зауважив депутат.

«Дуже важливо, що не передбачається можливості внесення будь-яких змін в акти, прийняті на референдумі. Тільки референдумом можна змінити закон, прийнятий на референдумі. А це абсолютно не відповідає європейським підходам, де такий закон не може бути змінений протягом обмеженого часу, наприклад, 5 років. А після цього він стає звичайним законом і підлягає змінам», – заявив Ю.Ключковський.

Водночас депутат підтвердив, що закон дає можливість змінити політичний устрій в Україні.

«Безумовно. Є відповідна норма… Можна змінити конституційний лад, запровадити монархію, теоретично, якщо Президент не зупинить такого референдуму, то можна й ліквідувати незалежність. Закон нібито не передбачає цього, але право за ним», – зазначив Ю.Ключковський.

Спосіб протидіяти цьому закону, якщо його таки підпише Віктор Янукович, Ю.Ключковський бачить в одному: «Треба отримувати (опозиції) більшість у новій Верховній Раді і вносити зміни. Це єдине, що можна робити».

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада ухвалила закон про всенародний референдум.

Опозиція вимагає негайного скасування цього закону, оскільки він містить положення, що прямо суперечать Конституції та дозволять Віктору Януковичу повністю узурпувати владу.