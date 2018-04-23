Коаліційний процес–2007: хто буде третім зайвим?

Єхануров та ін. хочуть гарантій від БЮТ... “Регіонали” багатозначно вичікують, а в Секретаріаті Президента знають, хто відповідає за успіх помаранчевої коаліції... Який варіант обере Тимошенко?.. Ну, нарешті країна може зітхнути з полегшенням. У суботу офіційні видання «Урядовий кур’єр» і «Голос України» опублікували результати дострокових парламентських виборів і списки 450 тепер уже не кандидатів, а депутатів. З цієї миті законодавство України вважає процес виборів завершеним. Політичний серіал підійшов до моменту демонстрації «фінальних титрів». Але, на жаль, все йде до того, що правильним буде поставити в цьому процесі не крапку, а знак питання.

Минулого тижня (зазначимо, вже після підписання Угоди про створення демократичної коаліції) поновилася дискусія про можливий формат більшості в свіжообраному парламенті.

Все почалося із заяв нашоукраїнця Юрія Єханурова . Він сказав, що наполягає на узгодженні з БЮТ позицій щодо відміни мораторію на продаж землі, ухвалення нового закону про акціонерні товариства, зміни законодавства про держзакупівлі, внесення змін до закону про Кабмін. А також про повернення втрачених внесків в Ощадбанку СРСР протягом двох років, реальні терміни реформування Збройних Сил і планах ймовірної ревальвації гривні. Зазначимо, що все це (за винятком ревальвації гривні) є предметом вже підписаної лідерами БЮТ і НУ-НС Юлією Тимошенко і В’ячеславом Кириленком угоди про демкоаліцію. Тобто фактично справа йде до того, що частина пропрезидентського блоку має намір вимагати перегляду договору, але вже на своїх умовах.

Також Єхануров прямо заявив, що збирається винести це питання на президію «Нашої України». А якщо члени президії відмовляться розглянути його, то - на суд з`їзду партії. «Якщо я програю на з`їзді, то мені в такій партії нічого робити. Тоді честь маю покласти свій партійний квиток і скажу, що я помилився в партії, яка не виконує своїх програмних принципів», - заявив Єхануров.

За декілька днів в інтерв`ю «Контрактам» Єхануров уточнив і розширив свої претензії. Дослівно було сказано наступне: «У більшості має бути і ПР. І я наполягаю на тому, щоб залучити її до переговорного процесу. Все-таки вони виграли ці вибори, хоч і ризикують залишитися на узбіччі». Тобто на одній шальці терезів опинилося членство Юрія Єханурова (а можливо, і його групи) в НУ, а на іншій - перспектива створення широкої коаліції. Зазначимо, що в проміжку між цими двома заявами Єхануров говорив про те, що спроби переглянути умови підписаного з БЮТ договору - це внутріпартійне питання «Нашої України» і перебільшувати значення цієї дискусії не слід.

Виявилось, що останнє твердження Єханурова не зовсім відповідає внутрішнім настрям у НУ-НС. Лідер партії «Собор» і депутат ВР за списком «Нашої України» - Народної самооборони Анатолій Матвієнко в інтерв’ю УНІАН заявив, що також є прихильником залучення ПР до створення парламентської коаліції. «Взагалі-то найкращою коаліцією ще з минулого парламенту була б конфігурація: БЮТ, НУ, ПР. Це якщо б у знаменнику написали “Україна”, а в чисельнику - ці політичні сили», - уточнив політик. Правда, він тут же відмітив, що «оскільки в чисельнику є власні приватні амбіції, то ніколи домовитися не можемо».

Але є і такі речі, з якими Матвієнко, при всьому його розумінні складності переговорів про широку більшість в Раді, не може погодитися за жодних умов. «Я ніколи не проголосую за імперативний мандат. Тому що це - концтабір. Імперативний мандат - це право виборця відкликати депутата, а не право фюрера вигнати неугодного. Це підміна понять. Це - злочин. Як я можу стимулювати фюрерство, коли лідер партії вирішуватиме, хто угодний, а хто неугодний у блоці», - запитав Матвієнко.

Тобто список «претензій Єханурова» поповнився ще одним пунктом, категорично неприйнятним вже для іншої депутатської групи у складі НУ-НС. А якщо пригадати, з якими складнощами йшло об`єднання «Нашої України» і Народної самооборони Юрія Луценка з блоком «Рух - Українська правиця» (НРУ Бориса Тарасюка, УНП Юрія Костенка і «Собор» Матвієнка), то цілком можна припустити, що помаранчевий мегаблок, у випадку якщо зауваження Матвієнка не будуть враховані, може опинитися під загрозою розпаду.

Дійшло до того, що втрутитися в ситуацію визнав за необхідне Віктор Ющенко . Президент заявив про необхідність оперативного формування демкоаліції. Щоправда, відразу ж висловив сумнів у тому, що «всі люди, які сьогодні належать до демократичної коаліції, усвідомлюють тягар відповідальності». Також, на думку Президента, такі питання, як перехід армії на контрактну основу - надумані. «Я розумію, що тут є нюанси слова (Тимошенко. - Авт.), даного у виборчій кампанії», - зазначив Ющенко. Тобто фактично Президент підтримав ідею перегляду окремих положень коаліційної угоди.

У цьому контексті вельми цікавою виглядає реакція Партії регіонів. Майже цілий тиждень, поки представники НУ-НС вимагали перегляду умов договору, «регіонали» демонстративно тримали дистанцію. Коментувати ці події випускали спікерів третьего-четвертого плану. Та і ці виступи були нарочито беззубими, і особливого інтересу для ЗМІ не становили. Так, Сергій Ківалов всього лише відзначив, що «проблем у новому парламенті не уникнути, оскільки перевага коаліції НУ-НС і БЮТ складає всього три голоси». А Ярослав Сухий сказав, що сумнівна життєздатність помаранчевого об`єднання, викликає сумніви в тому, що сформована ним влада буде здатна нести відповідальність за свої дії. І лише у суботу, дочекавшись «сезонного» зниження активності ЗМІ, Віктор Янукович закликав «до кінця» боротися за створення широкої коаліції. Уточнивши: на його думку, «це - єдино можливий шлях».

Цікава в цьому контексті реакція на те, що відбувається з боку глави Секретаріату Президента Віктора Балоги.

Усі навколокоаліційні дискусії, сказав він, припиняться за умови підписання угоди про формування більшості кожним її потенційним учасником. Це гарантуватиме, що будуть враховані всі думки, зауваження і пропозиції, підтвердить монолітність парламентської коаліції і стане її цементуючим елементом. Тобто Тимошенко з Кириленком фактично запропонували домовлятися зі всіма незадоволеними, якщо вони хочуть реалізувати підписаний ними документ. Якщо ж це не вийде, принаймні у Ющенка довго не шукатимуть кандидатів на роль стрілочників.

«На кожній сторінці цього документа, - сказав Балога, - стоїть власноручний підпис лідерів двох блоків В’ячеслава Кириленка і Юлії Тимошенко. Отже, саме на них лежить вся повнота відповідальності за остаточне оформлення більшості. Тільки вони повинні протидіяти можливим ризикам у цій справі, тільки вони мають забезпечити стійкість і ефективність майбутньої коаліції». Чи варто уточнювати, що вустами глави Секретаріату говорив Глава держави?

Матвієнко, у свою чергу, теж заявив, що на місці Тимошенко він би і Литвина «гладив», аби той голоси дав. «Даруйте, якщо ви мене висунули на посаду кандидата (у прем`єри. - Авт.), то коаліція - це моя проблема. Я ходив би і шукав партнерів. Я б з Литвиним домовлявся, гладив би, дмухав, виконав би свої обіцянки. Але не говорив би, що мені хтось винен голоси. Ми що чимось винні через те, що маємо проблеми – хто як голосуватиме? А мене хтось питав?» - обурився політик.

Схоже, сьогодні у Юлії Тимошенко є три варіанти подальших дій.

Вона може, за порадою з Секретаріату Президента, спробувати домовитися персонально з кожним нардепом за списком НУ-НС. Правда, їй це може дуже дорого коштувати. Не стільки в грошовому еквіваленті, скільки в плані репутації - як неминучий наслідок відмови від частини її передвиборчих обіцянок.

Також Юлія Володимирівна може спробувати домовитися з частиною НУ-НС і організувати урочисте вигнання з партії Єханурова, можливо, зі всіма його людьми і Матвієнка, можливо, зі всім його «Собором». Як незгодних з уже підписаним договором про демкоаліцію, і, отже - з політикою партії і майбутнього уряду.

Втім, такий варіант навряд чи прийнятний для Ющенка. У разі такого розвитку подій НУ-НС фактично перейде під контроль Юлії Володимирівни, і Віктор Андрійович у 2010-му замість підтримки партії Президента одержить найпотужнішу конкуренцію не тільки в особі вельми працездатної Тимошенко, але і у вигляді «БЮТ в квадраті».

І, нарешті, Тимошенко може голосно хряснути дверима. Відмовитися від формування демкоаліції і піти в опозицію, звинувативши частину «Нашої України» і Секретаріат Президента у змові з «регіоналами». Мінус такої стратегії в тому, що вона розрахована на довгострокову перспективу, а в найближчому часі може принести хіба що іміджеві дивіденди. Політологи стверджують, що в Президенти краще йти з опозиції. Проте у Тимошенко зберігається можливість пробути якийсь час у кріслі прем`єра, хоч би виконавши роздані соратникам обіцянки щодо постів і посад.

Судячи з заяви одного з офіційних спікерів БЮТ Миколи Томенка, підґрунтя для гіпотетичного виходу зі скандалом, вже готується. Нагадаємо, в середу Томенко припустив, що оточення Президента нібито «створило якусь неформальну коаліцію з Януковичем» (правда, наскільки мені відомо, ця заява політика далеко не всі члени блоку зустріли на ура). Йшлося про кадрові призначення в регіонах, логіка яких бютівцям незрозуміла. Але ж ніщо не заважає перевести стрілки на коаліційний процес.

Олена Перегуда