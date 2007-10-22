Єхануров погрожує вийти з Нашої України

Кандидат у народні депутати України від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЄХАНУРОВ впевнений, що Блок Юлії Тимошенко підтримає раніше оприлюднені ним пропозиції при створенні коаліції з блоком НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, він вже мав розмову про свої пропозиції з головою Політради НУ-НС В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером блоку Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що на завтра заплановано засідання президії партії «Народний Союз Наша Україна", яка входить до НУ-НС. За його словами, якщо члени президії відмовляться розглянути його пропозиції для узгодження позицій з БЮТ при створенні демократичної коаліції, то він виступить на з’їзді партії. Якщо з’їзд його не почує, Ю.ЄХАНУРОВ обіцяє вийти з партії.

«Якщо я програю на з’їзді, то мені в такій партії нема чого робити. Тоді честь маю покласти свій партійний квиток і скажу, що я помилився в партії, що не виконує своїх програмних засад», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він нагадав, що вимагає, аби при створенні демократичної коаліції блоки НУ-НС та БЮТ узгодили позиції що стосуються скасування мораторію на продаж землі, прийняття нового закону про акціонерні товариства, зміни законодавства про державні закупівлі, внесення змін до закону про Кабінет міністрів.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, також НУ-НС і БЮТ необхідно узгодити позиції про повернення втрачених вкладів у Ощадбанку СРСР протягом двох років, реальні строки реформування Збройних Сил України та плани щодо ймовірної ревальвації гривні.