Єхануров стверджує, що в Нашій Україні немає ніякого розколу

16:59, 24 жовтня 2007
Політика
1997

Політрада поки не збиралась

Юрій Єхануров після засідання політради НСНУ. Київ, 1 серпняЧлен партії «Народний Союз Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що в партії немає ніякого розколу.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він попросив не перебільшувати внутрішньопартійну дискусію щодо коаліційної угоди з БЮТ.

«Немає проблем. Це внутрішньопартійні питання», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи обговорювались його пропозиції щодо перегляду угоди з БЮТ, він зауважив, що політрада НСНУ з цього приводу поки не збиралась.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що якщо члени президії блоку “Наша Україна – Народна самооборона” відмовляться розглянути його пропозиції для узгодження позицій з БЮТ при створенні демократичної коаліції, то він виступить на з’їзді партії. Якщо з’їзд його не почує, Ю.ЄХАНУРОВ обіцяє вийти з партії.

Він нагадав, що вимагає, аби при створенні демократичної коаліції блоки НУ-НС та БЮТ узгодили позиції, що стосуються скасування мораторію на продаж землі, прийняття нового закону про акціонерні товариства, зміни законодавства про державні закупівлі, внесення змін до закону про Кабінет міністрів.

 

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