Плющ з Балогою вже створили коаліцію з Януковичем?

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має розібратися у питанні останніх призначень губернаторів, оскільки вони відбувалися за погодженням з урядом Віктора ЯНУКОВИЧА, який перебуває при владі останні дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, коментуючи на прохання кореспондента агентства останні зміни губернаторів.

За словами М.ТОМЕНКА, складається враження, що поки Президент України їздить регіонами, “у нас Іван ПЛЮЩ та Віктор БАЛОГА створили якусь неформальну коаліцію з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”. Він зазначив, що Кабінет Міністрів під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА завершує свою діяльність, і тому дивно виглядають призначення голів облдержадміністрацій за погодженням з урядом. “Я не можу зрозуміти логіки. Я розумію, що, напевно, дехто в Секретаріаті Президента вважає, що в Тернополі немає достойних людей. Молодих хлопців з Закарпаття призначати керівниками Тернопільської області... Я вважаю, що це зневага до Тернопільщини”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він висловив сподівання, що Президент розбереться з ситуацією, яка склалася у зв’язку з останніми кадровими призначеннями в регіонах. “Ми принаймні будемо апелювати до Президента, щоб Президент керував країною”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Президент України В.ЮЩЕНКО відстоює позицію щодо створення демократичної коаліції між БЮТ та НУ-НС. Тому, за його словами, саме ця коаліція повинна визначати, “хто від імені коаліції повинен керувати в областях, а не формальна коаліція І.ПЛЮЩА та В.БАЛОГИ разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ”.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Президент, зокрема, звільнив Івана СТОЙКА з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації і призначив т.в.о. губернатора Юрія ЧИЖМАРЯ.

Ю.ЧИЖМАРЬ народився у 1974 році на Закарпатті. За фахом – юрист. Депутат Ужгородської міськради 4-5 скликань. До призначення з вересня 2006 року обіймав посаду керівника служби глави Секретаріату Президента України.

Також 23 жовтня було звільнено Романа ТКАЧА, який очолював Івано-Франківську ОДА з 2005 року. В.о губернатора призначено міського голову Яремче Миколу ПАЛІЙЧУКА, 1971 року народження.

І.СТОЙКА та Р.ТКАЧА було звільнено з обранням на позачергових парламентських виборах народними депутатами від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».