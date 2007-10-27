Єхануров: у парламентській більшості повинна бути Партія регіонів

Член партії «Народний Союз Наша Україна», колишній прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що в парламентській коаліції повинна бути Партія регіонів. Про це він заявив в інтерв`ю "Контрактам".

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, «Україна розділена на дві різні моделі ідентичності: європейську, яку сповідає "Наша Україна", і євразійську - Партії регіонів. Саме ці дві політичні сили повинні знайти формулу співіснування на основі патріотизму і демократичних цінностей».

Як відзначив представник «Нашої України», «у нас існувала домовленість з БЮТ про те, що ми разом працюватимемо в парламенті. Але ми також повинні бути відкритими для тих, хто хоче бути в коаліції. В першу чергу це, звичайно, Блок Литвина. Також в більшості повинна бути і ПР. І я наполягаю на тому, щоб залучити її до переговорного процесу. Все-таки вони виграли ці вибори, хоч і ризикують залишитися на узбіччі».

На думку Ю.ЄХНУРОВА, в коаліції немає місця тільки комуністам. Він вважає, що треба зробити висновки з минулих виборів і минулих політичних баталій - розділення на "свій-чужий" за територіальною ознакою небезпечно експлуатувати.

При цьому він вважає, що заяви з боку БЮТ і деяких представників Блоку НУ-НС проти коаліції з ПР - це помилка. “Якщо нас підтримають і Блок Литвина, і ПР, ми доведемо всім українцям, що їхні голоси не пропали”. Крім того, заявив Ю.ЄХАНУРОВ, спікер має бути обраний не просто коаліційною більшістю, а всім парламентом, оскільки глава Верховної Ради повинен відповідати інтересам всіх представлених в ній груп. Тільки таким чином парламент працюватиме, упевнений Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що якщо члени президії блоку “Наша Україна – Народна самооборона” відмовляться розглянути його пропозиції для узгодження позицій з БЮТ при створенні демократичної коаліції, то він виступить на з`їзді партії. Якщо з`їзд його не почує, Ю.ЄХАНУРОВ обіцяє вийти з партії.

Він вимагає, щоб при створенні демократичної коаліції блоки НУ-НС і БЮТ погоджували позиції, які стосуються відміни мораторію на продаж землі, ухвалення нового закону про акціонерні товариства, зміни законодавства про державні закупівлі, внесення змін до закону про Кабінет Міністрів.

В той же час, політолог Дмитро ВИДРІН прогнозує, що у разі створення широкої коаліції новим прем`єр-міністром стане Ю.ЄХАНУРОВ.

Д.ВИДРІН відзначив, що на сьогоднішній день існує 70-процентна вірогідність, що буде створена “помаранчева” коаліція, і 65% з них, що прем`єр-міністром стане Юлія ТИМОШЕНКО. «5% я даю на те, що на чолі «помаранчевої» коаліції може бути інший прем`єр-міністр», – сказав політолог.

В той же час Д.ВИДРІН вважає, що у разі створення широкої коаліції шанси стати прем`єром має Ю.ЄХАНУРОВ. «Він довів, що уміє працювати в цьому форматі і працювати успішно», – сказав експерт і додав, що вірогідність створення широкої коаліції складає 5%. На думку політолога, буде вона створена чи ні, залежить від Президента України Віктора ЮЩЕНКА.