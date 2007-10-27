Янукович закликає ПР до кінця боротися за широку коаліцію

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що Партія регіонів зобов’язана до кінця боротися за створення широкої коаліції.

Про це йдеться у його статті у тижневику “Дзеркало тижня” № 40 (27 жовтня - 2 листопада), присвяченій 10-річчю Партії регіонів.

“Нині Партія регіонів зобов’язана до кінця боротися за створення коаліції національної єдності - це єдиноможливий шлях, якого очікує від політиків країна”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. Він наголосив, що нині жодна з політичних сил не в праві заявити, що вона у змозі самостійно об’єднати Україну.

За його словами, на відміну від політичних сил, які були представлені на дострокових виборах різноманітними блоками, Партія регіонів є монолітною силою, котрій не загрожує перспектива розсипатися в результаті внутрішньоблокової боротьби за владу. “Ми єдині, хто може гарантувати виконання взятих на себе зобов’язань, не побоюючись опору з боку так званих союзників, які насправді зацікавлені у послабленні один одного”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Проте, за словами прем’єр-мінітсра, Партія регіонів розуміє, що коли йдеться про майбутнє країни, ціна за неминучу поразку політиків-популістів може виявитися занадто високою. “Тільки разом, тільки спільно ми зможемо вивести країну на шлях прискореного соціально-економічного розвитку. І Партія регіонів готова заради цієї високої мети йти на доцільні поступки за умови, що протилежна сторона виявить таку ж гнучкість”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Якщо цього не станеться, наголосив він, то вся відповідальність за можливі наслідки ляже важким тягарем на “біло-помаранчевий” альянс і особисто на Президента України.