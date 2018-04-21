Коли з Феодосійського порту вивозили тирсу, депутати шукали в ній боєголовки

Кореспондентові УНІАН вдалося поспілкуватися з представниками митниці у Феодосії після того, як їх залишили у спокої народні депутати, котрі шукали ядерну зброю у Феодосійському порту. Інтерв’ю з начальником Кримської митниці Євгеном Самсоновим та начальником митного посту Феодосії Глiбом Боровіковим.

Євген Самсонов: У четвер на територію Феодосійського порту зайшла група народних депутатів, депутатів Кримського парламенту та місцевих рад у супроводі групи тележурналістів, здебільшого російських, їх усіх пропустили прикордонники, що охороняють цю територію. Співробітники митниці здійснювали нагляд за збереженням вантажів у зоні митного контролю (її огороджено спеціальною стрічкою).

Група направилась до військового вантажу, що прибув на адресу військової частини ВМС України. Депутати запитували, чи справді було вивезено з порту частину вантажу. Я спростував цю інформацію, дав гарантію, що все знаходиться на місці. Запитували, чи є отруйні та вибухові речовини. Я пояснив, що на сьогодні у митному оформленні фігурують лише сухі пайки. Також проводилась процедура з оформлення медикаментів. Сухпайки оформлено повністю, щодо медпрепаратів – їм залишалося пройти екологічний контроль. Але усі ці події завадили цьому.

Нардепи також розпитували, чи отримував я незаконні накази від керівництва митної служби чи від когось іншого, яким чином митниця контролює ситуацію. За все, що відбувається на території Кримської митниці, відповідаю я особисто. Будь-які розпорядження стосовно цього вантажу можу давати лише я. Жодних наказів з боку керівництва Державної митної служби чи від інших високопосадовців я не отримував. І співробітники митного посту також усі свої дії вчиняли відповідно до закону. Після цього Євген Кушнарьов мене попередив про кримінальну відповідальність у разі вчинення мною незаконних дій. Тут же він запропонував: якщо я відмовлюся від здійснення таких дій, то буду звільнений від кримінальної відповідальності.

Тоді нардепи стали вимагати відкриття кількох контейнерів, аби побачити їх вміст. Я пояснив, що таке право мають лише представники ВМС України та митний брокер – представник компанії ТОВ „Факт 9”, що на основі угоди з ВМС декларує товар. Депутати знайшли і того, і другого, й вони особисто відкрили 3 контейнери та пред’явили їх вміст. Ніяких боєголовок, звичайно, не знайшли.

На дні контейнера одним шаром стояли дерев’яні ящики, в яких, судячи з усього, мали знаходитися набої. Про це є відомості в документах, переданих американськими військами українським ВМС. Але, оскільки ці ящики займали невеликий об’єм контейнера (військові пояснювали: така необхідність при перевезенні набоїв у цілях безпеки), депутати, звичайно, сприйняли це по-своєму. Тут же вони заявили журналістам, мовляв, тут були набої „під зав’язку”, але зникли. Звідки у них така інформація – для нас загадка. Оскільки вони не були присутні при початковому ідентифікаційному огляді, що проводив представник ВМСУ та представник митного брокера. Крім того, депутат Кримського парламенту Іванов (фракція Вітренко) зробив спробу прорватися на територію митного контролю. Я намагався зашкодити йому, на що отримав відповідь у досить грубій формі. Почув звинувачення в тому, що всіх обманюю. Але оскільки я є державним службовцем і перебував на своєму службовому місці, я попередив, що мені доведеться звернутися до прокуратури з заявою про захист честі та гідності. Що я вже і зробив. Депутати ВР поводилися коректніше, лінію зони митного контролю не перетинали. На цьому військові залишили порт, і огляд було закінчено.

- Які саме набої і в якій кількості знаходяться в контейнерах?

ЄС: Справа у тому, що вони досі до декларування не надавалися. З інформації від ВМС можу казати: ними зайнято 4 контейнери. Це набої, що використовуються для стрілкової зброї – пістолетів, автоматів, кулеметів. Можуть бути також сигнальні ракети. Ніяких ракет, бактеріологічних чи отруйних речовин немає.

- Скільки і якого вантажу перебуває зараз на підвідомчій вам території?

Глеб Боровіков: Вантаж займає 177 місць на території порту: 74 контейнери, 83 місця займає техніка, 20 місць – на піддонах. На сьогодні закінчено митне оформлення 14 контейнерів та 18 палет з сухим пайком. Щойно екологи завершать екологічний контроль, буде завершено оформлення медикаментів.

- Чи справді було щось вивезено з території порту?

ЄС: Навіть увесь оформлений вантаж досі знаходиться на місці. І цим мають займатися військові. Чому вони не вивозять? – можливо, не можуть вирішити питання з пікетувальниками. Коли вони мають це зробити – невідомо.

- Коли має закінчитися розмитнення?

ЄС: Ми готові займатися цим цілодобово. За інформацією „Факт 9”, вони готують декларацію для оформлення 83 одиниць техніки. Щойно буде подано декларацію, ми її оформимо за півгодини. Відповідно до Митного кодексу, отримувач має надати декларацію протягом 10 діб. 7 червня цей термін було вичерпано. Але, як передбачає законодавство, якщо отримувач не вписується у цей термін, начальник митної служби має право продовжити строк до необхідного для вирішення проблем. У даній ситуації проблемою є непроходження відповідної процедури іншими контролюючими органами, що знаходяться у пункті пропуску: екологічний, ветеринарний, санітарний і т.д контроль. Тобто ми подовжили термін декларування до моменту отримання цих дозволів.

- Чи заважають вам працювати пікетники?

ЄС: Ні, оскільки пікетники перебувають за межами пункту пропуску, й допуску туди не мають. Маю віддати належне, вони навіть не підходили до митного посту.

- Чи багато людей постійно перебуває під воротами порту?

ГБ: Їх кількість постійно змінюється. Коли приїхали депутати, тут, звісно, людей було багато. Учора їх можна було перерахувати на пальцях. Уночі тут 50-70 людей. До обіду, коли підвозять на автобусах, до півтори тисячі. У цей час виступають політики, з обіду пристрасті вщухають, а увечері проходить пікет у формі народного гуляння.

- Чи справді пікетувальники перевіряють увесь транспорт, що заходить і виходить з території порту?

ЄС: Вони намагаються перевіряти. Тому дарма говорять, що з порту можна щось таємно вивезти – це просто нереально. Вони блокують виїзд з порту і оглядають. Іноді трапляються анекдоти. Якось вивозили тирсу з порту, хтось сказав, що у них заховано зброю. Тут же були й депутати, які побігли шукати в ній зброю. Їм запропонували вивалити тирсу просто на асфальт, аби ті переконалися у зворотньому.

ГБ: До речі, варто зауважити такий момент. „Едвантедж” - це комерційне судно, що було зафрахтоване американським військом для транспортування вантажу. Я був присутній при його прийомі. Питання про заходження його до порту стояло протягом півтори години. Весь цей час судно стояло на рейді. І вже до моменту прийняття „Едвантеджа” портом були виставлені пікети – приблизно за три (!) години. Як про нього дізналися – невідомо. З такою пильністю громадськості ніяк можна говорити про те, що хтось щось таємно вивозив з порту. До речі, ми про цей вантаж знали ще з лютого, коли у Феодосії проходила міжнародна нарада з цього питання. Й не було жодної засекреченості.

ЄС: Це чиста політика. І це показує досвід минулих років. Це вже не перші американці, що приїжджають до Криму. І жодна з місцевих влад не звертала на це стільки уваги. Більше того. З численних питань, які нам ставили депутати, можна зробити висновок: вони й не намагаються розібратися у законності ситуації. Дали б вони завдання своїм помічникам вивчити митне законодавство, 90% питань вони б просто не ставили. У законодавстві повністю прописано усі процедури. До речі, проводять вони це все під лозунгами захисту нашої держави... Але я не бачу жодного державного прапору у мітингуючих. Є партійні прапори, прапори інших держав. Й тому виникає сумнів стосовно захисту держави цими людьми. Натомість ще раз підтверджується думка, що акції спрямовані на рекламу окремих партій – аби заявити про себе й обдурити народ такими лозунгами.

- Чи правда, що у порту й біля нього посилено заходи безпеки?

В самому порту перебувають стільки представників міліції та прикордонників, як і завжди. А біля нього ми теж не бачили ні військових, ні посилених нарядів міліції.

Дмитро Стаховський, з Феодосії