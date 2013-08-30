Зустріч "п'ятірки" в РБ ООН по Сирії закінчилася нічим

Зустріч "п'ятірки" ( Китай, Росія, Великобританія, США і Франція), яка, як повідомляють дипломатичні джерела, відбулася з ініціативи Росії, тривала всього 45 хвилин. Залишаючи засідання, посли країн "п'ятірки" в ООН утрималися від коментарів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес .

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Темою консультацій став запропонований Великобританією проект резолюції, який передбачав вживання всіх необхідних заходів для захисту цивільного населення в Сирії і, в тому числі, можливість застосування сили до сирійської влади. Напередодні посли "п'ятірки" вже обговорювали цю ініціативу і також не прийняли узгодженого рішення.

Ситуація в Сирії перейшла в "критичну фазу" 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Опозиція заявила про загибель 1,3 тисячі осіб, та про кілька тисяч постраждалих. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.