ЗМІ: Сирія готується до атаки - армія проводить передислокацію ракет "Скад"

Про це агентству Рейтер повідомили дипломатичні джерела на Близькому Сході, пише РІА "Новости".

На тему: Великобританія опублікувала документи про "легальність" удару по Сирії

Співрозмовники агентства повідомили, що декілька ракет "Скад" і десятки пускових установок були вивезені з військової бази в околицях Дамаску у внутрішні райони країни. На думку джерела, такі маневри свідчать про те, що сирійське командування хоче вберегти ракетні сили від можливого удару по військових об'єктах в країні.

Джерела в США, а потім і керівництво НАТО повідомили про застосування в Сирії ракет "Скад" у грудні 2012 року.

Згодом інформація про застосування сирійською владою тактичних ракет проти бойовиків антиурядових збройних формувань з'являлася неодноразово, проте Дамаск всі подібні повідомлення спростовував.

Західні ЗМІ називають ракетами "Скад" кілька типів рідкопаливних ракет, розроблених в СРСР у 1950-х роках.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійська влада відкинула звинувачення, а коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.