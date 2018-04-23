Леді Ю повертається (фоторепортаж про перший робочий день)
Тимошенко прийшла в Кабмін о 8.35. Журналістам, які чекали її спозаранку, розповіла, що спала мало, але в неї гарний робочий настрій...
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко свій перший робочий день розпочала о 8.35 ранку.
|Тимошенко розповіла журналістам, що спала мало, але в неї гарний робочий настрій
Букет з двадцяти однієї білої троянди прем`єру вручив міністр Кабінету міністрів Петро Крупко
Янукович сказав правду: " Все в цьому житті повертається..."?
|Цю табличку встановили вранці. Уночі ж апарат "трудився" над дверима Крупка
Тимошенко пообіцяла журналістам запросити їх в облаштований нею кабінет через тиждень
Сьогодні ж прем`єр провела перше засідання уряду
|... і зустрілася з керівництвом Мінфіну і «Ощадбанку»
Юлія Тимошенко пообіцяла сьогодні:
а)перевірити кожну копійку , витрачену Януковичем
б) провести першочергові кадрові зміни
в) підготувати проект бюджету максимум за тиждень
г) і вкотре - віддати знецінені вклади
Фото Олександра Прокопенка/УНІАН
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