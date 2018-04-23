Леді Ю повертається (фоторепортаж про перший робочий день)

Леді Ю повертається (фоторепортаж про перший робочий день)

18:05, 19 грудня 2007
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Тимошенко прийшла в Кабмін о 8.35. Журналістам, які чекали її спозаранку, розповіла, що спала мало, але в неї гарний робочий настрій...

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко свій перший робочий день розпочала о 8.35 ранку.

 

Юлія Тимошенко пообіцяла сьогодні:

а)перевірити кожну копійку , витрачену Януковичем

б) провести першочергові кадрові зміни

в) підготувати проект бюджету максимум за тиждень

г) і вкотре - віддати знецінені вклади

Фото Олександра Прокопенка/УНІАН

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