Міністр Пинзеник прийшов на роботу, але йому дуже хочеться спати

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК та віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Іван ВАСЮНИК сьогодні раніше за всіх членів Кабінету міністрів приступили до виконання своїх обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема В.ПИНЗЕНИК приїхав до будинку Кабінету міністрів о 8 годині ранку. Він повідомив, що ще вчора заходив до свого міністерського кабінету і намагався зустрітися з попереднім міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ.

«Однак його не було на місці», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він також зізнався, що готовий до роботи, але «в перший день дуже хочеться спати».

Після В.ПИНЗЕНИКА, о 8.05 до будинку уряду прибув віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань І.ВАСЮНИК.

«Я з оптимізмом готовий до роботи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 грудня, Верховна Рада України призначила Юлію ТИМОШЕНКО Прем’єр-міністром України, а також затвердила склад уряду.