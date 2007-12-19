Тимошенко проведе першочергові кадрові зміни

Сьогодні під час першого засідання новообраного уряду України планується провести ряд першочергових кадрових змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день вже кілька міністрів звернулися з пропозицією провести ряд кадрових змін.

«Я думаю, що ми прямо на засіданні уряду, враховуючи, що ми перебуваємо в досить екстремальній ситуації щодо представлення проекту бюджету, ми зробимо ті призначення, які дійсно ми сьогодні можемо провести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона не уточнила, про які саме призначення йдеться.

Разом з цим Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на сьогоднішньому засіданні планується призначити нового керівника Контрольно-ревізійного управління, оскільки саме ця служба має зайнятися системою внутрішнього контролю за владою.

Завершуючи вступне слово, Ю.ТИМОШЕНКО побажала членам уряду успіху, натхнення, щонайвищого рівня патріотизму, відданості своїй справі. Крім того, на засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО привітала з днем народження міністра навколишнього середовища Георгія ФІЛІПЧУКА.