Тимошенко перевірить кожну копійку, яку витратив Янукович

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність проведення антикорупційного аудиту всіх напрямів діяльності попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на першому засіданні нового уряду.

«Я хотіла б, щоб розглянули питання, як ми аналізуємо господарство, яке нам залишили попередні уряди. Це такий крок, який здійснюється в будь-якій країні при зміні влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, враховуючи специфіку роботи колишньої влади, необхідно провести на рівні кожного міністерства антикорупційний аудит. «Ми маємо подивитися, як витрачена кожна копійка, як проводився кожен тендер, як віддавалася кожна ліцензія, як було приватизовано і передано до приватних рук кожен об`єкт, що від цього одержала або втратила держава», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала сьогодні на засіданні обговорити організаційну модель проведення антикорупційної експертизи.