Лідер Партії регіонів, глава уряду, призначеного Верховною Радою V скликання, Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує повернутися у владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, залишаючи сесійний зал парламенту.

«Все в цьому житті повертається», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи планує він повернутися на посаду прем`єр-міністра, лідер Партії регіонів сказав: «Так».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у нього «нормальний робочий настрій».

Водночас, він не відповів на запитання журналістів, як буде поводитися Партія регіонів в опозиції.