Янукович розраховує повернутися у владу
13:47, 18 грудня 2007Політика
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У екс-прем`єра - нормальний робочий настрій
Лідер Партії регіонів, глава уряду, призначеного Верховною Радою V скликання, Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує повернутися у владу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, залишаючи сесійний зал парламенту.
«Все в цьому житті повертається», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Відповідаючи на запитання, чи планує він повернутися на посаду прем`єр-міністра, лідер Партії регіонів сказав: «Так».
За словами В.ЯНУКОВИЧА, у нього «нормальний робочий настрій».
Водночас, він не відповів на запитання журналістів, як буде поводитися Партія регіонів в опозиції.
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