Тимошенко напружила Мінфін і Ощадбанк поверненням внесків
Прем`єр-міністр візьме гроші з держбюджету
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО до 21 грудня чекає від Міністерства фінансів і «Ощадбанку» пропозиції щодо повернення населенню внесків Ощадбанку СРСР.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, доручення підготувати такі пропозиції Ю.ТИМОШЕНКО дала керівництву Мінфіну і «Ощадбанку» сьогодні під час наради з питання повернення внесків Ощадбанку СРСР.
“Я твердо маю намір виконати всі зобов`язання перед людьми і повернути їм знецінені заощадження”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами прем`єр-міністра, в державному бюджеті наступного року буде заплановано істотний блок питань щодо вирішення цієї проблеми.
У нараді взяли участь голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЕЙ, міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК і народний депутат України Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, якого планується призначити на посаду голови Контрольно-ревізійного управління України.