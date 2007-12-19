Тимошенко напружила Мінфін і Ощадбанк поверненням внесків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО до 21 грудня чекає від Міністерства фінансів і «Ощадбанку» пропозиції щодо повернення населенню внесків Ощадбанку СРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, доручення підготувати такі пропозиції Ю.ТИМОШЕНКО дала керівництву Мінфіну і «Ощадбанку» сьогодні під час наради з питання повернення внесків Ощадбанку СРСР.

“Я твердо маю намір виконати всі зобов`язання перед людьми і повернути їм знецінені заощадження”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, в державному бюджеті наступного року буде заплановано істотний блок питань щодо вирішення цієї проблеми.

У нараді взяли участь голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЕЙ, міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК і народний депутат України Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, якого планується призначити на посаду голови Контрольно-ревізійного управління України.