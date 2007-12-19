Тимошенко планує зробити бюджет за тиждень

Кабінет Міністрів планує вже через тиждень подати до Верховної Ради новий проект державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час першого засідання Кабміну заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вирішення цього питання затягнулося через політичну кризу.

«Думаю, сьогодні ми значну частину свого часу присвятимо тому, щоб розробити алгоритм, порядок дій і надати найближчим часом, не пізніше, ніж через тиждень, проект нового державного бюджету України», - сказала вона.

За словами глави уряду, новий бюджет повинен «поставити на служіння українському народу усі ресурси і визначити пріоритети, задля яких варто сконцентрувати фінанси країни».