Волков заб’є кабана, Томенко вшанує Президента, Пилипишин мріє не проспати

Ми опитали політиків, як вони святкуватимуть Новий рік.

Володимир Яворівський уже заготував мишей

Останні років 10–15 у нас в родині заклалася традиція – святкувати Новий рік дома. Ми віримо в звичай – де зустрінеш Новий рік, там тобі буде затишно, і ти триматимешся цього місця. Раніше святкували в Києві, на вулиці Олеся Гончара, у нашому письменницькому будинку. Це святкування мало досить колоритний характер. Ми, письменники – я, Микола Жулинський, покійні вже Олександр Лук’яненко і Володимир Дрозд перевдягалися, гримувалися, одягали панчохи на голову, придумували якийсь сюжет і ходили по хатах. Хтось перевдягався в Карла Маркса і носив під пахвою книжку “Капітал”, а ми збирали підписи за відновлення Комуністичної партії. Це, звичайно, викликало стільки сміху. Іншого разу ми організували “групу лікарів” і ходили по хатах, вимірювали “рівень таланту”. На превеликий жаль, багато письменників відійшло, дехто просто поміняв квартиру. Тепер уже нема з ким зробити таку команду – нікому йти, а по-друге, нема до кого йти. Є Ліна Костенко, але вона не завжди таке сприймає...

Цього року зустрічатимемо свято на дачі. Будуть мої діти, онука. З Білої Церкви, напевно, приїдуть наші свати. Це буде абсолютно родинне свято. Дружина дуже гарно готує – тому страви будуть на будь-який смак. До години 4–5-ї будемо сидіти за столом, бавитися, співати.

Прямо перед будинком я посадив ялинку. Ми її приберемо, я вже купив гірлянди, усілякі цяцьки.

У нас родині заведено, що на Новий рік ми даруємо символічні подарунки – ніяких дорогих. Можу зізнатися, що я вже накупив всіляких мишок.

Олександр Волков заб’є кабана і подарує дружині себе

Останні десять років зустрічаю Новий рік у родинному колі, обов’язково в присутності батьків. Мій дім завжди відчинений: стоїть пляшка шампанського, віскі, вино. І всі мої друзі знають, що після отримання вітань у своєму родинному колі вони можуть сісти в машину, під’їхати до мне і продовжити святкування Нового року.

Традиційні страви – обов’язково смажена риба, запечена ніжка дикого кабанчика чи оленя, хороше шампанське... щоправда, я шампанського не п’ю, а п’ю хороше вино. Думаю, цього року я порадую родину стравами з дичини. 28 грудня їду на закриття полювання в Сумську область і абсолютно впевнений, що застрелю невеликого кабанчика чи оленя – це те, що любить моя сім’я.

Найбільший подарунок для дружини – це я сам, і вона цим користується сповна.

А ось моя донечка дуже любить коників. Вона сьогодні до мне прибігла о восьмій ранку перед тем, як іти до садочка, і каже: “Тату, а де мої “подарунки”. Я їй подарував коника. Я порахував – до Нового року залишилося 8 днів, отже мені потрібно 8 коней. От щойно купив на Червоноармійській у магазині іграшок і тепер щодня до Нового року вона отримуватиме в подарунки коника.

Я сам до подарунків ставлюся доволі спокійно. Для мене найбільший подарунок – коли до мене додому приїжджають мої друзі, щоб розділити зі мною свято, з’їсти шматок дичини й випити келих вина. Зазвичай, на Новий рік телефонують усі – і сьогоднішні прем’єр-міністри і вчорашні, у всякому разі – усі, кого я поважаю і кого називаю своїми друзями.

Ольга Герасим’юк мріє про корову

Цей Новий рік відзначатиму на Полтавщині, у мами, у домі, де я народилася. Там збереться вся родина. На свято ми всі разом вбираємо ялинку, намагаємося прикрасити її не сучасним іграшками, а зробленими власноруч – ще з нашого дитинства. Це нас колись вчила робити наша бабуся. Треба випити з яйця через тоненьку дірочку, проколоту голкою, увесь вміст, а яєчко розмалювати – очі, червоні щічки, усміхнений ротик. Зверху можна приклеїти ковпачок – буде клоун, щось інше – їжачок чи свинка. Ці іграшки для мене найдорожчі. У нас на ялинці вони будуть і цього року, а також буде снігурка, яку мама купила в дитинстві.

Ми любимо готувати полтавські страви, тому в нас обов’язково буде холодець із півня з хріном.

Що даруватиму рідним – не можу сказати. Ви ж напишете – а вони дізнаються... Мати, як правило, дарує теплі шкарпетки чи капці. Не тому, що вона не може щось інше купити, а тому, що я люблю отримувати це з її рук. Також дуже люблю, коли мені дарують корів. Я збираю корів – у мене вся хата в них: великі, малі, розмальовані, веселі. Є навіть корова з парасолькою і корова-самурай.

Віктор Пилипишин сподівається не проспати свято

Ми завжди святкуємо Новий рік дома. Інколи до нас приходять друзі. Звичайно, будуть троє моїх дітей. Молодшій донечці три роки, а онучці буде трохи більш як два місяці. Цей рік я стріну в новому статусі – тепер уже діда: уперше святкуватиму з онукою.

Олів’є і шуба – традиційні страви на нашому столі – це з дитинства. Я живу в приватному будинку і маю гарну піч, де протягом майже півдоби до свята обов’язково готується порося чи гуска.

Я роблю прагматичні подарунки, замовлення на цей Новий рік досі приймаю. Кілька разів було навіть таке, що я взагалі Новий рік проспав...

Микола Томенко вшанує Президента й вимкне телевізор

У студентсько-аспірантський період новорічні свята для нас були святами київськими. Після того, як зима стала відходити з Києва, ми пішли на компроміс і святкували Новий рік у Києві, а потім числа першого-другого виїжджали в гори, щоб побачити справжню зиму, подихати гірським повітрям, долучитись до зимових розваг: покататися на лижах, на ковзанах. Але вже другий рік поспіль Новий рік починає нагадувати загальноміські змагання з алкоголізму, то ми вирішили: поки культура відпочинку не повернеться в Київ, Новий рік святкуватимемо подалі від міст, у сільській місцевості. Цього року їдемо на зимовий курорт на Буковину – поспілкуватися з природою, побачити зиму.

Останнім часом ми з друзями намагаємося деідеологізувати Новий рік і відійти від усталених радянських традицій, які пропагуються в новорічну ніч, – страв і фільмів. Так довго жити минулим неправильно. Треба створювати власні традиції. Бачачи, наскільки “прогресивним” виявляється телебачення у святкуванні Нового року, зазвичай, ми майже не дивимося його, крім звернення Президента як формальної ознаки початку Нового року. Намагаємося запропонувати власну версію відпочинку – без телевізора.

Наш подарунковий цикл більше пов’язаний зі Святим Миколаєм. У нас був такий підхід – приносити подарунки повинен Святий Миколай, тому ми вчили сина писати листи, а потім він їх вивішував у вікно чи клав на стіл. Хоча дарувати подарунки бажано кожний день. Тому на Новий рік біля ялинки в кожного теж буде свій подарунок.

Олена Бондаренко зміцнюватиме чоловікові прес на животі

Насправді, традицій не так вже багато, щоб ними розкидатися. Найголовніше, коли стаєш старшим, і тим паче маючи таку тяжку роботу, – крім, як в родині, ти більш ніде не хочеш зустрічати Новий рік. Хоча раніше зустрічали в колі друзів. Першого-другого числа обов’язково відвідуємо батьків чоловіка і моїх батьків. Збираємося всі разом – з сестрами, братами, племінниками за великим круглим столом. Обов’язковою стравою є не салат олів’є, а так звана шуба. І друге, що має бути на столі в обов’язковому порядку, – це мамин сметанник. Його люблять і діти, і дорослі.

Я привчила всю родину, що не люблю сюрпризів і неочікуваних подарунків. Ми завжди домовляємося про те, хто кому що подарує. Маю на увазі дуже близьких людей. Цього року я вже подарувала чоловіку тренажер для зміцнення пресу – саме такий, який він попросив. Над своїм подарунком я ще думаю, але скоріш за все він теж буде пов’язаний зі здоров’ям, підтриманням форми. Дитина сказала, що хоче сюрпризу цього року, тому ми ламаємо голову – що ж їй купити. Та, оскільки дитина захоплюється написанням романів і віршів ще з 5 років, скоріше за все це будуть або якісь оригінальні канцтовари, або набір дитячих книжок.

Юрій Костенко нап’ється червоного вина

Як правило, новорічні свята ми з сім’єю проводимо на природі. Відвідуємо печери чи гори. В Україні дуже багато печер – у Тернопільській і Львівській областях, Криму. Цього року все залежатиме від того, як працюватиме Верховна Рада. Адже було таке, що приймали бюджет 31 грудня о 22.00. Як буде цього року – невідомо. Але я планую поїздку в гори, хочу покататися на лижах.

Питання подарунків у нашій сім’ї виглядає дещо по-іншому, ніж у традиційний спосіб. Наприклад, усі чоловіки вважають, що квіти потрібно дарувати 8 березня. А Юрій Костенко вважає, що треба дарувати квіти незалежно від свята. Так само з подарунками. Ми даруємо їх не тоді, коли свято, а коли я чи дружина отримуємо від цих подарунків найбільшу насолоду, коли хочеться подарувати, щоб зробити близьким щось приємне. А на Новий рік хочеться свята, а свято – це дещо інший стан душі, ніж подарунок.

Я традиційно з дружиною п’ю червоне сухе вино. Це те, що корисно для організму.

Михайло Чечетов ностальгує за автоматом

Новий рік – це традиційне сімейне свято, тому я завжди святкую його з родиною. Завжди запікаємо гуся. А взагалі усі страви на столі – з української кухні.

Приїжджають діти. Звичайно, готуємо подарунки. Кожному даруємо за інтересами. Онучці кладемо під ялинку іграшки, дочці даруємо щось молодіжне і зятю – теж.

Було в моєму житті два роки поспіль (у 19 і 20 років) найромантичніше святкування Нового року: я з автоматом у руках захищав південні рубежі нашої “могутньої батьківщини”. Уся країна святкує, а ти на вночі з автоматом на коні на кордоні держави. А коли тобі телефонували рідні, то, окрім вітань, чув бій курантів, музику, а сам розумів, що за твоєю спиною мир, спокій і безпека всієї країни. Що може бути романтичніше?

Опитувала Анна Ященко