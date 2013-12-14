В опозиції стверджують, що переодягнені силовики готують провокації

Про це повідомив у своєму блозі на Українській правді нардеп ("Батьківщина") Арсен Аваков.

"Два підрозділу "Альфа" розквартировані в Києві в районі вулиці Червоноармійської та спецпідрозділу внутрішніх військ, що знаходяться на вулиці Мельникова, отримали команду переодягнутися в цивільну форму одягу, проникнути на територію Майдану Незалежності (та/або на т. зв. "антимайдан" в Маріїнському парку) і провокувати бійки та заворушення, тим самим дискредитуючи мирний характер нашого протесту", - повідомив Аваков.

Самоорганізовані загони територіальної оборони Майдану, отримали команду з цього моменту приступити до чергування в режимі особливої уваги.

"Закликаємо до уваги громадськість та засоби масової інформації! Закликаємо владу відкликати цю провокативну команду. За всі подібні дії або провокації рано чи пізно прийдеться відповідати. Всіх тих, хто перебуває на майдані, просимо бути пильними і не допускати провокацій з дискредитації нашого мирного процесу", - заявили в штабі опору.