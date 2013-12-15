В Обухові кандидат у нардепи вкрав у чоловіка гроші та телефон - міліція

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в Київської області, сьогодні вранці до міліції прийшов Лозовий із громадянином та сказав, що той намагається підкупити виборців. Водночас кандидат у народні депутати відмовився чекати складання протоколу з цього приводу, заявивши, що міліція сама повинна розбиратися, та пішов з райвідділу міліції.

В подальшому з`ясувалося, зі слів доставленого до міліції громадянина, що Лозовий відібрав у нього силоміць 1200 грн та мобільний телефон, про що потерпілий написав відповідну заяву.

Читайте також: У Київській області затримали підозрюваного в підкупі виборців

Також у міліції повідомили, що з боку іншого кандидата в народні депутата Руслана Бадаєва надійшла інформація про те, що на виборчі дільниці міста підтягуються молодики спортивної зовнішності, які видають себе за журналістів і спостерігачів. Крім того, ініціюються спроби підкупу виборців невідомими, які представляються громадянам, що вони начебто є довіреними особами Бадаєва.

У міліції зазначили, що вся отримана інформація перевірятиметься і вживатимуться відповідні дії щодо недопущення порушень виборчого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, «Батьківщина», ВО «Свобода» та «УДАР» закликали підтримати на виборах 15 грудня у 94-му окрузі представника Радикальної партії Андрія Лозового.