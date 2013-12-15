У Київській області затримали підозрюваного в підкупі виборців

Виявили чоловіка, який, буцімто, займався підкупом, прихильники кандидата від Радикальної партії Андрія Лозового за участі самого кандидата.

Як передає громадянська мережа «Опора», Лозовий і ще декілька осіб продемонстрували журналістам папери з переліком осіб, які зобов'язувались голосувати за іншого кандидата по цьому округу – самовисуванця Руслана Бадаєва, повідомляє Радіо Свобода.

Затриманого відвезли до найближчого райвідділку міліції. У свою чергу чоловік запевнив, що немає жодного відношення до підкупу і проти нього було здійснено провокацію.