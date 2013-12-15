У Київській області затримали підозрюваного в підкупі виборців
11:10, 15 грудня 2013Політика
577 0
В Обухові Київської області, де проходять перевибори депутата до Верховної Ради, у 94 окрузі затримали особу, яку підозрюють у підкупі голосів виборців.
Затриманого відвезли до найближчого райвідділку міліції
Виявили чоловіка, який, буцімто, займався підкупом, прихильники кандидата від Радикальної партії Андрія Лозового за участі самого кандидата.
Як передає громадянська мережа «Опора», Лозовий і ще декілька осіб продемонстрували журналістам папери з переліком осіб, які зобов'язувались голосувати за іншого кандидата по цьому округу – самовисуванця Руслана Бадаєва, повідомляє Радіо Свобода.
Затриманого відвезли до найближчого райвідділку міліції. У свою чергу чоловік запевнив, що немає жодного відношення до підкупу і проти нього було здійснено провокацію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter