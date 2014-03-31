Тулуб вилетів з України 23 лютого і вже не повертався - УМВС

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції т.в.о. начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в Черкаській області Сергій Денисенко.

Він розказав, що, за інформацією Держприкордонслужби, Тулуб вилетів з Донецька 23 лютого і в Україну вже не повертався.

"Його оголошено у міжнародний розшук і нині його розшуком вже займається Інтерпол, " - сказав Денисенко.

У свою чергу у департаменті зв'язків з громадськістю МВС України заявили УНІАН, що у них на даний час немає інформації про оголошення в розшук Тулуба.

“Ми зв'язались з українським Національним бюро Інтерполу, і нам на даний момент цю інформацію не підтвердили”, - сказала в УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого на офіційному сайті Черкаської ОДА з’явилася заява Тулуба про складення повноважень голови ОДА.

4 березня на сайті МВС України з’явилося фото та інформація про Тулуба в розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Тулуба розшукує УБОЗ УМВС в Черкаській області. Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідуються факти зловживання та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зокрема під час проведення тендерних закупівель з будівництва об’єктів соціальної та медичної інфраструктури на понад 135 млн грн.