Черкаського губернатора оголосили в розшук

Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення державного майна в особливо великих розмірах), передає УНН з посиланням на прес-службу відомства, повідомляє espreso.tv.

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Наразі підозрюваного оголошено в розшук, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Враховуючи, що зазначена особа є депутатом обласної ради, про вказаний факт проінформовано Черкаську обласну раду.

Окрім того, прокуратурою області зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за фактами зловживання і заволодіння службовими особами Черкаської облдержадміністрації державними коштами під час проведення тендерних закупівель по будівництву об’єктів соціальної та медичної інфраструктури на загальну суму понад 135 млн. грн.

Досудове розслідування триває, про його результати буде проінформовано додатково.