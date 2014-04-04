Екс-голову Черкаської ОДА Тулуба оголошено в міжнародний розшук
13:18, 04 квітня 2014Політика
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Колишнього очільника Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба оголошено в міжнародний розшук.
Тулуба оголосили в міжнародний розшук / chpravda.com
Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.
"Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження стосовно колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба", - сказано в повідомленні.
Читайте такожТулуб вилетів з України 23 лютого і вже не повертався - УМВСЯк заявили у прес-службі, 28 березня поточного року судом було задоволено клопотання слідчого щодо обрання Сергію Тулубу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Наразі підозрюваного оголошено в міжнародний розшук з метою затримання та подальшої екстрадиції", - повідомляє прокуратура.
Досудове розслідування триває.
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