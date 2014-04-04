Екс-голову Черкаської ОДА Тулуба оголошено в міжнародний розшук

Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

"Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження стосовно колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба", - сказано в повідомленні.

Читайте такожТулуб вилетів з України 23 лютого і вже не повертався - УМВСЯк заявили у прес-службі, 28 березня поточного року судом було задоволено клопотання слідчого щодо обрання Сергію Тулубу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Наразі підозрюваного оголошено в міжнародний розшук з метою затримання та подальшої екстрадиції", - повідомляє прокуратура.

Досудове розслідування триває.