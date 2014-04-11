У Миколаєві міліція затримала підозрюваного в нападі на журналіста «Преступности.НЕТ»

У Миколаєві міліція затримала чоловіка, підозрюваного в тому, що увечері 9 квітня на центральній площі Миколаєва він облив зеленкою журналіста «Преступности.HET» Олексія Дpoздoвa.

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків із громадськістю Миколаївського міськуправління міліції, наступного дня після інциденту, 10 квітня, перебуваючи на перехресті вулиць Радянської і А.Макарова, журналіст побачив чоловіка, в якому упізнав свого кривдника, і попросив допомоги у правоохоронців. Цей 50-річний місцевий житель був затриманий нарядом батальйону патрульної служби міліції і доставлений до Центрального райвідділу міліції. Там затриманий пояснив, що того вечора він дійсно проходив поряд з мітингувальниками, але участі в інциденті не брав.

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Співробітникам міліції складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

На даний час матеріали за фактом дрібного хуліганства стосовно журналіста «Преступности.HET» співробітниками Центрального райвідділу міліції м. Миколаєва направлені до Центрального районного суду.

Як повідомляв УНІАН, увечері 9 квітня на центральній площі Миколаєва агресивно налаштовані проросійські активісти напали на кореспондента місцевого інтернет-видання «Преступности.HET» Дpoздoвa і облили його зеленкою.