В МВС з’ясували, хто облив зеленкою Яценюка

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 32-річного чоловіка затримали працівники міліції, які чергували в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де стався інцидент.

Зараз чоловіка за вчинення вищеозначеного правопорушення доставлено до Дзержинського райвідділу міліції, де він дає свідчення слідчим органам.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на території ЦКЛ «Укрзалізниці» лідера парламентської фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка та заступника керівника ВО «Батьківщина» Олександра Турчинова невідомий облив зеленкою.

Інцидент стався в холі лікарні, коли Яценюк і Турчинов виходили після зустрічі з екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.