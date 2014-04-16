У захопників аеродрому в Краматорську є автоматична та снайперська зброя - спецпризначенець

Як передає корреспондент УНІАН, про це журналістам на территорії звільненого від захопників Краматорського аеродрому сказав заступник командира загону особливого призначення, який не назвав свого імені.

"Під час так званого штурму наші снайпери спостерігали 6 осіб з автоматами АКСУ та одного зі снайперською гвинтівкою", - сказав спецпризначенець.

Він також продемонстрував журналістам ручну гранату Ф-1, яку виявили на территорії аеродрому після його звільнення від захопників.

Заступник командира додав,що на территорії аеродрому також була виявлена велика кількість стріляних гільз від автоматичної зброї. Він також додав, що зараз перед ворітьми військогово об'єкту перебувають кілька десятків людей.

За словами спецпризначенця, більша частина з них знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Зараз вони розпалили перед ворітьми аеродрому велике багаття. Звідти чути нецензурну лайку в бік військових та журналістів.

У свою чергу командир військової частини, яка розташована на территорії аеродрому в Краматорську, Віталій Пилипенко зауважив, що люди, які зібралися біля аеродрому ставлять "чіткий ультиматум": військові або мають перейти на їхній бік або повинні скласти зброю та піти.

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"Я попереджував цих людей, що якщо вони спробують зайти на территорію аеродрому, а це є территорія Міністерства оборони, территорія,яка охороняється, я буду застосовувати зброю відповідно до статуту внутрішньої служби Збройних сил України", - сказав Пилипенко.

Перший заступник голови СБУ керівник Антитерористичного центру Василь Крутов пояснив, що захопники аеродрому в Краматорську залишили территорію військового об'єкту самостійно, коли побачили, що на аеродром висадилися 4 вертольоти з українськими спецпризначенцями.